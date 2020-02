Moderni perhe -tähti julkaisi villin kuvaparin gaalahumusta vuosien takaa – fanit riehaantuivat estottomista otoksista

Sofia Vergara julkaisi villejä kuvia vuoden 2012 Emmy-gaalasta.

Moderni perhe -sarjan tähti Sofia Vergara, 47, julkaisi Instagramissa kuvia vuoden 2012 Emmy-gaalahumusta. Kuvat eivät kuitenkaan ole mitä tahansa edustuskuvia punaiselta matolta, vaan estottomia tilannekuvia.

Ensimmäisessä kuvassa nähdään Vergara Moderni perhe -näyttelijäkollegansa Julie Bowenin, 49, kanssa. Kuvassa Vergaran käsi on Bowenin olkapäällä ja Bowenin katse kiinnittynyt Vergaran rintamukseen. Vergaran ilme on kaikke muuta kuin harkittu, eikä Bowenkaan näytä poseeraavan kuvaajalle.

Toisessa kuvassa Vergara on tarjoilujen kimpussa ja keskittyy oleelliseen, eli syömiseen.

Vergaran seuraajat riemastuivat otoksista. Kuvat ovat keränneet lukuisia kommentteja.

– Tyylikästä, nauroin näille!

– Haha, olet paras.

– Rakastan sinua niin paljon. On mahtavaa, että olet niin aito.

Lokakuussa 2019 uutisoitiin, että Vergara on määrätty maksamaan noin 72 000 euroa ex-miehelleen Nick Loebille. Oikeuskiistan taustalla ovat ex-parin haaveet perheenlisäyksestä.

Ex-pari on käräjöi neljän vuoden ajan. Tämän vuoksi Loeb vaati näyttelijätähdeltä noin 108 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Oikeus päätti, että Vergara on velvollinen maksamaan 80 000 dollaria. Muhkea summa on maksettava kuukauden kuluessa.

Sofia Vergara on nykyisin naimisissa näyttelijä Joe Manganiellon kanssa.

Riita koski Vergaran kahta omaa alkiota, jotka liikemiehenä työskentelevä Loeb aikanaan hedelmöitti. Tuolloin hedelmöittyneet alkiot ovat edelleen pakastettuina lapsettomuusklinikalla.

Vergara ja Loeb yrittivät suhteensa aikana lasta koeputkihedelmöityksellä. Ennen hedelmöityshoitoja molemmat osapuolet sitoutuivat sopimukseen, jonka mukaan kumpikaan ei voi käyttää pakastettuja alkioita ilman toisen kirjallista lupaa.

Ero tuli vuonna 2014, ja sen jälkeen Loeb on hakenut pakastettujen alkioiden huoltajuutta ja sinnikkäästi halunnut saattaa hedelmöityshoidot loppuun asti. Vergara on vedonnut toistuvasti sopimukseen, johon molemmat aikanaan sitoutuivat. Koska yhteisymmärrykseen ei päästy, on asiaa puitu käräjillä.

Vergara on tällä hetkellä naimisissa Joe Manganiellon kanssa. Pari avioitui vuonna 2015, vuosi sen jälkeen, kun Vergara oli eronnut Loebista.

Vergaralla on yksi lapsi edellisestä suhteestaan Joe Gonzalezin kanssa.

Vergara on taustaltaan kolumbialainen. Hän vietti lapsuutensa köyhyydessä, mutta muutti uransa ja rauhallisempien olojen perässä Miamiin 90-luvun lopulla. Vergara bongattiin mallintöihin teini-ikäisenä, kun hän käveli uimarannalla Kolumbiassa ja kuuluisa valokuvaaja huomasi hänet.