Juontaja Alma Hätönen julkaisi kuvaparin ”kaksoisolennostaan” – suomalaistähtien yhdennäköisyys mykistää: ”En voi ymmärtää tätä”

Alma Hätönen on sekoitettu usein suomalaistähteen, sillä kaksikon yhdennäköisyys on huomattava.

Radiojuontaja Alma Hätönen otti lauantaina osaa sosiaalisessa mediassa leviävään haasteeseen, jossa ihmiset julkaisevat Instagram-tilillään kuvia henkilöistä, joilta heidän on sanottu näyttävän.

Hätönen julkaisi ”kaksoisolentohaasteen” kunniaksi Instagramissa kuvaparin hänestä ja laulaja Anna Abreusta. Kuvissa Hätönen ja Abreu poseeraavat molemmat nutturasaparoissa ja valkoisissa t-paidoissa.

– Joku on joskus sanonut, Hätönen toteaa kuvatekstissä viitaten siihen, että hän näyttää monien mielestä Abreulta.

Suomalaistähtien yhdennäköisyys on ilmeinen ja Hätösen seuraajat ovat häkeltyneet siitä. Hätösen kuvaan on kerääntynyt nopeasti kymmeniä kommentteja, joissa hänen ja Abreun ulkonäköä ihmetellään.

Moni kommentoija kertoo, että on kyllä tiedostanut kaksikon näyttävän toisiltaan, muttei ole tajunnut kuinka paljon. Sekä Hätönen että Abreu ovat melko lyhyitä ja tummatukkaisia. He ovat myös lähes saman ikäisiä, sillä heillä on ikäeroa vain muutama päivä ja molemmat juhlistivat helmikuun alussa 30-vuotissyntympäiväänsä.

– Tää on niin käsittämätöntä!!! Janni Hussi ihmettelee.

– Siskokset, jatkaa mediapersoona Seksikäs-Suklaa.

– Juu mä en voi ymmärtää tätä, juontaja Tuija Pehkonen kommentoi häkeltyneenä.

– Katoin, että oot laittanut kuvan nyt ja joskus nuorempana, jatkuvat kommentit.

– Oon tiennyt kyllä, että ootte samannäköiset, mutta nyt aloin jo epäilemään kloonausta.

– Kyselisin varalta sun isältä selityksiä.

– Siis apua, ootte kyllä niin samannäköisiä.

– Kyllä sekottaisi helposti.

Hätönen on kertonut aiemminkin, että hänet on sekoitettu Abreuhun. Vuonna 2016 hän julkaisi Instagramissa kuvan, jossa poseeraa yhdessä kaksoisolentonsa kanssa.

Hätösen Instagram-tili on hyvin suosittu ja hänellä on siellä yli 41 000 seuraajaa. Aiemmin tällä viikolla Hätönen kertoi tilillään, että hän menetti seuraajia julkaisemiensa kuvien vuoksi.

Hätönen julkaisi useana päivänä peräkkäin tilillään kuvia, joissa hän ilveili kameralle hullunkurisesti. Lähikuvat juontajan naamasta olivat joillekin hänen seuraajistaan liikaa, sillä 200 ihmistä lopetti hänen seuraamisensa.

– Tulee sellainen olo, että minkälaista sisältöä nää 200 ihmistä on kuvitelleet että he minun Instagramistani saavat, jos tämä ei ollut sitä, mitä he olivat odottaneet. Koska tämä on se mitä tällä rahalla saa, Hätönen pohti nauraen tilillään.

– Oliko joku odottanut, että minun Instaa seuraamalla näkisi pyllyjä, ja onkin saanut pyllynaamoja, mikä pettymys, hän jatkoi myöhemmin.

Hätösen ura radio- ja tv-juontajana on viime vuosina ollut jyrkässä nousukiidossa. Hän tuli alun perin tunnetuksi YleX-kanavan juontajana, jossa hän työskenteli vuosina 2013–2019. Viime vuonna Hätönen debytoi tv:ssä ja ryhtyi juontamaan paluun tehnyttä Big Brotheria. Vuodenvaihteen jälkeen hän aloitti juontopestin HitMix-radiokanavalla.

Hätönen on osallistunut myös Fort Boyard- ja Selviytyjät Suomi -kilpailuihin.

Anna Abreu Emma-gaalassa 8. helmikuuta.