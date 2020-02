Linda Lampenius 50 vuotta! Näin Playboyssa poseeranneesta viulistista tuli tukholmalainen perheenäiti, jonka elämä on ollut kuin elokuvasta

Tänään 50 vuotta täyttävän Linda Lampeniuksen elämä on ollut niin vaiheikas, että siitä riittäisi aineksia useampaan. Näin Playboyssa poseeranneesta viuluvirtuoosista tuli tukholmalainen perheenäiti.

50 vuotta. Sen ikäinen Linda Lampenius nyt on. Luvun sanominen ääneen saa viulistin päästämään ilmoille liki epäuskoisen naurun, sillä hän ei ole uhrannut omalle ikääntymiselleen oikeastaan ajatustakaan. 11-vuotias Olivia jakaa äitinsä kanssa saman syntymäpäivän, joten juhlapäivä on mennyt jouhevasti tyttären ehdoilla jo yli vuosikymmenen.

Linda on juuri hakenut päivänsankarin ja tämän pikkusiskon Cecilian ratsastusleiriltä. Lähtö tallilta on hieman venähtänyt, sillä Olivia ja 7-vuotias Cecilia ovat päässeet päivän päätteeksi silittelemään lampaita.

Asianajajana työskentelevä Martin-isä on viettänyt viime päivät oikeudenkäynnissä Jönköpingissä, mikä on tehnyt Lindan alkuviikosta varsinaista aikataulutetristä.

– Jossain välissä pitäisi vielä ehtiä harjoitellakin, Suomessa jo ensi kuussa jälleen konsertoiva viulisti naurahtaa.

Esiintymässä Lontoon maineikkaassa Royal Albert Hallissa joulukuussa 1997.

Linda oli tyttäriään huomattavasti nuorempi aloittaessaan musikaalisen uransa. Taiteilijaperheen vesa lauloi vanhempiensa kanssa jo kolmevuotiaana. Viisivuotiaana hän valitsi instrumentikseen viulun ja lähti vain kolme vuotta myöhemmin ensimmäiselle kansainväliselle kiertueelleen Helsingin juniorijousien kanssa.

Suomessa nuori viuluvirtuoosi nousi koko kansan tietoisuuteen, kun hän toimi Jussi-gaalan konserttimestarina 1996. Media ja yleisö kiinnostuivat lahjakkaasta ja näyttävästä muusikosta, joka muutti pian Suomesta Los Angelesiin ja julkaisi toisen albuminsa taiteilijanimellä Linda Brava.

Ikoninen kuva vuodelta 1997.

Tähti oli syntynyt. Lindasta tuli nopeasti yksi kuuluisimmista suomalaisista kotimaassa ja maailmalla: hän ihastutti Björn Borgin keulakuvana, toimi Helsingin kaupunginvaltuustossa ja kaupunginorkesterin johtokunnassa, lanseerasi nimikkosiiderin, vieraili Baywatchin kaltaisissa kansainvälissä tv-sarjoissa ja esiintyi toinen toistaan näyttävämmissä puitteissa.

Samaan aikaan hän alkoi kuvata elämäänsä digikameralle. Päiväkirjamaisille videoille tallentui Lindan jokapäiväistä elämää vuosien ajan niin Playboy-kartanossa, julkkiksia vilisevissä juhlissa kuin konserttilavoilla.

Linda-siideri lanseerattiin keväällä 1997.

Vuonna 1998 Linda poseerasi Playboy-lehden kannessa celebrity deal -sopimuksella, jollaisia annettiin vain superjulkkiksille ja Hollywood-tähdille.

– Suomessa ei ymmärretty, kuinka suuri ja arvostettu asia se oli. Tein muun muassa haastattelun NBC:n kanssa, joka näytettiin Times Squarella. Minua revittiin kaikkialle, Linda sanoo ja jatkaa painokkaasti.

– Klassisella albumillani olin Suomen kansainvälisesti eniten myyvä artisti, mutta minua haukuttiin jopa ”pilluviulistiksi”. Halusin poplevyni avulla luoda tietä sille, että nainen saa olla samaan aikaan lahjakas, vahva ja seksikäs.

Keväällä 2000 myytiin verkkohuutokaupassa lippuja rock-konserttiin, joka toteutettiin Helsingin Tavastia-klubilla. Leningrad Cowboys ja Linda Lampenius nousivat tuolloin ensimmäistä kertaa yhdessä lavalle.

Linda pitää pienen tauon. Satumaisen elämän kääntöpuoli, oikeudenkäynnit ja niiden laukaisema bulimia saivat hänet lopulta palaamaan Britannian kautta takaisin Ruotsiin. Alkuvuodesta 2006 Linda kuvasi viimeisen videonsa digikamerallaan. Voimat olivat loppu. Hän joutui kolmesti sairaalaan syömishäiriön vuoksi.

– Kaikki sisälläni oli rikki. Avun hakeminen oli ensimmäinen askel parantumista kohti, Linda pohtii.

