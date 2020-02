Pete Parkkosen uusi kappale sai nimensä, kun Antti Reini kurkkasi hänen telttasaunaansa

Näyttelijä Antti Reini vaikutti yllättävällä tavalla Pete Parkkosen uuden kappaleen syntyyn.

Laulaja Pete Parkkosella on takanaan vaiherikas vuosi. Sen aikana hän on ehtinyt pitää tauon, reissata maailmalla ja tehdä isoja päätöksiä uransa suhteen. Perjantaina päivänvalon näki hänen uusi kappaleensa Voimaa ja valoa. Se, että uusi kappale ilmestyy juuri nyt, on pitkän itsetutkiskelun takana.

– Kappale on pohdiskeleva. Pohdiskelua minä olen omallakin kohdallani tehnyt. Olen ollut monella tavalla uuden edessä.

Parkkonen luotti intuitioonsa ja soitti muusikko Kalle Lindrothille ja tuottaja Ilkka Virtaselle. Studioaika varattiin Suomeen lokakuulle. Neljä kuukautta sitten Parkkonen pakkasi muutaman hengen telttasaunansa peräkonttiin ja suuntasi miesten kanssa viikon ajaksi työstämään studioille uutta musiikkiaan.

Pete Parkkosen uusi kappale syntyi pitkän itsetutkiskelun tuloksena.

Samassa paikassa työskenteli omien projektiensa parissa näyttelijä Antti Reini, joka tulikin hämärän laskeuduttua vaihtamaan kuulumisia mieskolmikon kanssa. Reini kurkkasi ihmetellen miesten pystyttämään telttasaunaan.

– Hän ihmetteli, että jätkät on täällä alasti, juo bisseä ja heittää löylyä pikkukiukaalle. Naureskeltiin hetki yhdessä. Ennen poistumistaan yöhön Reini huikkasi, että hei, valoa ja voimaa, mitä ikinä teettekin.

Antti Reini ilmestyi yllättäen paikalle, kun Pete Parkkonen seurueineen oli äänittämässä uutta musiikkia.

Saunaan laskeutui syvä hiljaisuus.

– Sitten Kalle sanoi, että siinä on muuten sun seuraavan biisin nimi. Kuuden tunnin päästä biisi oli sävelletty, sanoitettu, soitettu ja laulettu. Se oli uskomatonta.

Reinin lausahduksesta tuli lopulta paitsi ensimmäisen sinkun nimi, myös teema muillekin viikon aikana äänitetyille kappaleille.

– Se antoi sävyn sille, millainen uusi Pete Parkkonen on. Vastaus tuli pimeydestä ja sinne se myös lähti.

Pete Parkkosen uusi kappale sai inspiraationsa telttasaunassa.

Nyt edessä on kiireinen keikkakevät. Albumin ilmestymistä katsotaan sitten, kun aika on kypsä. Yksi asia on kuitenkin päätetty: nyt Parkkonen luotsaa itseään kohti menestystä.

– Olen sisimmältäni pienessä pubissa istuja, mutta en voi olla varjossa, jos haluan jonain päivänä valloittaa Olympiastadionin.

