Laulajatähti laihdutti itsensä liki tunnistamattomaksi vain reilussa kuukaudessa – tuore kuva sai fanit hieraisemaan silmiään

Brittiartisti Olly Murs julkaisi Instagramissa kuvaparin muodonmuutoksestaan.

Laulajana ja juontajana tunnettu Olly Murs, 35, julkaisi tiistaina omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän esittelee roimasti hoikistunutta olemustaan. Muun muassa Troublemaker ja Dance With Me Tonight -hiteistään tuttu Murs kertoo kuvatekstissään, että kyllästyi totaalisesti huonoon oloonsa, joka tuli liikakilojen mukana.

– Vasemmalla oleva kuva on otettu 2. tammikuuta. Tuo paino ei tehnyt minulle lainkaan hyvää. Olin kärttyisä, väsynyt ja nukuin huonosti, joten päätin tehdä hieman muutoksia. Nyt olen innoissani enkä malta odottaa, että pääsen McDonaldsiin, laulaja kirjoittaa kuvatekstissään.

Mursin julkaisema kuva on kerännyt nopeasti yli 100 000 tykkäystä sekä lukuisia kommentteja. Kommenteissaan laulajan fanit ja seuraajat hehkuttavat kilpaa miehen uskomatonta muodonmuutosta.

– Wow! Tämä on todiste siitä, että kova työ todella palkitsee. Näiden kuvien välissä ei ole edes kahta kuukautta, eräs seuraaja hehkutti.

– Näytät mahtavalta, komppasi toinen.

– Olly, miten ihmeessä sinä teit tämän, ihmetteli puolestaan kolmas.

Murs kertoo Instagramissa kyllästyneensä liikakiloihinsa ja niiden mukanaan tuomaan oloon.

Olly Murs nousi julkisuuteen vuonna 2009, kun hän osallistui suosittuun The X Factor -laulukilpailuun kotimaassaan Britanniassa. Sittemmin Murs on nähty myös ohjelman juontajana. Murs julkaisi ensimmäisen singlensä vuonna 2010 ja se nousi välittömästi listaykköseksi Britanniassa. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Troublemaker sekä My Heart Skips a Beat.

Murs ei ole ainoa tähti, joka on viime aikoina herättänyt huomiota muodonmuutoksellaan. Myös julkisuudelta pitkään piilossa pysytellyt laulaja Adele, 31, on viime kuukausien aikana herättänyt toistuvasti huomiota roimasti hoikistuneella olemuksellaan.

Olly Murs, 35, tunnetaan maailmalla laulajana ja televisiopersoonana.

Adelen hoikistunut ulkomuoto kiinnitti fanien huomion ensimmäistä kertaa joulukuussa, kun nainen pitkästä aikaa jakoi kuvan itsestään omalla Instagram-tilillään. Sittemmin nainen on kuvattu muun muassa paparazzien toimesta useampaan otteeseen ja myös laulajan henkilökohtainen valmentaja on jakanut medialle tähden painonpudotuksen saloja.

Myös Mursin X Factor -kollega, musiikkimoguli Simon Cowell on toistuvasti varastanut katseita hoikistuneella ulkomuodollaan. Brittimediat ovat tietäneet kertoa, että Cowell olisi laihtunut ainakin 10 kiloa muutaman vuoden takaisesta.