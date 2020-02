Lordi oli jo matkalla Roomaan, kun koronavirus pakotti kääntämään keikkabussin ympäri – ”Tilanne eskaloitui nopeasti”

Suomalaisyhtye joutui perumaan keikkansa Roomassa ja Firenzessä koronaviruksen takia.

Lordin solisti Tomi Putaansuu kiitää tällä hetkellä yhtyeineen italialaisella valtatiellä kohti Ranskaa. Yhtyeen oli tarkoitus ajaa Roomaan, jossa heidän piti esiintyä tänään tiistaina. Italia on kuitenkin tällä hetkellä koronaviruksen kourissa, ja riskialtis tilanne pisti lopulta myös suomalaisyhtyeen suunnitelmat uusiksi. Yhtye joutui tekemään keikkabussillaan u-käännöksen ja perumaan tiistaisen Rooman-keikan lisäksi keskiviikon Firenzen-keikan.

Poikkeuksellinen päätös tehtiin italialaisen huoltoaseman pihassa, vain kolmen tunnin ajomatkan päässä Roomasta.

– Päätös oli näköjään ihan oikea, sillä on aika iso riski, että keikat olisi peruttu joka tapauksessa viranomaisten puolesta, Putaansuu sanoo IS:lle.

Italiassa vahvistettiin maanantaina jo seitsemäs koronaviruskuolema. Maassa on koronaviruksen takia peruttu konsertteja, yleisötapahtumia ja osa kouluista on suljettuina.

Lordi ei aio ottaa riskiä karanteeniin joutumisesta. Kuva vuodelta 2018.

Yhtyeen kannalta kyseessä oli ennen kaikkea ennakoiva toimenpide. Pahin vaihtoehto olisi ollut se, että kiertueella oleva Lordi olisi joutunut Italiassa esimerkiksi karanteeniin, jos liikkumista aletaan rajoittaa.

– Ei me sitä virusta pelätä, siinä on niin pieni todennäköisyys sairastua, mutta nämä viranomaistoimenpiteet huolestuttivat meitä. Olisi totaalinen katastrofi kiertueella olevalle bändille jäädä sinne jumiin, Putaansuu kertoo.

Lordin kanssa kiertää kymmeniä ammattilaisia, ja keikkabusseissa onkin monikansallinen edustus. Päätös keikkojen perumisesta ei ollut aivan yksioikoinen, sillä jokainen seurasi koronaviruksen tilannetta oman maan medioista.

– Me tietysti seurasimme Suomen medioita, mutta hollantilainen äänimiehemme seurasi oman maansa uutisointia, kuten myös saksalainen kiertuemanagerimme. Suomen mediat uutisoivat Italian tilanteesta paljon ennen Saksan medioita. Sen takia päätöksenkin tekeminen oli aavistuksen vaikeaa, koska sitähän ei bändi yksin voi tehdä, Putaansuu kertoo.

Yhtye tiedotti peruuntuneista keikoistaan myös Instagramissa.

Lordin Killectour-kiertue kestää aina huhtikuulle asti ja huipentuu kuuteen Suomen-keikkaan Seinäjoella, Kempeleellä, Jyväskylässä, Nivalassa, Tampereella ja Helsingissä.

Seuraavaksi yhtyeen olisi tarkoitus esiintyä tämän viikon perjantaina Ranskassa. Peruuntuneet Italian-keikat poikivat yhtyeelle nyt muutaman ylimääräisen vapaapäivän.

– Saatiin nyt pari vapaapäivää Ranskassa. Katsotaan mitä keksitään, Putaansuu nauraa.

Vielä viime viikon lopulla Lordi keikkaili Lombardiassa, Bergamon kaupungissa, josta tuli koronavirustartuntojen keskipiste. Nyt Italiassa tartunnan on saanut La Repubblica -lehden mukaan jo 229 ihmistä. Se tekee italiasta maailman kolmanneksi suurimman koronaviruskeskittymän Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen.

Italiassa koronavirukseen suhtaudutaan vakavasti. Mies käytti hengityssuojainta Torinossa.

– Olimme viime viikolla ihan siellä ytimessä. Silloin tupa oli täynnä ja meininki oli hyvä. Perjantaina oltiin Venetsiassa, sielläkään ei ollut mitään ongelmaa, Putaansuu kuvailee.

Lauantaina ja sunnuntaina kiertue vei Lordin Itävallan puolella. Silloin alkoi Italiassa tapahtua.

– Tilanne eskaloitui nopeasti. Vuorokauden sisällä olikin jo kuolonuhreja ja viranomaiset alkoivat kiristää toimiaan.

Tunnelma kiertueella on pysynyt peruutuksista huolimatta rauhallisena ja hyväntuulisena. Keikkaa odottaneiden fanien puolesta yhtye on toki kovin pahoillaan.

– Pelkäsimme vähän, että miten roomalaiset ja firenzeläiset fanimme tämän ottavat, mutta kaikki ovat näyttäneet suhtautuvan todella ymmärtäväisesti asiaan.

Lordi-yhtye joutui perumaan Italian-keikkansa koronaviruksen takia.

Putaansuun mukaan koronaviruksen seuraukset näkyvät Italian valtateillä varsin konkreettisesti.

– Nyt kun ajamme täällä kohti rajaa, niin liikenne on hyvin yksisuuntainen, eli pois Italiasta. Ranskasta ei näytä kenelläkään olevan kauheasti tarvetta ajaa Italian puolelle, laulaja naurahtaa.

Putaansuu on luottavainen sen suhteen, että loppukiertueen keikat toteutuvat. Yhtyeen on tarkoitus keikkailla seuraavien viikkojen aikana ainakin Ranskassa ja Espanjassa. Laulaja kuitenkin myöntää, että tilanne on arvaamaton.

– Virushan ei rajoja ymmärrä, joten onhan siinä riskinsä, että olemme tällaisessa tilanteessa kiertueen aikana vielä monta kertaa, kun keikkoja on ympäri Eurooppaa. Ei ole mitenkään sanottua, että olisimme selvillä vesillä. On tietysti harmi, että ollaan kiertueella juuri nyt, kun tällainen virus nasahtaa, Putaansuu toteaa.