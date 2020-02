Ylöjärveläinen Halina, 24, muutti Intiaan ja pian hän olikin Bollywood-tähti – elää nyt tarkasti suojeltua luksuselämää

Kun ylöjärveläisen Halina Kucheyn isoveli kuoli traagisesti, päätti hän muuttaa Intiaan unelmiensa perässä. Pian ensi-iltaan tulee Swaalina-taiteilijanimellä työskentelevän Halinan ensimmäinen elokuva. Vaikeinta oli oppia punjabin aksentti – kahdessa viikossa.

Intia on isompi maa kuin Suomi. Paljon isompi.

Jos artisti lyö Intiassa läpi, numerot ovat suomalaisittain käsittämättömiä.

Esimerkiksi intialaisen poptähden Jass Manakin Prada-videota on katsottu pelkästään YouTuben kautta lähes 550 miljoonaa kertaa. Siis yli puoli miljardia näyttökertaa!

Tasan yhtä monta kertaa katsojat ovat nähneet videolla esiintyvän naisen, joka vielä kymmenen vuotta sitten kävi koulua Ylöjärvellä.

Tuo nainen on Intiaan 19-vuotiaana muuttanut Halina Kuchey, taiteilijanimeltään Swaalina. Prada-videolla Swaalina näyttelee Manakin rinnalla.

Tampereen maisemat ovat kaupungissa lukion käyneelle Swaalinalle rakkaita.

Musiikkivideoiden ja yli sadan tv-mainosten kautta uraansa rakentanut Swaalina, nyt 24, on noussut Intiassa suureksi tähdeksi, jonka tie on vienyt jo Bollywoodiin saakka. Heti ensimmäisessä elokuvassaan Shooter Swaalinalla naispääosa.

– Nyt kuvataan toista elokuvaa, ja kolmannestakin on jo keskusteltu, pohjoisintialaisesta Chandigarhista puhelimitse tavoitettu Swaalina kertoo.

Swaalinan suosiosta kertoo jotain sekin, että hänen Instagram-tilillään on lähes puoli miljoonaa seuraajaa.

Ylöjärveltä on myös Eppu Normaali. Legendaarisella bändillä on Instassa 7000 seuraajaa.

Swaalina on kotonaan kameroiden edessä.

Suomen afgaaneihin kuuluva Halina Kuchey oli kolmevuotias perheen muuttaessa Suomeen, Ylöjärven Metsäkylään.

– Olin perheen nuorin. Siksi minun annettiin tehdä asioita, mitä halusin, Swaalina muistelee ja nauraa.

Intialainen kulttuuri iski tajuntaan jo lapsena, sillä sukulaisilla oli tapana katsella Bollywoodia.

– Siinä oli kauniita ihmisiä, laulua, tanssia ja draamaa. Ihan erilaista kuin suomalainen elokuva, jossa tahti on hidas ja rauhallinen. Jäin koukkuun.

Teatterista kiinnostunut Swaalina meni yläasteen jälkeen Tampereelle lukioon. Ja lukioaikoina teatteri vei nuoren naisen.

– Opin lukiossa niin paljon ja rakastin henkilökuntaa. Vietin aikaani paljon mieluummin teatterisalissa kuin luokassa! En tosin arvannut, millainen käännös elämääni vielä oli tulossa.

Swaalina oli Intiaan muuttaessaan vain 19-vuotias. Nyt ikää on 24 vuotta.

Vanhemmat toivoivat kuopuksestaan pitkään lääkäriä. Isoveljen kuolema liikenneonnettomuudessa käänsi kuitenkin Swaalinan pään lopullisesti.

– Ymmärsin, että minun pitää tehdä sitä, mitä sydän sanoo. Elämä on niin lyhyt, Swaalina muistelee ratkaisevaa hetkeä.

– Pari tuntia aiemmin veljeni oli soittanut minulle. Yhtäkkiä häntä ei enää ollut. Ymmärsin, että sama voi tapahtua huomenna myös minulle.

Riski ei pelottanut rohkeaa ja varhaiskypsää nuorta naista.

– Ei ollut takuuta mistään. Ajattelin, että jos en onnistu, niin olen ainakin yrittänyt parhaani.

Swaalina uudessa kotimaassaan meren rannalla.

Suunta oli selvä: Intiaan. Swaalina kävi lukiokurssit loppuun pikavauhtia ja muutti omilleen Mumbaihin, Bollywoodin pääkaupunkiin, 7 500 kilometrin päähän Ylöjärveltä.

– Ikä on elokuvateollisuudessa niin ratkaiseva tekijä, sillä uran luominen vie aikaa, Swaalina perustelee ratkaisuaan.

Perheen tukeman Swaalinan tarkoitus oli kokeilla siipien kantavuutta aluksi kolmen kuukauden ajan. Alku ei ollut helppo, sillä Swaalina ei tuntenut ketään. Eikä osannut hindiä.

