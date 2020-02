Jörn Donner siunattiin haudan lepoon – pojalta ennennäkemätön yhteiskuva viidestä veljeksestä isänsä hautajaisissa

Jörn Donner on siunattu haudan lepoon.

Kirjailija, poliitikko ja elokuvaohjaaja Jörn Donner on siunattu haudan lepoon. Donner kuoli 30. tammikuuta Kolmiosairaalassa Helsingissä 86-vuotiaana.

Donnerin poika Jakob Donner-Amnell julkaisi kuvia tilaisuudesta Twitter-tilillään. Twiittinsä yhteydessä Donner-Amnell on julkaissut myös kuvan, jossa Donnerin viisi poikaa poseeraavat samassa kuvassa tiettävästi ensi kertaa elämässään.

– Elämänkirjaa. Biologinen isä hautaan. Suhdetta ei ikinä ollut. Viisi veljestä ensimmäistä kertaa yhdessä. Jos se tästä?

Donnerin leski Bitte Westerlund kertoi IS:lle aiemmin, että muistotilaisuuden ajankohta pidetään salassa. Leski kertoi kuitenkin lukuisia yksityiskohtia tilaisuudesta.

Perinteisiä kirkkohautajaisia tai siunaustilaisuutta pappeineen ei järjestetty. Westerlund kertoi tilaisuuden olevan perheelle tarkoitettu muistotilaisuus ilman julkisuutta. Donner tuhkattiin.

– Tuhkat levitetään mökillemme Tammisaaren Bromarvissa kesällä. Se oli Jörnin toive, Westerlund kertoi.

Donner oli toivonut, että hautajaisissa tarjotaan dry martinit. Lisäksi hautajaisissa ei saanut olla poliitikkoja, pappeja eikä presidenttejä.

– Se oli vitsi. Mutta vaikka piispa John Vikström oli hyvä ystävä, häntäkään ei ole kutsuttu. Se on juuri näin omalaatuinen tilaisuus, leski kertoi aiemmin.

Donnerin kuolema on koskettanut monia niin Suomessa kuin länsinaapurissa Ruotsissa. Donner kuoli 30. tammikuuta Kolmiosairaalassa Helsingissä 86-vuotiaana.

Westerlund ja Donnerin kaksi poikaa Rafael ja Daniel olivat läsnä Meilahden sairaalassa torstaina lähdön hetkellä.

Donnerin mutkikkaat ja värikkäät perhekuviot ovat olleet monesti esillä julkisuudessa hänen elämänsä aikana. Hän oli elämänsä aikana kolme kertaa naimisissa. Donnerilla on kuusi lasta, joista yksi on kuollut.

Donner on kohahduttanut usein puhuessaan lapsistaan.

Hän on kertonut pitävänsä huolta vain kahdesta, Westerlundin kanssa saadusta, vuonna 1988 syntyneestä Danielista ja vuonna 1990 syntyneestä Rafaelista. Muut lapset ovat Johan (s. 1955) ja Jakob (s. 1959), Susanna (1981–2017) ja Otto (s. 1981).

Johanin ja Jakobin äiti oli jo edesmennyt kirjailija Inga-Britt Wik. Otto puolestaan syntyi suhteesta elokuvatuottaja Lisbet Gabrielssoniin.

Susannan äiti oli Meri Vennamo. Susanna kuoli reilu kaksi vuotta sitten.

Donner on kirjoittanut Rafaelin kanssa heidän kirjeenvaihtoon perustuvan kirjan, missä poika kertoi, että lapsena hänen oli vaikeaa tunnistaa isäänsä julkisuuskuvasta, jonka mukaan tämän rakkauselämä on ollut erityisen vilkasta.

– Ihan kuin olisi ollut kaksi isää: julkinen ja se isä, joka herätti aamuisin kouluun. Ja ne ovat ristiriidassa, Rafael sanoi tuolloin.

Rafael kertoi isästään myös HS:n Kuukausiliitteen haastattelussa 2017.

– Olen tavannut kaikki Jörnin neljä lasta hänen muista suhteistaan. Tunnen syyllisyyttä siitä, että Jörn on ollut minulle isä, mutta ei heille. En ole ansainnut sitä, Rafael Donner kertoi.

Hänen mukaansa Jörn ei tunne syyllisyyttä siitä, ettei ole ollut muiden lastensa elämässä mukana.

Myös Donnerin ruotsalainen, avioton poika Otto on kirjoittanut kirjan isästään, mitä tämä ei ehtinyt ikinä lukea.

Rikkaruoho –Viimeinen kirje isälle ilmestyy huhtikuussa.

Gabrielssonin kirja on kustantamon mukaan ”hyljeksityn pojan puheenvuoro”. Kirjassa Otto tarkkailee kateellisena ja etäisyyden päästä kahden velipuolensa elämää isänsä kanssa. Miksi he saavat olla todellisia poikia, kun Otto on sysätty syrjään?

”On luultavasti aika, että esittäydyn sinulle. Olen sinun poikasi. Yhtä paljon kuin muut poikasi. Sataprosenttisesti sinun lapsesi”, hän kirjoittaa.