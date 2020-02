Ismo Leikolan yllätyspaljastus: nousee lavalle Yhdysvaltojen tunnetuimpiin tähtiin kuuluvan koomikon kanssa

Ismo Leikolan ura jatkuu noususuuntaisena valtameren toisella puolella.

Suomalaisen koomikkotähden Ismo Leikolan maailmanvalloitus jatkuu jatkumistaan. Leikola kertoo päässeensä esiintymään erään Yhdysvaltojen tunnetuimman stand up -tähden Gabriel Iglesiaksen kanssa.

The Fluffy Guy -taiteilijanimeä käyttävä Iglesias on maassa huippusuosittu. Leikola toimii hänen lämmittelijänään kiertueellaan muutaman viikon ajan.

– Woohoo! Olen innoissani voidessani paljastaa, että työskentelen Gabriel Iglesiaksen kanssa tämän ja ensi viikon ajan. Kiitos tästä illasta, seuraavaksi Orlando ja Tampa, Leikola hehkuttaa Instagramissa.

Useat kommentoijat ihastelivat ihmeissään, että heidän kaksi lempikoomikkoaan ovat esiintymässä samalla kiertueella.

– Ei ole totta! Kaksi lemppariani.

– Kaksi lempikoomikkoani!

– Tämä on kyllä ihan legendaarinen yhteistyö.

– Vau mikä yhdistelmä!

– Sinä elät ihan unelmaasi.

Leikola julkaisi Instagramissaan myös kuvan Orlandosta, jossa hän esiintyi Iglesiaksen kanssa kuuluisassa Amway Centerissä.

– Tämä paikka täyttyy pian. Esitys alkamassa Gabriel Iglesiaksen ja Alfred Roblesin kanssa, Leikola sanoi.

Gabriel Iglesias tunnetaan koomikkona, joka vitsailee usein painostaan.

Iglesias on Yhdysvalloissa erittäin suosittu, ja häntä seuraa pelkästään Instagramissa 2,3 miljoonaa fania.

Koomikko on tullut kuuluisaksi kahdesta stand up -showstaan, jotka kantavat nimiä I'm Not Fat… I'm Fluffy ja Hot & Fluffy. Hän on tehnyt töitä myös näyttelijänä.

Ismo Leikola on asunut jo vuosia Yhdysvalloissa luomassa uraansa.

Leikola on asunut Yhdysvalloissa jo neljä vuotta vaimonsa Angelikan kanssa. Sittemmin Leikolan maailmanvalloitus on sujunut erinomaisesti, ja hän onkin esiintynyt muun muassa James Cordenin sekä Conan O’Brienin kuuluisissa talk show -ohjelmissa.

Leikola on tehnyt stand-up komiikkaa jo 2000-luvun alusta alkaen. Mies nousi maailmanmaineeseen vuonna 2014, kun hän voitti Los Angelesissa järjestetyn Maailman hauskin ihminen -kilpailun.