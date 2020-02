Tunnistaisitko? Mikko Leppilampi julkaisi kuvan 13 vuoden takaisesta hetkestä, kun suosikkijuontaja pääsi tekemään jotakin ainutkertaista

Juontaja Mikko Leppilampi jakoi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa yhdessä Jaana Pelkosen kanssa. Kaksikko juonsi Suomessa vuonna 2007 järjestetyt euroviisut.

Juontajana ja näyttelijänä tunnettu Mikko Leppilampi, 41, on suosittu myös sosiaalisessa mediassa. Kuvapalvelu Instagramissa suosikkijuontajalla on yli 60 000 seuraajaa, joiden iloksi hän julkaisee runsaasti kuvamateriaalia sovelluksessa viikoittain.

Tiistaina Leppilampi julkaisi Instagram-tilillään kuvan, joka on napattu 13 vuotta sitten. Kuvassa Leppilampi poseeraa yhdessä entisen juontajakollegansa Jaana Pelkosen kanssa. Otos on napattu Suomessa vuonna 2007 järjestettyjen euroviisujen kulisseista.

– Throw back vuoteen 2007 ja euroviisuihin. Jaana Pelkonen ja minä olimme niin nuoria ja suihkurusketettuja tuolloin, Leppilampi vitsailee kuvatekstissään.

Euroviisut on järjestetty Suomessa yhden ainoan kerran, juuri vuonna 2007. Tuolloin Suomea edusti kilpailussa entinen Idols-voittaja Hanna Pakarinen kappaleella Leave Me Alone. Voiton vuonna 2006 Suomelle puolestaan toi Lordi Hard Rock Hallelujah -kappaleella. Kyseinen Kreikassa napattu viisuvoitto on toistaiseksi Suomen ainoa.

Sittemmin kaksikko on saanut juontopesteistään myös kansainvälistä tunnustusta. Vuonna 2016 Eurovision.tv:n virallisella nettisivulla ja laulukilpailun Facebook-sivulla oli käynnissä kilpailu, jossa äänestettiin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen parhaita euroviisujuontajia. Viisufanit äänestivät parhaiksi juontajiksi Pelkosen ja Leppilammen.

Eurovision nettisivuilla Suomen kaksikkoa kehuttiin tuolloin erityisesti heidän asiantuntemuksestaan ja sen ansiosta he päihittivät täpärästi toiseksi äänestetyt Maria Menounosin ja Sakis Rouvaksen, jotka juonsivat Ateenassa vuonna 2006 pidetyt euroviisut, jotka päättyivät suomalaisyhtye Lordin selkeään voittoon.

Mikko Leppilampi ja Jaana Pelkonen saivat kunnian juontaa Suomen ensimmäiset ja toistaiseksi viimeiset euroviisut.

Sekä Leppilampi että Pelkonen ovat toistuvasti vuosien varrella muistelleet haastatteluissa ainutkertaista hetkeään viisujuontajina. Vuonna 2018 Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Leppilampi paljasti, ettei kaikki mennyt edes euroviisuissa aivan putkeen. Juuri ennen kuin lähetys 30 miljoonan katsojan edessä alkoi, tipautti Leppilampi vahingossa kaikki juontokorttinsa maahan.

– Kyseessä oli Euroviisujen esiintymisjärjestyksen arvontatilaisuus. Tulimme Jaanan kanssa ensimmäistä kertaa yleisölle tutuksi silloin. Minulla oli koko nippu juontokortteja, mutten ollut numeroinut niitä, Leppilampi muisteli tuolloin.

– Tunnusmusiikin aikana, noin minuuttia ennen lähetystä, otin juontokortit esille, mutta ne levisivät kaikki lattialle. Käteeni jäi vain eka ja vika juontokortti. Silloin mietin, että tuhosin sitten heti käyttelyssä oman urani, hän paljasti ja kertoi, että joutui lopulta improvisoimaan ranskaksi juonnon sisällön 30 miljoonan katsojan edessä.

Leppilampi lukeutuu Suomen suosituimpiin juontajiin ja televisiokasvoihin. Hänet on nähty muun muassa Tanssii tähtien kanssa - ja Tähdet, tähdet -suosikkiohjelmien juontajana.

Vuonna 2017 Pelkonen puolestaan muisteli Ilta-Sanomille, että nimenomaan finaalilähetyksessä Suomen viisuissa tapahtui yllättävä käänne. Hänelle kerrottiin korvanapista juuri ennen lavalle astumista, että yksi kameroista oli rikki.

– Kaiken piti olla selvää. Muistan, kun finaalilähetys alkoi, ja tulin yksin sisään lavan toisesta reunasta ja Mikko toisesta. Minulla oli vain korvanappi. Kun piti lähteä yksin lavalle suureen hetkeen ja sanoa hyvää iltaa koko Euroopalle, minulle sanottiin korvanapissa, että jokin kamera hajosi, Pelkonen kertoi tuolloin.

– Eihän se sitten mitenkään vaikuttanut, menin lavalle ja hoidin osuuteni. Mutta se on niin hauskaa, että juuri sillä hetkellä, kun kaiken pitäisi toimia, tapahtuu jotain tuollaista, hän muisteli.

Jaana Pelkonen vetäytyi televisiotöistä, kun hänet valittiin eduskuntaan vuonna 2011. Hiljattain hän teki paluun televisioon ja nyt Pelkonen luotsaa All Together Now Suomi -uutuusohjelmaa.

Suomen euroviisumenestys on vuoden 2006 voiton jälkeen ollut heikomman puoleista. Parhaan sijoituksen Suomelle on Lordin jälkeen tuonut seinäjokelaisyhtye Softengine, joka sijoittui yhdenneksitoista vuonna 2014 Kööpenhaminassa järjestetyissä euroviisuissa.

Suomen edustaja tänä keväänä Hollannissa järjestettäviin euroviisuihin puolestaan valitaan UMK-finaalissa Tampereella, 7. maaliskuuta. Viisuedustajan paikasta kilpailevat kuusi artistia, muun muassa entinen tangokuningatar Erika Vikman sekä X Factor Suomi -voittaja Tika.