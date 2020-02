Reidar Palmgren mykistyi tavatessaan Satu Silvon ensimmäisen kerran – täräyttää tv:ssä suoran mielipiteensä: ”Valtava hiuspehko, isot rinnat ja nahkatakki”

Näyttelijäpari Satu Silvo ja Reidar Palmgren kertovat tv-ohjelmassa rakkaudestaan ja siitä, kuinka eletty elämä toi heidät yhteen.

Kimpassa-ohjelmassa vieraillaan seuraavassa jaksossa taiteilijapari Satu Silvon ja Reidar Palmgrenin kotona. Silvo ja Palmgren muistelevat ohjelmassa Mikko Kuustoselle ja Hanna Brotherukselle suhteensa alkua. Pari tapasi reilut 10 vuotta sitten Yhdestoista hetki -näytelmän harjoituksissa.

– Minä olin Jeesus ja Satu oli Maria Magdalena. Muistan, että Satu Silvo tuli sinne myöhässä kassien, laukkujen ja pikkupussukoiden kanssa. Valtava hiuspehko, isot rinnat ja nahkatakki, jossa roikkui sellaisia hapsuja, Palmgren kertaa tv:ssä.

Seurustelemaan he ryhtyivät kuitenkin vasta useita kuukausia kohtaamisen jälkeen. Parin välillä tosin kipinöi heti alusta asti. He huomasivat viihtyvänsä hyvin yhdessä ja nauttivansa toisen seurasta.

Palmgren toteaa, ettei olisi nuorempana ikimaailmassa uskaltanut lähestyä Silvoa.

– Se on Suomen Sophia Loren, seksisymboli. Kaikkien teini-ikäisten hikisten päiväunien hämärä kohde, hän ylistää puolisoaan.

– Myönnän näyttäväni Satu Silvon rinnalla uitetulta jyrsijältä.

Aikaisemmista suhteista pari sanoo puhuneensa paljon seurustelun alussa. Näyttelijäparin mukaan he löysivät toisensa oikeaan aikaan, kun molemmille oli jo kertynyt elämänkokemusta.

– Ei tällä iällä lähde enää liian suurella riskillä satuttamaan itseään tai toista. Se on olennainen piirre, että olemme toisemme löytäneet. Olemme kokeneet riittävästi ennen. Molemmat on tehneet lapset, on erottu ja riittävästi sössitty sinne sun tänne, Palmgren sanoo.

– Sanoit mulle, että ethän sä särje mun sydäntä. Se on aika hyvä kysymys toiselle. Moni luopuu rakkauden haaveesta tai ajatuksesta rakastaa, jos pelkää tulevansa satutetuksi, Silvo sanoo.

–Toisen ihmisen kanssa voi myös syntyä uudelleen. Sekä itsessään, että suhteessa, Satu Silvo sanoo Kimpassa-ohjelmassa.

Näyttelijäpari sanoo heräävänsä aamuisin kiitollisuuden tunteeseen siitä, että on löytänyt rinnalleen sielunkumppaninsa.

– Siinä on mieletön säkä, että näillä vuosikymmenillä löytää sielunkumppaninsa. Kävi mieletön pulla. Jos olisin Sadun kohdannut nuorena kundina, niin eihän me oltais sovittu yhteen ollenkaan, Palmgren toteaa.

– Kukaan ei ymmärrä mun juttuja niin hyvin kuin Satu. Olen tyrmistynyt, että jumalauta toi nainen on mun elämässä. Minä ja toi, The One. Kyllä se on mahtava huomata, että voi näillä kilometreillä löytää sielunkumppanin.

Silvo ja Palmgren viettävät yhdessä lähes kaiken aikansa ja he viihtyvät tiiviisti yhdessä myös teatterinlavoilla. Kahden näyttelijän liitossa arki sujuu sopuisasti, vaikka heidän temperamenttinsa ovatkin melko erilaiset.

Palmgren kuvailee Kimpassa-ohjelmassa nukkumisen olevan yksi hänen lempiharrastuksistaan, kun taas Silvo on aamuvirkku ja nukkuu usein lyhyitä yöunia.

– Sadun ehdoton vahvuus on kyky syttyä ja innostua. joskus vähän leiskahtaenkin. En ole ikinä nähnyt liekin sammuvan, hän sanoo.

Silvo puolestaan kuvailee ihailevansa puolisonsa idearikkautta ja läsnäoloa.

– Järjetön mielikuvitus, joka yhdistyy hänellä työhön ja kirjoittamiseen. Sillä on monenlaisia ilmenemismuotoja. Se on kuin puu, jonka juuria ja silmuja puhkeaa kukkaan.

