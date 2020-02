Lilli Earl avoimena äitinsä Lippe Suomalaisen muistisairaudesta – tilannekomiikka auttaa synkimpinä hetkinä

Kari Suomalaisen tytär Lilli Earl elää nyt päivä kerrallaan, sillä hänen äidillään on muistisairaus.

Kari Suomalaisen tytär Lilli Earl kertoo, että hänen äitinsä Lippe Suomalaisen, 88, huumorintaju on tallessa muistisairaudesta huolimatta.

Alkanut vuosi tuo mukanaan tärkeän merkkipaalun Lilli Earlille, 56, ja hänen perheelleen.

– On isän juhlavuosi, hänen syntymästään tulee lokakuussa sata vuotta, Lilli Earl mainitsee.

Teatteri Jurkassa työskentelevä Lilli hoitaa isänsä, professori Kari Suomalaisen perikunnan asioita.

Poliittisena pilapiirtäjänä koko kansan tutuksi tullut Kari Suomalainen syntyi 1920 ja menehtyi elokuussa 1999, joten hänen kuolemastaan tuli viime vuoden puolella 20 vuotta.

Valkeakoskella sijaitsevan Visavuoren alueella on ollut vuodesta 1990 lähtien Kari-paviljonki, joka avataan tänä vuonna uudistettuna. Visavuoren rakennutti taiteilijakodikseen aikanaan kuvanveistäjä Emil Wikström, joka oli Kari Suomalaisen äidinisä.

– Isän museon laajennus Visavuoressa valmistuu kesäksi. Vanhaa rakennusta päivitetään tämän päivän tarpeisiin. Kyseessä on iso remontti, Lilli kertoo.

Uudistettuun Kari-paviljonkiin kootaan kesäkaudeksi juhlavuoden erikoisnäyttely Suomalaisen laajasta elämäntyöstä. Hänestä on tekeillä myös kattava elämäkerta, jota pilapiirtäjä-kuvittaja Jyrki Vaino parhaillaan tekee.

– Aiemmin isästä tehdyt teokset ovat pintaraapaisuja, mutta nyt kirjoitetaan laaja elämäkerta. Jyrki on isän suuri fani ja oivallinen tekijä kirjalle.

Kirja ei ehdi julkaisuun vielä tänä juhlavuonna.

Suomalaisten perhe kuvattiin kotonaan 1972.

Lilli perheineen aikoo muistaa isää lokakuussa kuten on tehty aiemminkin.

– Kun isän tuhkat aikanaan siroteltiin Visavuoren järveen, perään heitettiin tammenlehväseppele. Sillä tapaa kunnioitimme hänen muistoaan. Eiköhän taas tule laskettua seppele järveen, Lilli ennakoi.

Suunnitelmia ei tehdä pitkälle eteenpäin, sillä Lillin äidillä Lippe Suomalaisella, 88, on muistisairaus. Lippe on tunnettu paitsi Kari Suomalaisen puolisona, myös kirjoittajana ja monipuolisena esiintyjänä.

– Nyt mennään päivä kerrallaan, koska äidin muistisairaus etenee, Lilli perustelee.

Äidin tilanteesta puhutaan avoimesti, koska niin tekee äiti itsekin. On hyvä, että äidin laaja tuttavapiiri on kuulumisia soitellessaan asiasta tietoinen.

Myös kaikkea hoitoon liittyvää on helpompi käsitellä, kun asioista ei vaieta.

– Monet muuttuvat sairauden takia ärhäkämmiksi, mutta meillä on mennyt päinvastoin. Äidistä on tullut entistä selvästi säyseämpi.

Lippe Suomalainen kirjamessuilla vuonna 2009.

Lilli osaa iloita tästä ajasta, jolloin äiti vielä muistaa läheisensä.

– Suhteemme on nyt parempi kuin koskaan. Äidillä on huumorintaju tallella ja hän pystyy jopa tekemään tilannekomiikkaa tilanteesta. Hän kyselee, kuinka monta kertaa on kertonut jo saman asian, Lilli puhuu äidistä ääni pehmeten.

Aiemmin näyttelijänä ja toimittajana työskennellyt Lilli pyörittää nyt Teatteri Jurkan toimistoa.

Ollaan elämänvaiheessa, jossa äidin ja isän asioiden hoitaminen vie aikaa ja energiaa. Lillillä on aviomiehensä Paul Earlin kanssa kaksi lasta. Emilie opiskelee lakia Tallinnassa ja Jack suorittaa ylioppilastutkintoa.