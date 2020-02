Ismo Leikola esiintyy Conanin erikoisjaksossa maaliskuussa. Kun hän aiemmin vieraili suosikkikoomikon ohjelmassa, tuli hänen esityksestään kymmenien miljoonien katsojien ihmettelemä nettihitti.

Koomikko Ismo Leikola kertoo Instagramissa, että hän on mukana Conan O’Brienin tulevassa erikoisohjelmassa. Leikolan mukaan O’Brien nauhoittaa maaliskuussa komediaspesiaalin, jossa myös hän esiintyy.

– Jälleen iloinen ilmoitusasia. Conan nauhoittaa komediaspesiaalin HBO Maxille neljän koomikon kanssa – ja minä olen yksi heistä! Leikola iloitsee Instagramissa.

Suomalaiskoomikon mukaan erikoisjakson nauhoitukset tehdään suorana Austinissa, Teksasissa maaliskuun lopulla. Leikolan lisäksi ohjelmassa esiintyvät Naomi Ekperigin, Solomon Georgio ja Tommy Johnagin.

Leikola on esiintynyt aiemminkin O’Brienin ohjelmassa. Hän vieraili tunnetun koomikon Conan-ohjelmassa kaksi vuotta sitten ja nousi välittömästi nettihitiksi.

Leikolan ass-sanan ympärille keskittyneet vitsit upposivat amerikkalaisiin ja hänen vierailuaan O’Brienin sarjassa katsottiin nopeasti kymmeniä miljoonia kertoja.

Moni kehui Leikolan esiintymistä erityisesti siksi, että hän on kotoisin Suomesta.

– Hienosti tehty esitys. On pakko arvostaa kuinka muuta kuin englantia äidinkielenään puhuva henkilö tekee komediaa englanninkielellä. Se on vaikea temppu vieraalla kielellä. Plus tämä on aidosti hauska! eräs suomalaiskoomikon esityksen katsonut kehui.

O’Brienin ohjelmassa vierailu teki Leikolasta tunnetun Atlantin takana ja hän on sittemmin esiintynyt ympäri Yhdysvaltoja.

Leikola kertoi IS:lle kesällä 2018, että O’Brienin ohjelmalla oli selkeä vaikutus hänen uraansa ja sen jälkeen hänelle tarjottiin huomattavasti enemmän keikkoja.

– Conan-esiintymistä jaettiin niin paljon Facebookissa, että minua jopa pysäytellään välillä kadulla, että hei, oletkos sinä se ”ass guy”, Leikola sanoi vuonna 2018.

Leikola valitsi kaksi vuotta sitten uransa siihen asti tärkeimpään tv-esiintymiseen jutun, jossa äimisteli minuuttikaupalla sanan ”ass” monimerkityksellisyyttä amerikkalaisessa kielenkäytössä.

– Sen jutun kuitenkin halusin ehdottomasti tehdä ja juuri siksi, että se on niin mieleen jäävä. Onneksi Conanin väkikin innostui siitä. Sehän menee amerikkalaisessa tv:ssä jo ihan rajoille, että voiko sellaista esittää, vaikka onkin enemmän kielellä leikittelyä eikä ihan perseestä oleva juttu, Leikola kertoi aiemmin.