Kaarina Suonperä marssi lääkäriin, kun pieneksi jäänyt vihkisormus alkoi puristaa – yllättävä diagnoosi sai tapakouluttajan turvautumaan sahaan

Tapakouluttaja Kaarina Suonperän pieneksi jäänyt vihkisormus ei lähtenyt irti nivelrikkoisesta sormesta. Kuoliovaara uhkasi. Avuksi löytyi erikoisvalmisteinen saha.

Tapakouluttaja Kaarina Suonperän vihkisormus oli hiljattain juuttunut niin, että lääkäri pelkäsi sormeen tulevan kuolion.

Suonperän vasemmassa nimettömässä on nivelrikko. Se on tehnyt sormen paksuksi. Myös vihkisormus on paksu.

79-vuotias tapakouluttaja joutui turvautumaan sahaan ja kultaseppään saadakseen vihkisormuksensa irti.

Valkokultainen timanttisormus ei irronnut sormesta millään.

– Sormus oli puristuksessa. Siihen ei saanut mitään väliin, Kaarina Suonperä kertoo.

Suonperä huolestui tilanteestaan. Sormea särki. Kipu piti hereillä öisin.

Oli turvauduttava lääkäriin.

– Minulle tuli pelko veritulpasta, hän kertoo.

– Lääkäri sanoi, että sormus pitää saada irti, muuten sormeen tulee kuolio.

Tapakouluttaja Kaarina Suonperälle ilmoitettiin, että ellei sormusta saataisi heti irti, olisi hänen sormensa vaarassa mennä kuolioon.

Sinnikäs Suonperä lähti kiertämään kultasepänliikkeitä Helsingissä. Hänen mukaansa kukaan ei pystynyt auttamaan. Hän kävi kuudessa liikkeessä kysymässä apua.

– Tuntui, ettei veri kierrä sormessa.

– Jokaisessa kultasepänliikkeessä sanottiin, että sormus pitäisi sahata eikä heillä ole sahaa. Kaikki tiesivät, että on olemassa saha tähän tarkoitukseen, mutta heillä ei ollut.

Apu löytyi Kultakeskuksesta, joka on toiminut Hämeenlinnassa vuodesta 1918. Kultakeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ruohola on Suonperän pitkäaikainen tuttu.

Kävi ilmi, että Kultakeskuksessa on kultaseppä, joka pystyy sahaamaan sormuksen irti erikoisvalmisteisella sahalla.

– Ajoin saman tien Hämeenlinnaan. Katselin muualle, kun minimaalista sahanterää kierrettiin sormessa. Pelkäsin vähän, Kaarina Suonperä kertoo.

Sahaaminen kesti noin kymmenen minuuttia. Apuna käytettiin myös pikkupihtejä.

– Taitava kultaseppä Ari-Pekka Rantanen sahasi sormuksen irti sormesta, suurensi sormusta ja lisäsi jousen sisäpuolelle, Suonperä kertoo.

Kultakeskuksen toimitusjohtaja Janne Kartano kertoo, että toimenpide on tarkkaa työtä, ettei sormi vahingoitu.

– Se on tietynlainen pieni erikoistyökalu, jota käytetään, siihen operaatioon tehty. Ei siihen kymmentä minuuttia kauempaa mene, että sormus saadaan irrotettua.

Kultaseppä Ari-Pekka Rantanen ja erikoisvalmisteinen saha, jolla hän leikkasi irti Kaarina Suonperän vihkisormuksen.

Timanttisormusten kokoa pystytään muuttamaan puolitoista numeroa suuntaan tai toiseen.

– 16,5 on naisten yleisin sormuskoko. Siitä voidaan kasvattaa tai pienentää puoli numeroa, Janne Kartano kertoo.

– Suonperän sormukseen tehty jousi ei ole tavanomainen. Jousen tarkoituksena on pitää suurennettu sormus napakasti paikoillaan.

Toimenpiteen aikana asiakas istuu tavallisella tuolilla kultasepän pöydän vieressä.

– Sahatessa sormuksesta irtoaa kultajauhoa. Se kerätään luonnollisesti talteen, koska raaka-aine on erityisen arvokasta tänä päivänä, Janne Kartano kertoo.

Janne Kartano kehottaa apua tarvitsevia ottamaan yhteyttä ennen saapumistaan. Myös sahattavan sormuksen kustannusarvio kannattaa kysyä etukäteen.

– Yksilölliset tarpeet ovat yleistyneet, hän kertoo.

Sormusten sahaaminen ei ole jokapäiväistä. Kultakeskuksessa sahan apua tarvitsevia asiakkaita on muutama vuodessa.

Sinisen värin puolestapuhujana tunnettu Kaarina Suonperä katselee nyt sinisin jalokivin koristettua vihkisormustaan iloisin mielin. Se on tilavasti paikallaan vasemmassa nimettömässä.

– On ihana tunne, että turvotus sormessa on laskenut ja särky lakannut. Veritulppariskin takia otin asian vakavasti.

Mitä kaikki tuli maksamaan? Sitä Kaarina Suonperä ei kerro.

– Ei se ollut kovin kallis operaatio, hän sanoo.

Viime viikolla kiitollinen asiakas kävi kiittämässä kultaseppä Ari-Pekka Rantasta Hämeenlinnassa.

– Hän on tehnyt hienoa työtä. Olen kuin uusi ihminen!