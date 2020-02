Ile Vainio sairaalaan, veriarvot romahtivat: hemoglobiini 60 – syytä ei ole saatu vieläkään selville

Ilkka ”Ile” Vainio on ollut sairaalassa maanantaista asti.

Sanoittaja, laulaja ja musiikkituottaja Ile Vainio vastaa puhelimeen Jorvin sairaalasta Espoossa.

– Muilla on öljynvaihtoviikot, niin mulla on verenvaihtoviikot, mies vitsailee punkan pohjalta.

– Nyt ei näy enää Veteranoa veressä. Loputkin promillet lähtivät, pitkään raittiina ollut kansantaiteilija veistelee.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Mutta mistä on kyse? Palataanpa hetkeksi viime maanantaihin.

– Menin sovittamaan pukua Espoon Isoon Omenaan. Elina-vaimo sanoi, että nyt menet terkkarille tsekkaamaan veriarvot. Oli näet ollut pientä väsymystä päällä.

Ompusta Vainio palasi kustannuspaikalleen ottamaan vastaan konserttitilauksia ja valmistelemaan uutta levyään. Sitten soi puhelin.

– Soittivat sieltä terveyskeskuksesta, että äkkiä sairaalaan. Hemoglobiini oli todella alhainen, 60 g/l, kun se normaalilla miehellä pitäisi olla 130 g/l. Ja minä olin vielä lähdössä pelaamaan koripalloa.

Tiedätkö, mistä alhaiset veriarvot johtuivat?

– Täysi mysteeri. Ei mitään tietoa. Kävi onni, että menin testeihin. Sain heti neljä pussia verta.

Säikähditkö?

– Tietysti. Kyllä se pysäytti kun soittivat. Hoitivat kyllä hienosti homman terveyskeskuksessa ja Jorvissa. Haluan kiittää koko henkilökuntaa. Heillä homma pelaa.

Vainio on saanut aiemminkin verta.

– 17-vuotiaana olin pahassa auto-onnettomuudessa. Menetin todella paljon verta ja se oli oikea ihmepelastuminen. Nytkin verta löytyi heti. Iso kiitos kuuluu kaikille ihmisille, jotka käyvät luovuttamassa verta, Vainio nostaa hattuaan.

Vainio on elänyt viime vuodet reipashenkistä elämää. Viina on jäänyt ja sen tilalle on tullut urheilu ja terveellinen ravinto.

Voisiko veriarvojen romahtaminen liittyä elämäntapamuutokseen millään tavalla?

– Sitä on kyllä pohdittu, että onko kovassa vauhdissa jäänyt syömättä, Vainio myöntää.

– Voi olla imeytymishäiriökin. Mahassa ei kyllä ollut mitään vikaa kun se tähystettiin.

Nyt mies haluaisi jo pois sairaalasta.

– Perjantaina olisi sovittu keikka.