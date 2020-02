Ohjaaja Quentin Tarantinosta, 56, isä ensi kertaa! Avioitui 20 vuotta nuoremman Daniella-vaimonsa kanssa salaa kaksi vuotta sitten

Juuri nyt

Vuonna 2018 avioitunut pariskunta sai poikavauvan perjantaina.

Elokuvaohjaaja Quentin Tarantino, 56, ja hänen vaimonsa, mallina ja laulajana työskentelevä Daniella, 36, ovat saaneet esikoisensa, kertoo TMZ. Lauantaina syntynyt lapsi on poika ja molempien ensimmäinen.

Ilouutiset vahvistaa lehdelle parin lähipiiri.

– Daniella ja Quentin Tarantino ovat onnellisia ilmoittaessaan ensimmäisen lapsensa syntymästä. Poikavauva syntyi 22. helmikuuta 2020.

TMZ:n tietojen mukaan poikavauva ei suinkaan syntynyt parin kotikaupungissa Los Angelesissa vaan Israelin pääkaupungissa Tel Avivissa, mistä Daniella on kotoisin. Pari kertoi odottavansa lasta elokuussa 2019.

Hollywood-ohjaaja ja hänen 20 vuotta nuorempi vaimonsa tapasivat vuonna 2009, kun Quentin oli promokiertueella Kunniattomat paskiaiset -elokuvansa tiimoilta.

Samana vuonna hän sanoi legendaarisessa GQ-lehden haastattelussa, että vaimo tai lapset saattaisivat häiritä hänen uraansa, johon hän halusi keskittyä täysillä.

– Asia on näin: Kun teen elokuvia, en tee mitään muuta. Elokuva on kaikki kaikessa. Minulla ei ole vaimoa. Minulla ei ole lasta. Mikään ei voi tulla eteeni. Koko maailma voi syttyä tuleen, enkä välitä. Tämä on minun elämäni. Se on kuin Mount Everest. Jos kiipeät Mount Everestille, et tee samalla mitään muuta, ohjaaja tilitti.

Kaikesta huolimatta Tarantino avioitui Daniellan kanssa Los Angelesissa vuonna 2018. Intiimi seremonia pidettiin visusti salassa julkisuuden valokeilasta, mutta juhliin osallistui toinen toistaan tunnetumpia tähtiä. Muun muassa Uma Thurman, Bruce Willis, Samuel L Jackson ja Diane Kruger olivat osa parin tärkeää päivää.

Tarantinon yhdeksäs elokuva Once Upon a Time... In Hollywood oli yksi eniten ehdokkuuksia tänä vuonna saaneita elokuvia. Se sai 10 ehdokkuutta, joista voitti kaksi: parhaan miessivuosan (Brad Pitt) ja lavastuksen Oscar-palkinnot.