Ellen Jokikunnas, 43, on odottanut puolisonsa kanssa adoptiolasta jo pitkään – tällaista on juontajan maalaisarki vanhalla rautatieasemalla

Ellen Jokikunnas on ollut mukana adoptioprosessissa 2,5 vuotta.

Ellen Jokikunnas elää idyllistä maalaisarkea Nurmijärvellä. Hän on oppinut kärsivälliseksi ja armolliseksi pitkän adoptioprosessin kautta.

Juontaja Ellen Jokikunnas, 43, kaivaa kesken haastattelun taskustaan esiin puhelimen. Täytyy tarkastaa kissanpentujen vointi, hän kertoo. Jokikunnaksen bengal-rotuinen kissa on juuri saanut viisi poikasta ja nainen pitää niitä silmällä haukan lailla älypuhelimen välityksellä.

Kissa poikasineen voi onneksi hyvin. Ne oleskelevat Jokikunnaksen ja hänen aviomiehensä kodissa, joka on todellisuudessa vanha rautatieasema.

– Se on vuonna 1908 rakennettu rautatieasema, Bruno Granholmin suunnittelema. Siellä asumme yhdessä kissojen, tanskandogin, kolmen kanan ja kukon kanssa. Tosin kanat ja kukko ovat nyt talvihoidossa, Jokikunnas nauraa.

Jokikunnakselle vanhan Nurmijärvellä sijaitsevan rautatieaseman remontointi asuinkelpoiseksi taloksi on ollut ikuisuusprojekti. Sosiaalisessa mediassa naisen seuraajat ovat saaneet ihastella remontin etenemistä, mutta Jokikunnaksen mukaan talosta tuskin koskaan tulee täysin valmista.

– Ei tuollaiset yli sata vuotta vanhat rakennukset ole koskaan valmiita tai ei-valmiita. Olen vaihtanut useammasta huoneesta tapetit jo lukuisia kertoja ja keittiö on remontoitu uuteen uskoon. Mutta edelleenkään jokaisessa huoneessa ei ole edes lattialistoja, Jokikunnas paljastaa.

– Rakastan remontoida ja tehdä asioita. Jos saan inspiraation, saatan siltä istumalta pistää jonkin huoneen uuteen uskoon. Se on minulle eräänlainen elämäntapa. Se on loputon suo. Vaikka talo olisikin periaatteessa valmis, niin mielestäni aina voi tehdä jotain uudestaan, hän lisää.

Jokikunnas on tehnyt pitkän uran tv:ssä ja hän on tuttu lukuisista suosikkiohjelmista.

Nurmijärvi sijaitsee lähes 40 kilometrin päästä Helsingin keskustasta. Jo useamman vuoden ajan Helmiradion aamuja luotsanneelle Jokikunnakselle välimatka ei kuitenkaan ole ongelma, päin vastoin. Edes aikaiset aamuherätyksen eivät haittaa juontajaa, joka kertoo nauttivansa maaseudun rauhasta huomattavasti enemmän kuin kaupungin vilinästä.

– Olen hyvin vahvasti koti-ihminen, sillä vaikka olen todella sosiaalinen, nautin myös olla omissa oloissani. Kun tekee suurimman osan töistään Helsingissä, niin sitä haluaa suunnata maalle aina kun mahdollista ja irtaantua vähän arjesta. Minuutin sisällä siitä, kun pääsen kotiin, olen vaihtanut pyjaman päälle ja pistänyt villasukat jalkaan. Elämäni on niin jännittävää, Jokikunnas nauraa pilke silmäkulmassaan.

Kun Jokikunnakselta kysyy, voisiko elämässä jokin olla tällä hetkellä paremmin, pyörittää hän päätään. Elämä on opettanut naiselle sen, että asioihin tulee suhtautua kärsivällisesti ja armollisesti.

Juuri kärsivällisyyttä on opettanut myös pitkä adoptioprosessi.

– Olemme olleet jo yli kaksi ja puoli vuotta mukana tässä prosessissa. Mutta näistä asioista ei voi ikinä tietää. Se tapahtuu sitten joskus, kun on tapahtuakseen. Nyt ei auta kun odotella ja katsella. Onhan tämä tosi jännittävää. Prosessi on ollut pitkä, mutta enää odottaminen ei ole niin raastavaa, Jokikunnas kertoo rauhallisena.

– Eri elämänvaiheet ovat opettaneet kärsivällisyyttä ja armoa asioihin. Maailmassa on niin paljon kurjuutta ja ankeutta, niin pitää opetella nauttimaan ja iloitsemaan niistä onnellisista asioista. Varmasti aina asiat voisivat olla myös paremmin, mutta ei kannata valittaa, sillä juuri nyt kaikki on hyvin.

Jokikunnas on oppinut kärsivälliseksi ja nauttimaan elämästä sellaisena kuin se on.

Jokikunnas on tehnyt pitkän, pian 20 vuotta kestäneen uraan tv:ssä. Lauantaina hänet nähtiin Nelosella uutuusohjelma Mental Samurai Suomen juontajana. Sarjaa kuvattiin Espanjassa valtavassa studiossa, jossa suomalaiskilpailijat pääsivät tavoittelemaan rahapottia.

– Ne kulissit olivat aivan valtavat, kunnon tehdas. Tiesin koko ajan, että nyt on pidettävä homma hanskassa enkä saa mokata. Jos mä olisin sössinyt jotain, olisin sössinyt samalla kilpailijan mahdollisuuden voittaa 30 000 euroa, Jokikunnas paljastaa.

Mental Samurai Suomi perustuu yhdysvaltalaiseen formaattiin. Alkuperäisversion juontajana nähtiin Hollywood-tähti Rob Lowe. Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi Mental Samuraista on tehty oma versionsa myös Portugalissa, jossa Lowen saappaisiin hyppäsi puolestaan Pedro Teixeira. Jokikunnas on siis ensimmäinen nainen, joka on koskaan nähty ohjelman keulakuvana.

– Kaikki muut ovat miehiä, tämähän on miesten genre. Musta oli ihanaa ja virkistävää, että tällä kertaa visailuohjelman juontajaksi valittiin nainen. Mä rakastan Heikkiä (Paasonen) ja Jaajoa (Linnonmaa), kulutan heidän ohjelmiaan todella paljon. Mutta nyt oli hauska päästä hyppäämään tähän maailmaan, Jokikunnas iloitsee.

