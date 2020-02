Riitta Korpela huomasi Ti-Ti Nalle -yleisössä selkeän muutoksen – rakastettu hahmo hyppää ensi kertaa teatterilavalle

Rakastettu Ti-Ti Nalle tanssahtelee ensimmäistä kertaa teatterissa. Se on yksi Tampereen Komediateatterin uutuusnäytelmistä.

Riitta Korpelan Ti-Ti Nalle pääsee Tampereen Komediateatterissa ensimmäistä kertaa teatterin lavalle. Yli 30 vuotta kestäneellä urallaan Ti-Ti on opettanut lapset syömään puuroa ja käymään potalla ja jotkut jopa puhumaan.

– Joskus lapsen ensimmäinen sana on ollut Ti-Ti. Siitä olen kovasti ylpeä, Riitta Korpela sanoo.

Riitta ja Ti-Ti kiertävät maata 17-metrisellä Ti-Ti-rekalla. Katsomoita eivät miehitä pelkästään pikkulapset.

– Viime vuosien aikana isovanhempien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, Korpela kertoo.

Korpelan mukana tanssahtelee Ti-Ti, joka on vähän isompi kuin se alkuperäinen.

Ti-Ti Nalle ja Riitta Korpela.

Ti-Ti syntyi yli kolme vuosikymmentä sitten, kun Korpela opiskeli Sibelius-Akatemiassa.

– Siellä tuotiin eteen lapsiryhmä. Olin heille outo, he olivat outoja minulle. Kaipasin siihen väliin kommunikaatiovälinettä, Korpela muistelee.

– Soitin äidille, että virkkaa mulle nalle. Ti-Ti oli olkapäälläni ja huomasin heti, että lapset avautuvat hienosti kotikutoisen nallen kautta. Ti-Ti lähti hyvin pienestä, Korpela kertoo.

Monista tv-sarjoista tuttu Karoliina Blackburn on saanut todellisen luonneroolin. Hän näyttelee Tampereen Komediateatterin Fingerporissa Rivo-Riittaa.

– Olen sellainen törkyturpa, että huh, huh, Blackburn sanoo.

Fingerporin Rivo-Riitta on paha suustaan. Tampereen Komediateatterissa törkyturvan roolin näyttelee Karoliina Blackburn. –Se on suoraan luonnerooli, Blackburn sanoo.

Oikeassa elämässä Karoliina Blackburn ei taida murjaisuissaan aivan Rivo-Riitan tasolle yltää.

– Yritän taiteilla siviilissä hienotunteisuuden ja törkyturpaisuuden rajamailla.

Blackburnin kevät kuluu Ex-Onnelliset-tv-sarjan kuvauksissa

– Kolmatta ja neljättä tuotantokautta kuvataan.

Blackburnilla on työn alla monenlaista kokeellisen teatterin juttua. Hän on esimerkiksi yhdistänyt runouden ja tankotanssin.

– Nyt tehdään kirjallisuutta ja tankotanssia. Istun nojatuolissa ja luen erilaisia tekstejä. Henriikka Roo (tankotanssija) tekee liikettä siinä vieressä.

Blackburn on thainyrkkeilyn Suomen mestari, ja nykyisin hänen lajinsa on uimahyppy.

– Haaveissa on esitys, joka yhdistäisi ilma-akrobatiaa, klassista musiikkia ja uimahyppyjä.

Sirkku Peltola tekee uusiksi 20 vuotta vanhan menestysnäytelmänsä Mummun saappaassa soi fox. Se on käännetty viidelle kielelle ja sitä esitetään koko ajan eri puolilla maailmaa. Tarinan ydin on se, että lapset ja vanhemmat eivät kohtaa toisiaan.

Suomen menestyneimpiin näytelmäkirjailijoihin lukeutuva Sirkku Peltola tekee uusiksi omalaatuisen komediansa Mummun saappaassa soi fox. Se ei ole menettänyt 20 vuodessa ajankohtaisuuttaan.

Nykyään jokapäiväinen näky on se, kun lapsi leikkii yksin puistossa tuntikausia, ja äiti räplää koko ajan kännykkäänsä. Välillä lapsi huutaa: “Äiti, leiki!” Ei mitään vaikutusta.

Toinen yleinen näky on se, kun perhe on ravintolassa syömässä, ja isä, äiti ja lapset ovat koko ajan oman kännykkänsä kimpussa.

– Tuo on kuva, jollaista tätä näytelmää kirjoitettaessa ei osannut edes kuvitella. Se on kauhukuva maailmasta, jossa ihmiset eivät kohtaa toisiaan, vaikka ollaan kommunikaatiolaitteen kanssa tekemisissä koko ajan. Siinä on jotain absurdia ja irvokasta, Sirkku Peltola pohtii.