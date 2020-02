Mel C avautuu karusta totuudesta Spice Girls -tähteyden takana – kaikki alkoi välikohtauksesta Victoria Beckhamin kanssa

Mel C sairastui syömishäiriöön Spice Girlsin noustessa huipulle.

Mel C sairastui vakavasti yrittäessään olla ”täydellinen” Spice Girl. Nykyään hän uskoo, että alkusysäys mielenterveysongelmille tapahtui vuoden 1996 Brit Awards -gaalassa.

Melanie Chisholmin eli Mel C:n elämä mullistui parikymppisenä, kun Spice Girlsista tuli yhtye, jonka koko maailma tiesi. Spice Girlsin taival alkoi vuonna 1994, kun Mel C oli 20-vuotias. Kaksi vuotta myöhemmin yhtye löi läpi Wannabe-kappaleellaan ja sen viidestä jäsenestä tuli tähtiä lähes yhdessä yössä.

Spice Girlsin menestys muutti Mel C:n elämän kertaheitolla. Hänestä tuli miljoonien teinityttöjen idoli ja hän alkoi kiertää maailmaa. Hänet nähtiin sporttisena ja täydellisenä, mutta kulissien takana hän oli epävarma ja sairas nuori nainen.

The Guardianin mukaan Mel C kertoo Radio 4 -kanavan Desert Island Discs -ohjelmassa, että pian menestyksen alettua hän alkoi luisua masennuksen ja syömishäiriön maailmaan.

Mel C ajautui konfliktiin Victoria Beckhamin kanssa vuonna 1996 ja oli vähällä saada kenkää Spice Gilrsistä. Hän uskoo nyt, että se oli alkusysäys hänen ongelmilleen.

– Nyt kun laitan tämän kaiken järjestykseen päässäni uskon, että se oli monien ongelmieni alku, Mel C kertoo radio-ohjelmassa Guardianin mukaan.

Mel C kertoi jo aiemmin Guardianille, että juuri ennen kuin Spice Girlsistä tuli maailman suurin bändi, hän käski kesken Brit Awards -gaalan Beckhamin ”painua vit***n”.

Spice Girls vuonna 1997.

Lehden mukaan Spice Girlsin manageritiimi teki Mel C:lle selväksi, että mikäli välikohtaus toistuisi, olisi hänen jätettävä yhtye. Laulaja alkoi varoa sanomisiaan ja tekemisiään, piti päänsä alhaalla ja pyrki olemaan mahdollisimman diplomaattinen. Pinnan alla hän kuitenkin oli hyvin ankara itseään kohtaan eikä antanut itselleen lupaa rentoutua. Se vaikutti hänen mielenterveyteensä.

– Minun täytyi olla sen jälkeen todella tiukka itselleni, etten tyrisi sitä. Se mikä siitä teki niin musertavaa oli, että tajusin kuinka tärkeää se minulle oli, laulaja sanoo.

Mel C alkoi kontrolloida itseään yhä enemmän ja yritti olla täydellinen kaikessa. Sen seurauksena hän sairastui syömishäiriöön. Guardianin mukaan laulajalla diagnosoitiin vuonna 2000 hänellä anoreksia ja masennus.

– Minä luin itsestäni ja mietin, kuka se ihminen oli. Olen sporttinen ja urheilullinen, mutta olen oikeasti aika pehmo ja herkkä.

– Minua kuvailtiin siksi tavalliseksi taustalla, joten yritin tehdä itsestäni täydellisen. Päädyin tekemään itsestäni todella sairaan. Olin anorektinen muutaman vuoden ajan. Minä kuntoilin pakonomaisesti ja päädyin uskomattoman masentuneeksi. Minä kielsin todellisuuden itseltäni.

Mel C Brit Awardseissa tänä vuonna.

Guardianin mukaan Mel C ei kertonut tilanteestaan aluksi kenellekään. Hän koki, että koska hän eli unelmaa Spice Girlsin riveissä, ei hänellä ollut oikeutta valittaa. Laulaja myös häpesi masennustaan ja syömishäiriötään eikä halunnut siksi puhua niistä kenellekään.

– Me olimme maailman katolla, me olimme maailman suurin bändi ja minä tunsin syyllisyyttä valittamisesta, Mel C kertoo Fox Newsin mukaan.

Kun Mel C lopulta sai diagnoosin, alkoi pitkä ja kivinen tie kohti toipumista.

– Minä muutuin anorektisesta ahmimishäiriöiseksi. Aivan sama kuinka paljon söit, et kyennyt täyttämään tyhjää tilaa. Minun ulkonäköni alkoi muuttumaan ja se oli suurin pelkoni.

Ammattiavun turvin laulaja kuitenkin parani hiljalleen, ja on sittemmin luonut uraa sooloartistina.