X Factor Suomen ensimmäinen tuotantokausi esitettiin Mtv3-kanavalla keväällä 2010. Kuvassa juontaja Heikki Paasonen sekä tuomarit Renne Korppila, Linda Lampenius ja Gugi Kokljuschkin.

Elämällä oli kuitenkin annettavaa. Joulukuussa 2006 elämä Linda tapasi nykyisen puolisonsa Martin Cullbergin. Nyt pari on ollut onnellisesti naimisissa liki 12 vuoden ajan.

– Martin opetti minut elämään normaalia elämää. Hän auttoi minua ymmärtämään, mitä se on vuosien sairastelun jälkeen, Linda kertoo.

– Suhteessamme on aina vallinnut molemminpuolinen kunnioitus. Hän arvostaa minua ja mielipiteitäni, ja minä hänen.

Schönbrunnin linnanorkesteri johtajanaan Guido Mancusi esiintyi Helsingin Finlandia-talossa 23. tammikuuta 2011. Linda Cullberg-Lampenius esiintyi konsertin solistina.

Viulisti Linda Lampenius kotonaan Tukholman Brommassa 2017.

Martin palasi hiljattain takaisin vanhaan työhönsä puolustusasianajajana puolentoista vuoden jälkeen. Hänen oli tarkoitus vaihtaa työtään poliisiksi, mutta miehen entisen työn katsottiin vaikeuttavan alan vaihtoa liikaa. Perhe ehti jopa muuttaa entisestä asunnostaan isän uuden työn vuoksi.

– He sanoivat, että Martinin olisi pitänyt viettää vielä jälleen yksi vuosi hakukaranteenissa. Silloin Martin päätti palata vanhaan ammattiinsa, Linda selvittää.

Martinin aika työelämän ulkopuolella ei kuitenkaan mennyt täysin hukkaan. Perheenisän ollessa kotona Linda pystyi viimein palaamaan kunnolla klassisen musiikin pariin ja rakastamilleen konserttilavoille myös Suomessa. Viulisti ehti kirjoittaa myös elämäkertaansa, jonka viimeisin vedos on nyt kustantajalla. Myös dokumentista on ollut puhetta – kuvasihan Linda elämäänsä yli kahdeksan vuoden ajan.

Linda Lampenius ja tyttäret Cecilia (vas.) ja Olivia kotonaan Tukholman Brommassa toukokuussa 2019.

Filmikamera pakataan mukaan myös Los Angelesiin ja Las Vegasiin, minne Linda suuntaa syntymäpäiväjuhlien sijaan maanantaina. Hän aikoo viimein esitellä Martinille kaikki vanhat kotikulmansa ja ystävänsä. Linda innostuu, kun hän kertoo matkastaan: viulisti painottaa, että kaikesta huolimatta hän myös rakasti elämäänsä Los Angelesissa.

– Martin muistuttaa minua usein siitä, kuinka uskomaton elämä minulla on ollut. Se on totta. Välillä tuntuu, kuin olisin elänyt monta elämää, mutta aina taistellut sen puolesta, mikä on oikein, Linda sanoo napakasti.

– Olen ymmärtänyt, että olen vahva.

David Hasselhoff ja Linda Lampenius ruotsalaisessa Hasselhoff - en svensk talkshow -tv-ohjelmassa 2014.

Cecilia keskeyttää äitinsä. Hän haluaa leipoa isosiskolleen syntymäpäiväkakun reseptillä, jonka on keksinyt omasta päästään. Nyt hän etsii keittiön kaapeista aineksia.

– Hankin kakun konditoriasta jo aiemmin, mutta Cecilia haluaa silti leipoa, Linda naurahtaa lämpimästi.

Palkittu äiti Helena Nordberg ja siskontytär Linda Lampenius Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä 12. toukokuuta 2019. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi tunnustuksena Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalit 35:lle kasvattajana ansioituneelle äidille.

Lindasta tuli äiti 39-vuotiaana, kun parin esikoinen saapui hänen ja Martinin elämään hätäsektiolla vain tunti puolenyön jälkeen. Sen jälkeen äitiys on ollut hänen elämänsä suurin tehtävä.

– Lapset ovat aina etusijalla. Meillä ei ole lastenhoitajaa tai muutakaan sellaista. Vaikka olemme Martinin kanssa molemmat uraihmisiä, tasapainotamme työmme niin, että olemme aina tytöille läsnä, Linda pohtii.

Linda Lampenius ja Daniel Da Silva Ruotsin tv:n Let’s Dance (Tanssii tähtien kanssa) -ohjelmassa Tukholmassa helmikuussa 2008.

Linda ei koskaan uskonut päätyvänsä perheenäidiksi Ruotsiin. Hän ja Martin ovatkin vakavissaan pohtineet muuttoa Yhdysvaltoihin jo usean vuoden ajan. Sopiva kotikin löytyi, mutta tällä hetkellä unelma on jäissä, sillä Martin ei voisi tehdä nykyistä työtään ilman vuosien opintoja.

– Mutta emme ole koskaan pelänneet ottaa riskejä. Kyllä elämässä aina löytyy jokin keino, kun on vain tarpeeksi rohkea.