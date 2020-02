Seksuaalirikoksista eilen tuomittu Harvey Weinstein kiidätettiin sairaalaan

Harvey Weinstein tunsi voimakasta rintakipua oikeudenkäynnin jälkeen.

Elokuvamoguli tuomittiin maanantaina seksuaalirikoksista New Yorkissa. Oikeudenkäynnin jälkeen maanantai-iltana Weinstein kiidätettiin sairaalaan rintakipujen takia, miehen asianajaja Donna Rotunno kertoo CNN:lle.

Asianajajan mukaan Weinsteiniä oltiin viemässä Rikers Islandin vankilaan, kun hän alkoi tuntea kipua rinnassaan. Hänet kuljetettiin ambulanssilla New Yorkin Bellevue-sairaalaan.

Daily Mailin mukaan hänellä todettiin sairaalassa korkea verenpaine ja palpitaatio eli sydämentykytys. Asianajajan mukaan Weinstein on tällä hetkellä kunnossa. Weinstein on kärsinyt terveysongelmista ja käyttänyt rollaattoria selkävaivojensa takia.

Weinstein saapui maanantaina oikeuteen kuulemaan tuomiotaan.

Weinstein, 67, sai tuomion kahdesta seksuaalirikoksesta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon (criminal sexual act in the first-degree) ja teosta joka vastaa Suomen laissa aiemmin ollutta pakottamista sukupuoliyhteyteen (third-degree rape).

Tuomion kuultuaan Weinstein vakuutteli syyttömyyttään.

– Olen syytön. Olen syytön. Miten tällaista voi tapahtua Yhdysvalloissa? Weinsteinin sanoi oikeudessa.

Vakavimmat syytteen valamiehistö kuitenkin hylkäsi. Häntä ei tuomittu törkeästä raiskauksesta (first-degree rape) eikä kaikkein painavimmasta syytteestä predatory sexual assault, joka pitää Yhdysvalloissa sisällään muun muassa törkeän raiskauksen ja törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, joihin liittyy joko väkivaltaa, uhkailua, aiempi raiskaus tai lapsen hyväksikäyttö.

Weinstein pidetään vangittuna, eikä hän pääse vapaaksi takuita vastaa. Tuomion pituus selviää oikeudessa 11. maaliskuuta.

Maksimirangaistukset näsitä rikoksista ovat 5-25 vuotta ehdotonta vankeutta (criminal sexual act) ja neljä vuotta ehdollista vankeutta (third-degree rape). Weinsteinin tuomiota ei ole vielä julkistettu, vaan hänet on vasta tuomittu syylliseksi kahteen rikokseen.

Päätöksen teki maanantaina seitsemän miehen ja viiden naisen valamiehistö. Tapauksessa kuusi naista syytti Weinsteinia seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

CNN:n mukaan valamiehistö kertoi, että rikosten uhriksi joutui kaksi naista. Oikeudenkäynti Weinsteinia vastaan alkoi New Yorkissa 22. tammikuuta.

Weinsteinin asianajaja Donna Rotunno sanoi loppupuheenvuorossaan, että syyttäjillä ei ollut esittää tapauksista minkäänlaisia rikosteknisiä todisteita, eikä tapauksille ollut silminnäkijöitä.

Yli 80 naista on syyttänyt 67-vuotiasta Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin on kuitenkin käsitellyt vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

Los Angelesissa on käynnissä erillinen tutkinta Weinsteinia vastaan esitetyistä seksuaalirikossyytteistä. Häntä vastaan on nostettu lisäksi useita siviilikanteita.

New York Timesin mukaan Weinsteinin tuomio on merkittävä, sillä se tuo oikeutta lukuisille naisille, jotka ovat esittäneet syytöksiä Weinsteinia kohtaan. Tuottajamoguli oli me too -ilmiön keskiössä, kun lukuisat naiset paljastivat hänen käyttäneen heitä seksuaalisesti hyväksi.