Suosikkijuontaja Alma Hätönen julkaisi itsestään kuvia, jotka saivat seuraajat kaikkoamaan

Alma Hätönen kertoo Instagramissaan menettäneensä 200 seuraajaa hassujen kuvien takia.

Juontaja Alma Hätönen, 30, viihdyttää tällä hetkellä radiokanava HitMixin juontajana. Hän on tuttu myös tv:stä ja pitää suosittua Instagram-tiliä, jota seuraa yli 40 000 fania.

Hätönen paljasti torstaina Instagramin Tarinat-osiossa, että hän on menettänyt viime aikoina 200 seuraajaa kuvapalvelussa. Hätönen sanoo seuraajiensa kaikonneen viime päivinä julkaistujen lähikuvien takia, joissa hän poseeraa kameralle hassu ilme naamallaan.

– Oon menettänyt näiden kuvien takia 200 seuraajaa viime päivinä ja mulle tuli siitä vaan olo et haluun postaa näitä lisää, Hätönen naureskeli.

Myöhemmin Hätönen pohti ilmiötä lisää Tarinoissaan. Metroasemalla kävellyt Hätönen jutteli kameralle ja ihmetteli huvittuneena, että minkälaista sisältöä kadonneet fanit olivat kaivanneet.

– Tulee sellainen olo, että minkälaista sisältöä nää 200 ihmistä on kuvitelleet että he minun Instagramistani saavat, jos tämä ei ollut sitä, mitä he olivat odottaneet. Koska tämä on se mitä tällä rahalla saa, Hätönen nauraa.

Pohdinta jatkui vielä myöhemmin kotona.

– Tulin just himaan ja rupesin miettimään tätä 200 kadonnutta seuraajaa vielä laajemmin. Olisi supermielenkiintoista saada tietää oliko he miehiä vai naisia. Oliko joku odottanut, että minun Instaa seuraamalla näkisi pyllyjä, ja onkin saanut pyllynaamoja, mikä pettymys, Hätönen purskahtaa nauruun.

– Kyllä mäkin lopettaisin seuraamisen! juontaja totesi huvittuneena.

Hätönen on hyvin suosittu Instagramissa ja hän on usein ottanut kantaa muun muassa ulkonäköpaineisiin.

Tammikuussa Hätönen iloitsi Venla-gaalassa radiotyöstään, mutta kertoo painiskelevansa suorituspaineiden kanssa. Hätönen kertoi IS:lle käyvänsä terapiassa juttelemassa omasta jaksamisestaan.

– Tuntuu ihanalta palata radioon. Meillä on maailman paras aamushow. Eniten jännitti kello neljän herätykset, mutta sekin sujuu nyt, koska se taitaa olla mun luontainen rytmi, Alma naurahti.

– Täytyy pitää omista elämäntavoista huolta, koska aamuherääminen aiheuttaa keholle kovaa stressiä.

Hän on tullut suomalaisille tutuksi radiojuontajana, sillä hän juonsi pitkään suosittua YleX:n Iltapäivä-lähetystä. Hän on kuitenkin luonut uraa myös television puolella. Hätönen on kilpaillut muun muassa Selviytyjissä ja Fort Boyard Suomi -ohjelmassa. Hän on myös juontanut Big Brother Suomea.