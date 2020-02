Suosittu brittikoomikko pelmahti Helsingin keskustaan juoksemaan maratonin – 58-vuotiaan Eddie Izzardin hurja tavoite on juosta 28 maratonia 28 päivässä

Koomikko Eddie Izzard on Suomessa.

Koomikko Eddie Izzard saapui keskiviikkoiltana Suomeen.

Tunnettu brittikoomikko Eddie Izzard, 58, aikoo juosta 28 maratonia 28 päivässä 28 maassa. Tempauksellaan Izzard kerää rahaa hyväntekeväisyyteen Make Humanity Great Again -kampanjallaan.

Nyt vuorossa on tämän päivän aikana ollut 20. maraton, jonka koomikko on juossut Suomessa. Izzard on julkaissut tänään Twitterissä useita videoita Helsingistä.

Eilen illalla Izzard julkaisi Twitterissä ensimmäisen videonsa Suomesta. Videolla koomikko on juuri saapunut laivalla Helsinkiin.

– Saavuin juuri Tallinnasta Virosta Suomeen Helsinkiin. Matkustin laivalla pari tuntia. Nyt sänkyyn nukkumaan, Izzard kertoo videolla.

Seuraavalla videolla Izzard kertoo, että Helsingissä on pakkasasteita vain muutama, mutta tuntuu kuin olisi kylmempää. Hän esittelee Helsingin jouluvaloja ja toteaa, että on hyvä asia, että niitä on, sillä Britanniassa jouluvalot otetaan koomikon mielestä liian nopeasti pois joulun jälkeen.

Izzard kertoo, että tänään on vuorossa kampanjan 20. maraton.

– Tämä on nyt 20. ja sitten on enää kahdeksan jäljellä, Izzard sanoo.

Torstaina neljän aikaan iltapäivällä Izzard julkaisi jälleen uuden videon. Tällä kertaa näkee selvästi, että koomikko on Helsingin Esplanadin puistossa. Izzard päivittelee videolla kevyttä lumisadetta.

– Lunta Helsingissä, kuka olisi uskonut, Izzard toteaa.

Viimeisellä Helsingistä julkaisemallaan videolla Izzard on Helsingin Rautatientorilla. Koomikko kertoo, että on melkein saattanut 20. maratoninsa päätökseen.

Videolla Izzardin ranteessa oleva kello päästää äänen matkanteon päättymisen merkiksi.

– Kiitos kaikille! 20 juostu, enää kahdeksan jäljellä, Izzard sanoo videolla.

Ihmisoikeudet ovat lähellä Izzardin sydäntä ja hän on puhunut julkisuudessa myös transsukupuolisuudestaan. Brittikoomikko on nostanut esille transsukupuolisten kohtaamaa syrjintää.

Izzard on tunnettu omintakeisista stand up -esityksistään, joissa hän käsittelee muun muassa yhteiskunnallisesti arkoja aiheita. Izzard on tehnyt myös useita elokuvarooleja, joista tunnettuja ovat roolit muun muassa George Clooneyn ja Brad Pittin tähdittämissä Ocean’s Eleven -elokuvissa.