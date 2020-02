Linda Lampenius kuvaili Peter Nygårdin juhlia julkisuudessa ja joutui keskelle oikeusprosessia – nyt hän kertoo, kuinka vuosien piina vei kaiken

Linda Lampeniuksella on takanaan pitkä historia miljonääri Peter Nygårdin kanssa. Nyt hän kertoo, kuinka vuosien oikeudenkäynti vaikutti hänen elämäänsä.

New Yorkin piirioikeuteen jätettiin kaksi viikkoa sitten siviilikanne, jossa kymmenen naista syyttää suomalaiskanadalaista miljonääriä Peter Nygårdia seksuaalirikoksista. Naisista nuorimmat sanovat olleensa tapahtumien aikaan vain 14- ja 15-vuotiaita lapsia. Nygård on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Linda Lampeniuksella on takanaan pitkä historia Nygårdin kanssa. Hän sai vaateyrittäjän lakimiehet peräänsä kommentoimalla tapaamistaan Nygårdin kanssa hänen talossaan vuonna 1997.

– Keväällä 1997 Seura-lehden toimittaja halusi lähettää minut Los Angelesiin Oscar-gaalaan ja tehdä aiheesta kansijutun lehteen. Se oli ainutlaatuinen tilaisuus, joten suostuin, Linda muistelee.

Hän ei kuitenkaan päätynyt Yhdysvalloissa Oscar-gaalaan, vaan Peter Nygårdin järjestämiin Night of 100 Stars -juhliin, jotka olivat nekin täynnä Hollywoodin kermaa. Nygård esitteli talossaan Lindan ystävälleen Michael Reynoldsille, josta tuli pian Lindan manageri.

Lindan suosio vain kasvoi hänen muutettuaan Los Angelesiin. Hän kertoo tehneensä jatkuvasti töitä, mutta rahoja ei näkynyt. Linda haastoi Reynoldsin oikeuteen palkkioista, jotka Lindan mukaan jäivät saamatta.

– Sinänsä ironista. He pystyivät ottamaan minulta paljon rahaa, koska minulla meni niin hyvin. Jos ei olisi, niin he eivät olisi kyenneet siihen, hän huokaa.

Vuonna 1999 Nygård haastoi Lindan oikeuteen kunnianloukkauksesta. Kanne liittyi siihen, että edellisenä Linda oli kertonut suomalaismedioille, kuinka hän piti Nygårdin toimintaa mauttomana. Hän oli kertonut myös, kuinka Nygård oli houkutellut häntä vieraakseen Bahaman-huvilalleen muun muassa näyttämällä kuvia aiemmista juhlista.

”Pöytien koristeluun liittyi paljaita naisia ja erilaisia valuvia ruokia. (…) Juhlien vieraat olivat myös täysin ilkosillaan”, Lampenius kertoi muun muassa 7 päivää -lehden jutussa 1998.

Nygårdin vaatima korvaussumma vaihteli oikeudenkäynnin aikana. Pahimmillaan se oli kymmeniä miljoonia dollareita.

– Olin käynyt oikeustaistelua ex-managerini kanssa jo puolitoista vuotta siitä, että saisin palkkani. Ajattelin, että voisin viimein keskittyä jälleen soittamiseen ja uraani, kun koko homma alkoi uudelleen, Linda sanoo.

Vielä samana vuonna selvisi, että Nygårdin haaste oli vaillinainen ja että Lampeniuksen puolustusasianajajan esittämät argumentit kanteen teknisistä vaillinaisuuksista olivat oikeita. Linda ajatteli, ettei Nygård jatkaisi oikeustaistelua.

Toisin kävi. Nygård uusi kanteensa ja jatkoi oikeusprosessia, jolloin kanne eteni ylimpään oikeusasteeseen keväällä 2000.

Linda painottaa, että voi puhua asioista vain yleisellä tasolla. Vuonna 2001 Lindan rahat loppuivat, eikä hän enää voinut jatkaa oikeudenkäyntiä Nygårdia vastaan. Linda joutui vetäytymään ja antamaan julkisen anteeksipyynnön, jossa hän kertoi olevansa pahoillaan epäasiallisista kommenteistaan ja kuinka kaikki olisi perustunut väärinkäsitykseen. Lehti-ilmoitus julkaistiin Ilta-Sanomissa.

Tuolloin Nygårdin tiedottaja kertoi IS:ssa, että Nygård oli iloinen voidessaan käyttää suhteitaan auttaakseen Lindaa, mutta mitä viulisti sitten teki, haavoitti Nygårdia hyvin syvästi.

Oikeudenkäynti romahdutti Lindan terveyden ja jätti hänelle valtavat velat. Hän sairastui bulimiaan, joka vei viulistin fyysisesti äärimmäisen huonoon kuntoon. Töitä oli kuitenkin pakko tehdä.

– Prosessi pilasi kahdeksan vuotta elämästäni. Välillä tuntui, etten jaksaisi edes elää, hän sanoo hiljaa.

Linda nostaa esiin vuonna 2016 edesmenneen isänsä sanat. Hän kertoo, kuinka Börje Lampenius suunnitteli ja ohjasi suuria teatteriprojekteja ajanjaksoon nähden.

– Häntä toppuuteltiin jatkuvasti sanomalla, että ei noin voi tehdä, Linda tuhahtaa ja jatkaa.

– Isä jaksoi aina muistuttaa, että jonkun on pakko olla ensimmäinen. Hän sanoi, että ihmiset eivät ymmärrä vielä, mutta he tulevat ymmärtämään. Uskon, että niin on käynyt myös nyt.