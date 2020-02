Eeva: Maria Lund löysi rinnalleen uuden rakkaan – Jussi on täysin erilainen kuin aiemmat miehet

Maria Lund kertoo Eeva-lehden haastattelussa seurustelevansa ilmailualalla työskentelevän Jussin kanssa.

Laulaja-näyttelijä Maria Lund, 36, kertoo tuoreessa Eeva-lehden haastattelussa löytäneensä rinnalleen uuden rakkaan. Lund kertoo lehdelle seurustelleensa vajaan vuoden Jussi-nimisen, ilmailualalla työskentelevän, miehen kanssa.

Eeva-lehden mukaan Lundin silmät ovat avautuneet viime kuukausien aikana, sillä hän on ensimmäistä kertaa elämässään tutustunut ihmiseen, jonka kanssa ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja.

– Se on ihmeellistä. Olen löytänyt rinnalleni miehen, joka rakastaa minua juuri tällaisena ja jolle riitän omana itsenäni. Minun ei tarvitse yrittää olla kukaan muu, eikä hänenkään, Lund kertoo lehdelle.

– Parasta on, että kun tapasimme, Jussi ei tiennyt ollenkaan, mitä teen työkseni. Enkä minäkään viitsinyt sitä hänelle heti kertoa. Kun minulla oli näytös teatterissa, sanoin vain meneväni iltavuoroon, Lund kertoo lehdelle nauraen.

Uuden parisuhteen lisäksi työt pitävät Lundin kiireisenä, sillä hänet nähdään ensi syksynä Helsingin kaupunginteatterissa Päiväni murmelina -musikaalissa.

Maria Lund kertoo Eeva-lehdelle olevansa onnellinen uudessa parisuhteessaan.

Lehden mukaan pari viettää tiivisti aikaa yhdessä, vaikka se tarkoittaa sukkulointia parin kotikaupunkien Porvoon ja Hankasalmen välillä. Lehden mukaan myös molempien lapset viihtyvät hyvin yhdessä.

– Tämä rakkaus on opettanut minulle avoimuutta. Jos ennen suljin kaiken sisälleni, nyt saan jakaa elämäni miehen kanssa, joka ei anna minun vetäytyä kuoreeni. Uskallan kertoa, miltä minusta tuntuu ja tarvittaessa riidelläkin. Se on ihana, vapauttava tunne, Lund kertoo lehdelle.

Maria Lund erosi elokuussa 2018 YUP-yhtyeen basistista Valtteri Tynkkysestä. Pari oli naimisissa kymmenen vuotta. Ex-parilla on yhdessä kaksi lasta: Jyri, 9, ja Lara, 5. Eeva-lehden mukaan Lund jäi asumaan lasten kanssa perheen rakentamaan taloon.

Lund on aiemmin ollut naimisissa näyttelijä Mikko Rantanivan kanssa. He menivät naimisiin vuonna 2005, mutta he erosivat neljän vuoden kuluttua häistä.