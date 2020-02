Henkensä riistäneen Caroline Flackin ex-poikaystävä jakoi pysäyttävän kuvakaappauksen – sai suosikkijuontajalta paljonpuhuvan viestin

Britanniaa järkytti hiljattain maan suosituimpiin televisiokasvoihin lukeutuneen Caroline Flackin kuolema. Flack, 40, löydettiin kuolleena Lontoon asunnostaan reilu viikko sitten. Flackin omaiset ovat sittemmin vahvistaneet kuoleman olleen itsemurha. The Telegraph kertoi sittemmin kuolinsyytutkinnan vahvistaneen, että Flack riisti itseltään hengen hirttäytymällä.

Nyt Flackin entinen poikaystävä Danny Cipriani on jakanut kuvakaappauksen hänen ja Love Island -juontajan viimeiseksi jääneestä keskustelusta, kertoo The Sun. Keskustelu oli käyty hieman sen jälkeen, kun kohu Flackin ympärillä oli eskaloitunut pahoinpitelyväitteiden seurauksena. Kohu sai alkunsa, kun Flackin miesystävä Lewis Burton syytti naista pahoinpitelystä. Tapausta oli tarkoitus käsitellä oikeudessa muutamien viikkojen päästä.

Cipriani oli viestissään kysynyt Flackilta, mitä hänelle kuuluu, johon Flack oli vastannut ”ihan okei”.

– Miksi vain ”ihan okei”? Haluan, että hymyilet, Cipriani ihmetteli.

– Noh, minulla on oikeudenkäynti edessä, Flack oli vastannut.

Flackin miesystävä Burton oli luopunut tähtijuontajaa vastaan nostamistaan pahoinpitelysyytteistä. Siitä huolimatta Flackille kerrottiin vain päivä ennen hänen kuolemaansa, että asiaa käsiteltäisiin oikeudessa joka tapauksessa. The Sunin mukaan Cipriani kritisoikin jo poistuneissa Instagram-tarinoissaan muun muassa poliisia siitä, miten he hoitivat tapauksen.

Hiljattain myös Flackin omaiset ovat jakaneet suosikkijuontajan viimeiseksi jääneen viestin, jota hän itse ei koskaan ehtinyt julkaista, kertoi muun muassa Hello-lehti. Hello-lehden mukaan Flack kirjoitti viestinsä alun perin tarkoituksenaan jakaa se sosiaalisessa mediassa, kunnes häntä neuvottiin toimimaan toisin ja jättämään kirjoituksensa julkaisematta.

Kirjoituksessaan myös Flack otti kantaa muutaman viikon takaiseen pahoinpitelykohuun. Hän kiisti jyrkästi väitteet siitä, että kyseessä olisi ollut pahoinpitely. Nainen kirjoitti tilanteen olleen puhdas vahinko.

– Olen aina kantanut vastuun siitä, mitä sinä iltana tapahtui. Mutta totuus on se, että se oli vahinko. En ole pahoinpitelijä. Meillä oli riita ja sattui vahinko. Veri, jonka joku myi sanomalehdille, oli omaa vertani. Puhun tästä siksi, että perheeni ei kestä tätä enää. Olen menettänyt työni, kotini ja kykyni puhua. Totuus on otettu pois käsistäni ja siitä on tehty viihdettä, Flack latasi kirjoituksessaan.

– En voi elää elämääni piileskellen, puhumatta kenellekään. Pyydän anteeksi perheeltäni, että tämä kaikki on kaatunut heidän niskaansa sekä ystäviltäni kaikesta, mitä he ovat joutuneet kestämään. En enää mieti, miten voisin saada työni takaisin vaan mietin, miten minä ja perheeni saisimme elämämme takaisin. En voi sanoa tämän enempää, Flack päätti kirjoituksensa.

Flack muistetaan muun muassa Love Island, Tanssii tähtien kanssa ja X Factor -suosikkiohjelmista-

Flack nousi supersuosioon Love Island UK -ohjelmasta, joka on erityisen suosittu Britanniassa. Flack juonsi ohjelmaa sen ensimmäisestä tuotantokaudesta alkaen, kunnes siirtyi syrjään tehtävästään tänä talvena juuri pahoinpitelykohun seurauksena. Hän on juontanut myös X Factoria ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.