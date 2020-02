Jennifer Lopez, 50, julkaisi bikinikuvan, joka sai naiset innostumaan – nyt tavalliset äidit poseeraavat Instagramissa vartaloaan esitellen

Jennifer Lopezin bikinikuva sai tavalliset naiset julkaisemaan vähäpukeisia kuvia ja ylistämään vartaloitaan.

Latinotähti Jennifer Lopezin, 50, bikinikuva on saanut sosiaalisessa mediassa aikaan haasteen, jossa lukuisat naiset ovat julkaisseet vähäpukeisia kuvia itsestään.

50-vuotias Lopez julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa peilin edessä valkoisissa bikineissä.

– Levännyt ja latautunut, Lopez toteaa kuvatekstissä.

CNN:n mukaan laulajan kuva pantiin Instagramissa nopeasti merkille ja äideille suunnatun fitness-yhteisön perustaja Maria Kang julkaisi tiistaina oman vastineensa kuvalle. Hän kertoi inspiroituneensa Lopezin kuvasta ja halusi siksi julkaista bikinikuvan myös itse.

Kang kannusti kuvansa yhteydessä äitejä ottamaan rohkeasti härkää sarvista ja panostamaan terveelliseen elämäntyyliin ja omaan hyvinvointiin. Kang on perustanut nettiyhteisön, joka kannustaa äitejä ympäri maailman liikkumaan ja pitämään huolta itsestään hektisen perhearjen keskellä.

Kang kertoi Instagramissa elävänsä itsekin usein keskellä kaaosta, kuten hänen bikinikuvansa taustalta kävi ilmi, mutta panostavansa silti itseensä ja hyvinvointiinsa.

– En ole julkkis. En saa miljoonia näyttääkseni hyvältä elokuvassa enkä deittaile kuumaa urheilijaa (vaikka kultani on aika söpö), mutta sillä ei ole väliä, Kang kirjoitti.

– Luo oma tarinasi. Ota vastuu. Älä keksi tekosyitä laiskottelulle. Jos hän (Lopez) pystyy tekemään sen, jos minä pystyn tekemään sen, jos tuhannet työssäkäyvät, erikokoiset, muotoiset ja ikäiset naiset pystyvät siihen, niin SINÄKIN PYSTYT.

Kangin kannustavat sanat ja Lopezin esimerkki saivat nopeasti lukuisat tavalliset äidit ottamaan osaa haasteeseen ja julkaisemana lisää bikinikuvia Instagramissa. Moni kertoi, että oman vähäpukeisen kuvan julkaiseminen oli heille hyvin vaikeaa, mutta he halusivat tehdä sen näyttääkseen, että rakastavat kehoaan ja että kaikki muodot ja koot ovat yhtä kauniita.

Moni myös kertoi olevansa ylpeä panostuksestaan omaan hyvinvointiin ja terveyteen.

– Minulla on neljä upeaa lasta, olen 48-vuotias. Olen oppinut, miten rakastaa ja hyväksyä itseni. En ole täydellinen, mutta hyväksyn epätäydellisyyteni. Olen minä. Päätin olla onnellinen kävi miten tahansa: olen vahva, olen tarpeeksi ja olen sen arvoinen. Olen kaunis, eräs äiti kirjoitti oman kuvansa yhteydessä.

– Jaetaan ylpeinä kylppärikuvamme treenivaatteissa tai uimapuvuissa maailmalle! Jos Jennifer Lopez voi tehdä sen, mekin voimme tehdä sen. Riippumatta iästä, koosta tai muodosta, me voimme olla terveitä, toinen äiti julisti.

– Tämä on 32-vuotias vartalo, joka loi kolme ihanaa lasta, joka on käynyt läpi yhden keisarileikkauksen, umpilisäkkeen poiston ja hätäleikkauksen suolistolle kamalan auto-onnettomuuden seurauksena. Kuntoilu ja aktiivisuus on pelastanut elämäni, hän jatkoi.