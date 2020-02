Salkkareista tutut Sara ja Mikko Parikka muuttivat ylelliseen hirsitaloon – tältä näyttää parin modernissa kodissa

Entinen Salkkarit-tähti Sara Parikka ja hänen puolisonsa, nykyinen Salatut elämät -näyttelijä Mikko Parikka pääsivät muuttamaan rakentamaansa hirsitaloon.

Salatuista elämistä tuttu pariskunta Sara ja Mikko Parikka muuttivat viikko sitten uuteen kotiin. Pari on rakentanut hiljalleen itselleen uutta taloa, johon he pääsivät nyt asettumaan kahden tyttärensä kanssa. Uudesta kodista löytyy tilaa myös parin pian syntyvälle kolmannelle lapselle.

Sara Parikka kertoi reilu viikko sitten Instagram-tilillään, että rakennusvalvonta hyväksyi parin uuden kodin ja he pääsivät viimein muuttamaan.

– Ihanaa olla kotona, Mikko Parikka puolestaan totesi Instagramissa muuton jälkeen.

Parikat ovat julkaisseet Instagramissa useita kuvia uudesta talostaan. Kuvista paljastuu, että hulppea hirsitalo on erittäin moderni ja sisustettu neutraaleilla sävyillä sekä mustalla. Parikoiden talosta löytyy runsaasti tilaa ja se henkii skandinaavista tunnelmaa.

Talon suuri olohuone on useita metrejä korkea. Sen valtavista ikkunoista avautuu näkymä taloa ympäröivään luontoon ja terassille. Olohuoneeseen luo tunnelmaa musta, pelkistetty takka.

Olohuoneen vieressä sijaitseva talon keittiö on niin ikään musta. Sekä sen vetimettömät kaapit että työtasot ovat mustia. Keittiön seinät ovat vaaleaa hirttä, kuten suuri osa talon muistakin seinistä.

Talossa on myös toinen kerros, johon johtavat sen olohuoneesta lähtevät lasikaiteella rajatut, puiset portaat.

Somevaikuttaja työskentelevä Sara Parikka on kertonut blogissaan seikkaperäisesti talon syntyprosessista. Hän on kertonut, että nauttii suuresti sisustamisesta ja että oman talon suunnittelu on ollut siksi hänelle hyvin mieleistä puuhaa.

Tuoreimmassa kirjoituksessaan Parikka kertoo, että kun taloa alettiin suunnittelemaan, oli hänellä selkeä visio siitä, millaisen kodin haluaisi.

– Rakentaminen ja sisustaminen ovat kiinnostaneet mua jo todella pitkään. Muistan, että oon tehnyt leikekirjoja joskus parikymppisenä ja miettinyt millaisessa kodissa haluaisin asua. Oltiin asuttu Mikon kanssa viidessä eri kodissa ennen rakennusprojektin starttaamista, joten tiedettiin aika hyvin mikä meidän perheelle olisi sopivin tapa asua, Parikka kertoo blogissaan.

Parikat etsivät aluksi itselleen mieleisen tontin. Siltä tuli löytyä rauhaa, sopiva ilmansuunta ja kauniit näkymät. Kun sopiva tontti löytyi pellon laidalta, alkoi itse talon valmistelu. Parikoille oli selkeää, että talo tulisi olemaan hirsitalo.

– Päätimme jo projektin alkuvaiheessa, että jätämme kaikki hirsipinnat näkyville, joten se myös vaikutti moneen muuhun ratkaisuun, Sara kertoo blogissaan.

Tärkeää oli myös talon pohjaratkaisu. Parin talosta löytyy omat huoneet kahdelle tyttärelle sekä pian syntyvälle kolmannelle lapselle, makuuhuone heille itselleen, pieni vaatehuone ja parveke. Lisäksi on erilliset wc:t sekä kylpyhuone ja saunatilat.

Parikat raportoivat Instagramissa myös talonsa rakennusprosessin. He vierailivat työmaalla tiuhaan tahtiin ja julkaisivat kuvia rakentamisen eri vaiheista.

– Tytöt odottaa muuttoa vähintään yhtä paljon, koska ne saa ekaa kertaa omat huoneet. Muun kodin lisäksi on kivaa päästä laittamaan pienten huoneita! Visioita ja toiveita nimittäin riittää, Sara kertoi Instagramissa tammikuussa, kun talo näytti vielä rakennustyömaalta.

Parikat esittelivät myös edellistä kotiaan sosiaalisessa mediassa. Perheen aiemmasta asunnosta löytyi niin ikään korkea olohuone ja valtavat ikkunat.

Sara ja Mikko Parikka tulivat molemmat tunnetuksi Salatuista Elämistä. Sara aloitti sarjassa Peppi Puolakan roolissa vuonna 2008. Hän jätti Salkkarit vuonna 2014, mutta on vieraillut sarjassa sen jälkeen pariin otteeseen.

Mikko Parikka puolestaan debytoi Salkkareissa vuonna 2010 ja kuuluu yhä sarjan näyttelijäkaartiin. Hän näyttelee sarjassa Jiri Viitamäkeä.