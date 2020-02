Ben Affleck avautuu syöksykierteestään: joutui kieltäytymään huippuroolista alkoholiongelmansa takia

Ben Affleck avautuu New York Timesille taistelustaan alkoholismin kanssa.

Elämä ei ole viime vuosina kohdellut Oscar-palkittua näyttelijää Ben Affleckia silkkihansikkain. 47-vuotias Hollywood-tähti on kamppaillut niin avioeronsa kuin alkoholiongelmansa kanssa. Affleck erosi puolisostaan Jennifer Garnerista kohun saattelemana vuonna 2018.

Affleck on nyt antanut New York Timesille haastattelun, jossa hän avautuu menneisyytensä haamuista. Näyttelijä kertoo haastattelussa alkoholiongelman ja käsiin hajoavan avioliiton olleen vaikea yhdistelmä.

– Join suhteellisen normaalisti pitkään. Sitten aloin juoda enemmän ja enemmän, kun avioliittoni oli hajoamassa palasiksi. Juomiseni totta kai aiheutti lisää ongelmia liittoon, Affleck myöntää.

– Kadun eniten elämässäni avioeroa, hän lisäsi.

Ben Aflleck ja ex-vaimo Jennifer Garner vuonna 2015.

Näyttelijän perheessä on ollut paljon ongelmia alkoholismin ja mielenterveysongelmien kanssa. Esimerkiksi Affleckin nuorempi veli Casey, 44, on puhunut julkisuudessa alkoholismistaan ja raitistumisestaan.

Affleckin mukaan hänen isänsä joi päivittäin heidän ollessaan lapsia.

– Sellainen perintö istuu tiukassa ja sitä on vaikea karistaa kannoiltaan, hän muistuttaa.

Affleck myöntää haastattelussa, että ongelmat ovat näkyneet myös työelämässä. Affleck on tehnyt pitkän uran Hollywoodissa näyttelijänä, tuottajana ja ohjaajana. Hänet on palkittu kahdella Oscarilla elokuvista Argo ja Good Will Hunting. Batmania vuoden 2017 Justice League -elokuvassa näytelleen Affleckin oli tarkoitus jatkaa roolia vuonna 2021 ilmestyvässä The Batmanissa.

Justice Leaguen tekeminenkin oli kuitenkin ollut haastavaa. Affleck paljastaakin nyt vetäytyneensä The Batmanin tekemisestä viime hetkellä – oman hyvinvointinsa tähden. Hänen oli tarkoitus myös ohjata elokuva.

– Näytin käsikirjoitusta eräälle henkilölle, joka sanoi, että käsikirjoitushan on hyvä, mutta juot itsesi kuoliaaksi jos joudut käymään taas kaiken saman läpi, Affleck kertoo.

Nyt The Batmanin ohjaa Matt Reeves ja supersankarin roolissa nähdään Robert Pattinson.

Ben Affleck näytteli Batmania Justice League -elokuvassa, joka ilmestyi 2017.

Affleckin alkoholiongelma räjähti käsiin 2018, jolloin hän joutui vieroitushoitoon jo kolmatta kertaa. Vieroitukseen hänet auttoi hänen ex-vaimonsa, näyttelijätähti Jennifer Garner. Hollywoodin superpari erosi virallisesti viime vuonna, mutta Garner on toiminut ex-puolisonsa tukena tämän vaikeina hetkinä. Parilla on myös kolme yhteistä lasta.

Lokakuussa 2019 Affleck hehkutti Instagramissaan olleensa yli vuoden kuivilla ja toipuvansa hyvää vauhtia päihdeongelmastaan. Hän julkaisi kirjoituksen, jossa hän kertoi löytäneensä rinnalleen uuden kumppanina ja nauttivansa raittiista elämästä.

Pian tämän jälkeen mies kuitenkin nähtiin hoipertelemassa pois UNICEFin Masquerade Ball -juhlista. Mies myönsi myö hemmin retkahduksensa.

– – Tiedätkö, sitä tapahtuu. Se on lipsahdus, mutta en aio antaa sen suistaa minua raiteiltani, näyttelijä sanoi Daily Mailin mukaan.

Affleck ei ole ainoa tähti, joka on puhunut päihdeongelmastaan avoimesti.

Brad Pitt avautui New York Timesin haastattelussa ilmoittautuneensa avioeron jälkeen AA-kerhoon. Jo aiemmin huhuttiin, että Pittin ja Angelina Jolien liki 12 vuotta kestänyt unelmaliitto sai viimeisen niittinsä yksityislentokoneessa, jossa ex-pari riiteli raivokkaasti Pittin juomisesta.

– Olin vienyt asiat niin pitkälle kuin oli mahdollista, joten luovuin etuoikeudestani juoda, Pitt kertoi.

Demi Lovato elää nykyään myös raitista elämää, sillä huumeiden yliannostus oli viedä Disney-tähden hengen muutama vuosi sitten.

Myös muun muassa Bradley Cooper, Robert Downey Jr., Jessica Simpson ja Elton John ovat puhuneet raittiista elämästään julkisuudessa.