Paula Vesala julkaisi ryöpyn kuvia, joille ihmiset nauravat vedet silmissä – laulajaa verrataan tupakka-askiin, kilpikonnaan ja Juiceen

Paula Vesala viihdytti lauantaina Instagram-seuraajiaan lukuisilla kuvilla ”kaksoisolennoistaan”. Osa kuvapareista oli varsin osuvia.

Sosiaalisessa mediassa on tällä viikolla levinnyt kaksoisolentohaaste, jossa ihmiset julkaisevat kuvia henkilöistä, joilta heidän on kerrottu näyttävän. Myös moni julkisuuden henkilö on ottanut osaa haasteeseen ja paljastanut, keneltä he näyttävät muiden mielestä tai kehen heidät yleensä sekoitetaan.

Myös laulaja Paula Vesala otti lauantaina osaa haasteeseen ja innostui julkaisemaan Instagram-tilillään lukuisia kuvia ”kaksoisolennoistaan”.

Vesalan mukaan hän kuulee ylivoimaisesti eniten näyttävänsä Apocalyptica-yhtyeen keulahahmo Eicca Toppiselta.

Paula Vesala

Eicca Toppinen

Toppinen huomasi Vesalan viittauksen itseensä nopeasti ja huikkasi tälle tervehdyksen.

– Hei siskoseni, muusikko kirjoitti.

Toppisesta Vesala siirtyi astetta erikoisempaan ”kaksoisolentoon”. Hän nimittäin paljasti, että moni on kertonut hänen näyttävän tupakka-askien kyljessä olevalta varoituskuvalta, jossa nuori nainen yskii verta.

– Meitsin ei niin suosikki, mut usein kuultu kaksoisolentovertaus. EN OLE TOI VERTA YSKIVÄ RÖÖKIASKIN MUIA, Vesala kirjoitti Instagramissa.

Muun muassa Mikko Leppilampi, Niko Nousiainen ja Janina Fry nauroivat vertaukselle vedet silmissä.

– Kiitos tästä selvennyksestä. Olenkin miettinyt pitääkö olla huolissaan, eräs Vesalan seuraaja kommentoi hänelle.

Seuraavaksi Vesala läväytti Instagramiin itsestään kuvan, jossa hän poseeraa silmälaseissa, jotka henkivät 80-luvun tyyliä. Samanlaisia laseja käytti aikanaan myös muusikkolegenda Juice Leskinen, johon Vesalaa onkin verrattu.

– Ja klassikko, Vesala toteaa kuvaparinsa yhteydessä.

Moni Vesalan seuraaja on huomannut hulvattoman Juice-yhtäläisyyden.

– Vielä ko ois viikset, ois täydellinen, pohtii yksi kommentoijista.

– Tää motivoisi laajempaan sukuselvitykseen, vitsailee toinen.

– No nyt. Kas kun ei Kekkonen, kolmas hekottaa.

– No tää on parempi kun röökimuia, lohduttaa neljäs.

Pian Vesala innostui kaskoisolentokuvista entisestään ja julkaisi vielä aiempiakin erikoisemman kuvaparin. Siinä hän poseeraa yhdessä kilpikonnan kanssa.

– Eeee helevetti nyt mää lopetan tän, Vesala nauraa kuvatekstissä.

– Siis eilen katoin ruokailevasta kilpikonnasta videoo. Nyt näin tän ja mielessäni nään sut ruokakipon äärellä. Apuva, kommentoi eräs nainen kilpikonnakuvaa.

– Ei jumankauta, jatkuvat kommentit.

– Älä ny, näähän vaan paranee, kolmas ihasteli vertauksia.

Vesala kuunteli faniensa tahtoa ja jatkoi hulvattomien kuvakombojen julkaisemista Instagramissa. Hän esitteli vielä ”yhdennäköisyyttään” muun muassa Krista Siegfridsiin, Kari Tapioon ja Michael Monroehin.

