Suomalaisesta äitiyspakkauksesta tuttu kikka sai amerikkalaiskoomikon innostumaan – esittelee ideaa nyt faneilleen

Koomikko Amy Schumer julkaisi Youtubessa videon, jolla hän haluaa jakaa vanhemmuuskikkansa faneilleen.

Yhdysvaltalaiskoomikko Amy Schumer, 38, on yhdeksän kuukautta vanhan pojan äiti. Schumer ja hänen puolisonsa Chris Fischerin Gene-poika syntyi viime toukokuussa.

Esikoispoikansa syntymän jälkeen Schumer on jakanut sosiaalisessa mediassa vilauksia vauva-arjestaan humoristiseen tyylinsä. Nyt koomikko on päättänyt viihdyttää seuraajiaan nikseillä, jotka auttavat tuoreita vanhempia selviytymään arjesta pienokaisten kanssa.

Schumer esittelee ensimmäistä niksiään Youtube-kanavallaan julkaisemalla minuutin mittaisella videolla.

Videolla koomikko kertoo, että hän on keksinyt nokkelan kikan poikansa leikkihetkiin.

– Tämä on ensimmäinen Youtube-videomme, Schumer julistaa lyhyen videonsa aluksi ja vilauttaa kameralle myös Chris-puolisoaan.

– Me haluamme jakaa neuvomme vanhemmuuteen, sillä olemme oppineet todella paljon. Meidän ensimmäinen vinkkimme on hyvä lelu noin 7–9 kuukautiselle vauvalle. Se on täysin ilmainen. Mikä se on? Se on laatikko, hän jatkaa innoissaan.

Schumer esittelee videollaan kotinsa lattialla lepäävää kookasta pahvilaatikkoa, joka on vuorattu huovilla ja tyynyillä.

– Hanki iso laatikko, siisti se ja varmista, ettei siinä ole niittejä. Laita siihen vilttejä ja leluja, hän selostaa samalla.

Schumer on pehmustanut laatikon pohjan vaahtomuovisella patjalla ja vuorannut sen peitolla. Hän kehuu, että vauva voi nousta laatikossa turvallisesti seisomaan sen reunoista tukea ottaen.

– Se todella tykkäävät olla laatikossaan. Siinä on ensimmäinen vanhemmuusvinkkimme! Schumer iloitsee.

Koomikon laatikkokikka on helppo ja käytännöllinen, muttei kuitenkaan aivan uniikki. Suomessa äitiyspakkauksen suurta pahvilaatikkoa on hyödynnetty jo vuosien ajan vauvoilla. Moni käyttää laatikkoa vastasyntyneen ensimmäisenä omana sänkynä, jossa vauva saa nukkua turvallisesti ja rauhassa.

Suomalainen äitiyspakkaus sisältää myös laatikkoon sopivan patjan ja muut petivaatteet.

Tältä näytti Kelan äitiyspakkaus vuonna 2018. Jokainen Suomessa asuva raskaana oleva äiti tai adoptioäiti saa pakkauksen avustuksena ennen lapsen syntymää. Se sisältää vaatteita ja muita tarvikkeita helpottamaan vauva-arkea.

38-vuotias Schumer tunnetaan varsin suorasanaisena ja kantaaottavana koomikkona, joka on puhunut julkisuudessa myös vakavista ja henkilökohtaisista asioista.

Viime vuonna Schumer paljasti Late Night With Seth Myers -kekusteluohjelmassa, että hänen puolisonsa on autistinen. Schumer kertoi ohjelmassa, että sen jälkeen kun hänen Chris sai autismidiagnoosin, helpottui parin arki huomattavasti. Hän halusikin kannustaa myös muita hakemaan apua, mikäli sille on tarvetta.

– Luulen, että jotkut välttävät diagnoosin saamista sen stigman vuoksi. Sinua ei vain diagnosoida ja heitetä pois, vaan saat luultavasti apua, Schumer totesi.

Chrisin autismin toteaminen helpotti parin elämää, sillä he saivat käyttöönsä keinoja käsitellä Chrisin erilaisuutta.

– Työkalut, joita olemme saaneet, ovat tehneet hänen elämästään todella paljon parempaa ja meidän avioliitostamme ja elämästämme helpommin hallittavaa, Schumer selitti.

Schumerin mukaan autismi näkyy hänen miehessään esimerkiksi niin, ettei tämä pysty valehtelemaan lainkaan.

– Se on kuin unelmaa, mutta se on myös painajaista. Kun esimeriksi olin täällä ja olin laittautunut kysyin, näyttääkö hyvältä ja hän totesi: ”No, on jo liian myöhä”, Schumer kertoi päätään pyöritellen.

Amy Schumer yhdessä puolisonsa Chris Fischerin kanssa.

Chris ei valehtele myöskään puolisonsa puolesta, mikä aiheuttaa joskus erikoisia tilanteita.

– Se on todella haastavaa, sillä hän ei kykene valehtelemaan minun puolestani. Sinä tarvitset puolisoasi välillä avuksi, esimerkiksi kun ”meidän täytyy nyt kyllä lähteä kotiin”. Mutta hän toteaa vain ”ei, ei meidän täydy mennä minnekään”. Kiitti Chris, koomikko kertoi nauraen.