– Alussa minulle sanottiin, että olet kaunis ja näyttelet ihanasti – mutta et osaa hindiä.

Ennakkoluulottomuus ja kova työ kannattavat. Punjabin kielen Swaalina oppi parissa viikossa.

Onnistuminen tv-mainoksen koekuvauksissa avasi portit. Aluksi mainosfirma määräsi tahdin, mutta Swaalina tiesi kykynsä ja lähti omilleen.

– Halusin päättää itse asioistani. Firmasta sanottiin, että ok, mutta edessäsi on viidakko, jossa et tule pärjäämään.

Toisin kävi. Nuoren ja kauniin naisen lahjakkuus kameran edessä oli ilmeistä, ja pian häntä pyydettiin näyttelijäksi myös musiikkivideoille.

– Ensimmäinen laulu, jossa olin mukana, muutti kaiken.

Se oli juuri Prada. Intian Punjabista kotoisin olevan Manakin toukokuussa 2018 julkaisema hitti nousi korkealle jopa Billboardin listalle. Sen jälkeen kysyntää on riittänyt. Uusimmalla videolla, 15. helmikuuta julkaistulla Emiwayn First Machayengella, on jo nyt 35 miljoonaa näyttöä.

Kovin suuri yllätys ei liene se, että Swaalinan tie vei lopulta elokuvabisnekseen. Kynnys näyttelijäksi ei tosin ollut helppo ylittää.

Intiassa Swaalina on tähti, mutta Suomessa hän saa olla rauhassa.

Swaalina oli jo kovan työn kautta oppinut puhumaan sujuvaa hindiä, mutta Shooteria ei tehty Bollywoodin kehdossa Mumbaissa vaan Punjabissa. Roolin saadakseen Swaalinan piti opiskella samaan indoiranilaiseen kieliperheeseen kuuluva pandžabin kieli aksentteineen 15 päivässä.

– Kahteen viikkoon en mennyt ulos huoneestani, en edes koiraa ulkoiluttamaan. Assistenttini hoiti sen, Swaalina muistelee viimesyksyistä haastettaan.

– Se ei ollut iisi homma, mutta onnistuin. Ohjaaja oli ihmeissään, kun lähetin nauhan, jossa oli puhettani. Itkin kotonani urakan päätteeksi.

Nuoren, muualta tulleen naisen menestystarina on herättänyt Intiassa ansaittua huomiota. Ihmettely ei tosin aina tunnu hyvältä.

– Ihmiset sanovat, että olen hyvin onnekas. Katson heitä ja hymyilen. Oikeasti kyse on vuosien myötä hankitusta osaamisesta.

– Jos mies pärjää, niin se johtuu hänen taidoistaan. Naisen kohdalla ajatellaan, että kyse on onnesta.

Lopputulos on kuitenkin selvä. Kovan työn ansiosta Swaalina on noussut tähdeksi, joka ei enää voi kulkea kadulla rauhassa. Ihan jo turvallisuussyistä.

Swaalina aikoo olla nainen, joka tuo Bollywoodin Suomeen.

Koti sijaitsee vartijoiden suojelemassa suljetussa neljän kerrostalon ja 30 asunnon yhteisössä, jonka muutkin asukkaat ovat julkkiksia.

– Elämäni täällä on hyvää, ja minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Nyt voin keskittyä työhöni.

– Asun kolmiossa, jossa käy siivooja. Minulle tuodaan ruoka kotiin ja aamuisin saan kahvikupin käteen.

Swaalina korostaa, etteivät raha tai menestys merkitse enempää. Hän ikävöikin takaisin Suomeen ja perheensä luo. Nykyisin hän on ehtinyt kotimaahansa vain kerran vuodessa. Äidilleen Swaalina soittaa kuitenkin yhä joka päivä.

Swaalina näyttelee Shooter-elokuvassa jengipomon (Jayy Randhawa) tyttöystävää.

– Onhan se outoa, kun kotona minun pitää tehdä kaikki itse. Äitini sanookin aina, että olet tähti Intiassa, muttet kotonasi, Swaalina nauraa.

– Nautin kuitenkin siitä, että Suomessa saan olla normaali.

Shooter-elokuvassa Swaalinan naispuolista ystävää näyttelee Kamal Kamboj.

Jatkossa Swaalina aikoo viettää enemmän aikaa Suomessa. Hänen tavoitteensa ei ole pieni.

– Haluan olla nainen, joka tuo Bollywoodin Suomeen!

Kun kyse on tahdonvoimansa todistaneesta naisesta, niin eipä tuonkaan tavoitteen toteutumista parane epäillä. Intialaisia elokuvia katsovat ehkä pian muutkin kuin Swaalinan sukulaiset Ylöjärvellä.