Sometähti Miisa paljastaa suosion pelottavan kääntöpuolen tv:ssä – lyyhistyi satojen fanien keskellä ja pelkäsi kuolevansa

Miisa Rotola-Pukkila kertoo Villa Hintikka -sarjassa, että hän alkoi saada paniikkikohtauksia ammattinsa vuoksi.

25-vuotias Miisa Rotola-Pukkila tunnetaan somemaailmassa nimellä Mmiisas. Keuruulta kotoisin oleva Miisa on tehnyt Youtube-videoita seitsemän vuotta ja noussut yhdeksi Suomen suosituimmista sometähdistä.

Miisaa seuraa Instagramissa huimat 435 000 ihmistä ja hänen Youtube-kanavallaan on yli 388 000 tilajaa. Viime vuonna hänet valittiin Suomen vaikutusvaltaisimmaksi sometähdeksi.

Miisa kertoo uransa ikävästä kääntöpuolesta Villa Hintikka -sarjan seuraavassa jaksossa. Hän paljastaa Marja Hintikalle sairastuneensa ammattinsa vuoksi paniikkihäiriöön ja alkaneensa pelkäämään suuria väkijoukkoja.

Valtavan fanijoukon kerännyt nainen kokee, että menestys tuo mukanaan vastuuta. Lukuisat lapset ja nuoret ihailevat häntä ja hän kokee paineita olla edustava roolimalli seuraajilleen. Miisa ei juo tai polta, välttää kirosanoja ja pyrkii olemaan miellyttävä.

– Välillä tulee vähän ehkä pelottava olo siitä, että mun pitäis olla se iloinen ja aurinkoinen Mmiisas koko ajan, mutta eihän se ole mahdollista, Miisa pohtii tv:ssä.

– Kun tuolla kadulla liikkuu, niin mitä jos on huono päivä? Pitääks siinä vaan olla feikkihymy päällä ja esittää, että kaikki on hyvin?

Miisa on pitänyt osan yksityiselämästään poissa somestaan, mutta kertonut kuitenkin avoimesti paniikkihäiriöstään ja siitä, millaista sen kanssa eläminen on. Häntä jännitti julkaista Youtubessa video, jolla hän kertoo paniikkikohtauksistaan, sillä sen avulla hän paljasti koko maailmalle ”heikon kohtansa”. Miisa kuitenkin halusi kertoa paniikkihäiriöstään, koska koki, että siitä voisi olla apua saman asian kanssa kamppaileville.

Paniikkihäiriö sai alkunsa keskellä valtavaa fanijoukkoa vuonna 2015.

– Se on sellainen trauma, jonka sain ihmispaljoudessa. Meillä oli sellainen meet&greet -tapahtuma ja sinne tuli satoja ihmisiä. Ei ollut mitään järjestyksenvalvojia ja tilanne lähti käsistä. Mut sullottiin sellaiseen pieneen nurkkaan ja revittiin hiuksista ja vaatteista, Miisa kertoo hetkestä, jolloin hän sai ensimmäisen paniikkikohtauksensa.

– Se hysteria vaan levisi siellä ja mä yhtäkkiä vaan menetin otteen ja sellaisen hallinnan ja vaan lyyhistyin, että mä en kestä tätä enää.

Terveyskirjaston mukaan paniikkikohtaus on äkillinen pelko- tai ahdistuskohtaus, jonka aikana esiintyy sydämentykytystä, rintakipua, hikoilua, vapinaa, hengenahdistusta ja tukehtumisen tai kuristumisen tunnetta. Sen aikana voi myös voida pahoin ja tuntea pyörtyvänsä. Oireiden seurauksena ihminen alkaa pelätä kuolevansa tai sekoavansa sekä menettävänsä hallinnan.

Paniikkihäiriöllä puolestaan tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia. Niille ominaista ovat äkillisyys ja odottamattomuus.

Miisa kertoo Marja Hintikalle, että kun hän sai ensimmäisen paniikkikohtauksensa keskellä fanejaan, oli tilanne pelottava. Hän pääsi kuitenkin lopulta tilanteesta pois, mutta kohtaus jatkui vielä sen jälkeenkin. Vaikka kohtaus meni ohi, jäi tilanteesta Miisalle trauma, joka vaivaa häntä yhä.

– Mua piti tosi pitkään rauhoitella, että se meni ohi. Siitä tapauksesta jäi vähän niin kuin trauma mun mieleen. Edelleen, jos olen vaikka metrossa, jossa on paljon ihmisiä, tulee tällaisia fiiliksiä.

Miisa on vakuuttunut siitä, että paniikkihäiriö liittyy hyvin vahvasti hänen ammattiinsa.

– Mietin aina, että olisiko mulla paniikkihäiriötä, jos en tekisi tätä duunia, niin ei varmasti olisi. Olen ihan satavarma ettei olisi.

Nykyään Miisan paniikkihäiriö on hallinnassa paremmin. Häntä on auttanut se, että hän kertoi asiasta seuraajilleen. Oloa helpotti, kun asian sanoi ääneen.

– Jos on paha olo ja käy sen ääneen läpi itsensäkin kanssa, niin sekin jo auttaa.

Miisa kertoi paniikkihäiriöstään ensimmäistä kertaa Youtubessa viime vuonna. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti, millainen fanitapaaminen, jossa hän sai ensimmäisen paniikkikohtauksensa, oli. Tapahtuma pidettiin Rovaniemellä ja paikalle saapui valtavasti ihmisiä.

– Mut saarrettiin sellaisen lyhtypylvään kohdalle. Yritin saada siitä lyhtypylväästä turvaa, mutta ihmisiä tunki joka puolelta. En tiedä, mitä siinä tapahtu, mutta ehkä kaikki oli jotenkin niin innoissaan meistä, Miisa kertoi videollaan.

– Porukka alkoi tönimään ja repimään mua vaatteista ja painamaan mua joka kohtaan.

Ahdistava tilanne laukaisi paniikkikohtauksen, sillä Miisa oli väsynyt rankasta viikosta ja takana oli useita fanitapaamisia. Hän kertoi Youtube-videollaan, miltä paniikkikohtaus tuntui.

– Siinä tulee niin hirveä kuolemanpelko. Sä et saa henkeä. Sun koko kroppa veltostuu eikä se tottele sua ollenkaan. Sun kädet tärisee, sä et tunne sun käsiä, niistä menee tunto ihan kokonaan. Jaloista menee tunto. Yleensä alkaa hysteerisesti itkemään, koska se pelko siitä sekoamisesta on niin suuri ja jotenkin on vaan shokissa.

– Miettikää, että tää tapahtu keskellä väkijoukkoa, jossa oli satoja ihmisiä mun ympärillä. Se oli ihan kamalaa.