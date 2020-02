Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät saa käyttää royal-sanaa markkinoinnissaan – luopuvat Sussex Royal -brändistä

Sussexin herttuaparin ja brittihovin välillä on jo jonkin aikaa neuvoteltu royal-sanan käytöstä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät käytä itsestään sanaa royal markkinoinnissaan tästä eteenpäin. People uutisoi, että asiasta tiedotti Sussexin herttuaparin edustaja perjantaina.

Herttuapari on käyttänyt pitkään titteliä Sussex Royal eli Sussexin kuninkaalliset, joka on myös heidän Instagram-tilinsä nimi. Pariskunta on aiempien tietojen mukaan ehtinyt myös rekisteröidä itselleen”Sussex Royal” -tavaramerkin.

– Sussexin herttua ja herttuatar keskittyvät suunnitelmiinsa uuden voittoa tavoittelemattoman järjestön perustamisesta noudattaen Britannian hallituksen sääntöjä sanan royal käytöstä. Tästä johtuen on sovittu, että heidän voittoa tavoittelematon järjestönsä ei tule kantamaan nimeä Sussex Royal Foundation, kun se julkistetaan keväällä, kirjoitti herttuaparin edustaja tiedotteessaan.

Edustajan lausunnossa myös sanottiin, etteivät prinssi Harry ja herttuatar Meghan aio käyttää Sussex Royal -titteliä enää missään yhteydessä kevään 2020 aikana.

Edustaja tiedotti, ettei Sussexin herttuapari aio käyttää ”Sussex Royal” -tavaramerkkiä.

Palatsista on aiemmin kantautunut tietoja, joiden mukaan kuningatar Elisabet aikoo kieltää Harrya ja Meghania käyttämästä sanaa royal markkinoinnissaan.

Keskiviikkona brittimedioissa uutisoitiin, että Harry ja Meghan edustavat hovia maaliskuun loppuun saakka. Huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien herttuaparilla ei ole enää omaa toimistoa Buckinghamin palatsissa. Sen jälkeen he tekevät edustustöitä oman hyväntekeväisyyssäätiönsä kautta.

Kuninkaallistoimittaja Chris Ship kertoi uutisen virallisella Twitter-kanavallaan.

Daily Mailin tietojen mukaan herttuaparin odotetaan viettävän maaliskuun Iso-Britanniassa edustustehtävien parissa.

Helmikuun 28. päivä Harry osallistuu Invictus Games -urheilutapahtumaan yhdessä laulaja Jon Bon Jovin kanssa. Maaliskuun 5. päivä herttuapari edustaa Endeavour Fund -gaalassa ja seuraavana päivänä 6. maaliskuuta Harry on Silverstonen kilpa-autoradalla F1 -kuski Lewis Hamiltonin kanssa. Maaliskuun 7. päivä Harry ja Meghan osallistuvat Mountbatten Festival of Music -tapahtumaan.

Harry ja Meghan jättivät hovin ja muuttivat Kanadaan. Parin odotetaan kuitenkin saapuvat Britanniaan maaliskuussa, jolloin heillä on vielä viimeisiä sovittuja edustustehtäviä.

Viime viikolla brittimedia uutisoi, että kuningatar Elisabet kutsui Harryn ja Meghanin takaisin Britanniaan viettämään Kansainyhteisön päivää, jota vietetään 9. maaliskuussa. Päivä on tärkeä kuninkaalliselle perheelle ja yleensä koko perhe osallistuu Kansainyhteisön päivänä jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.

People-lehti ja The Times kertovat viime viikolla, että herttuapari irtisanoi loput 15 työntekijäänsä, jotka työskentelivät parin toimistossa Buckinghamin palatsissa.

Lehtien mukaan Harry ja Meghan ilmoittivat irtisanomisista tammikuussa ja lähtöpassit saivat kaikki parin Britanniassa olevat työntekijät.

Harry ja Meghan ilmoittivat tammikuussa muuttavansa Kanadaan ja näin ollen parin lattiasta kattoon remontoitu koti Lontoossa, Frogmore Cottage, jää tyhjilleen.