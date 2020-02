Elikö Malesian ex-kuningas kaksoiselämää? Venäläinen mallikaunotar tilittää kohueron todellisista syistä – vastasi miehensä puhelimeen ja järkyttyi

Venäjälle muuttanut Oksana on haastanut nyt entisen hallitsijan oikeuteen ja hän toivoo oikeuden määräävän miehen isyystestiin.

Venäläiskaunotar Oksana Voevodinan mukaan hän sai vihaisen puhelun Malesian entisen kuninkaan Muhammad V:n ex-vaimolta.

Entinen missikaunotar Oksana Voevodina, 27, avioitui vuonna 2018 Kelantanin sulttaanin ja Malesian entisen kuninkaan Muhammad V:n kanssa.

Suhde vaikutti aluksi kaikkien aikojen rakkaustarinalta, mutta pariskunta ajautui kuitenkin pian kriisiin ja salattuun avioeroon. Parin parisuhdeongelmia puidaan tällä hetkellä oikeudessa, jossa aiotaan selvittää juurta jaksain, onko entinen hallitsija parin yhteisen Leon-pojan isä vai ei.

Nyt venäläiskaunotar on kertonut oman näkemyksensä kohueron taustoista. Sisäpiiristä on kerrottu lehdille, että nuorenparin avioliiton alkuviikot olisivat olleet rajujen riitojen siivittämiä. Väite piti paikkansa, sillä Oksanan mukaan suhteen alkua varjosti kolmas osapuoli.

Daily Mailin mukaan kaksi päivää kuninkaallisten häiden jälkeen Oksana vastasi puheluun vieraalta naiselta. Tsekkiläismalliksi paljastunut nainen huusi Oksanalle ja väitti, että hän oli kuninkaan vaimo.

Oksana ei kuitenkaan saanut puhelua henkilökohtaisesti, vaan hän vastasi miehensä puhelimeen tämän ollessa vessassa.

– Hänen puhelimensa soi ja näytti nimeä Bob. Olin varma, että hänen amerikkalainen ystävänsä halusi onnitella meitä häiden jäkeen, Oksana kertoo.

– Otin puhelimen ja kuulin hysteerisen naisen äänen huutavan minulle ”Olen hänen vaimonsa. Kuinka kehtaat vastata aviomieheni puhelimeen”.

Vielä silloin kuninkaan titteliä kantanut Muhammad V tuli hetken päästä ulos kylpyhuoneesta ja kysyi tuoreelta vaimoltaan, mitä oli tapahtunut.

– Hän otti puhelimensa ja meni toiseen huoneeseen. Hetken kuluttua hän palasi ja kertoi, että hänen entinen vaimonsa ei tiennyt minusta ja oli järkyttynyt, Oksana kertoo.

– Mieheni myös sanoi, että joitain omaisuudenjakoa koskevia kysymyksiä ei ollut vielä selvitetty.

Oksana ei omien sanojensa mukaan tiennyt kuninkaan olleen jo aiemmin naimisissa.

Komsomolskaja Pravda -lehden mukaan parin eron takana on Muhammadin perhe, joka pakotti 50-vuotiaan kuninkaan luopumaan kruunustaan vain pari kuukautta pariskunnan häiden jälkeen. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Malesian kuningas on luopunut kruunustaan.

– Minun tietojeni mukaan ex-kuninkaan perhe vihaa tämän venäläistä vaimoa. He ovat olleet häntä vastaan heti alusta alkaen. Tapana on valita vaimo omasta yhteisöstä. Oksana oli väärä valinta, lähde kertoo.

– Kuningas itse sanoi, että hän menee naimisiin ja niin hän tekikin. Pari salasi liiton useiden kuukausien ajan. Hän ehkä toivoi, että perhe muuttaisi mielensä Oksanan suhteen, mutta sitä ei koskaan tapahtunut.

Oksana kruunattiin Miss Moskovaksi vuonna 2015 ja hän on voittonsa jälkeen luonut menestyksekästä mallinuraa muun muassa Kiinassa ja Thaimaassa. Oksana osallistui Daily Mailin mukaan myös tosi-tv-ohjelmaan, jossa hän päätyi varsin kiihkeään kanssakäymiseen kanssakilpailijan kanssa.

Venäjälle muuttanut Oksana on haastanut nyt entisen hallitsijan oikeuteen ja hän toivoo oikeuden määräävän miehen isyystestiin.

Oksanan kuvaillaan vaativan oikeusteitse myös elatusapua. Venäläismissi vaatii Muhammadia maksamaan hänelle yli 25 000 euroa elatusmaksuja ja antamaan hänelle miljoonalukaalin Moskovasta.