Kirjailija Hannu Salama, 83, on huolissaan maapallon tilasta: ”Tärvelty niin, että ei täällä voi apinatkaan asua”

Hannu Salama kokee, että sananvapautta on enemmän kuin aikoinaan, mutta monet käyttävät sitä edelleen väärin.

Hannu Salama kirjoittaa edelleen eikä ole aikeissa lopettaa. Maailmanmeno hermostuttaa kirjailijaa edelleen.

”Kyllä kai tämä jonkin sortin skitsofreniaa tai yleishulluutta on, mutta minun on pakko kirjoittaa. Räyhätä ja ottaa kantaa maailmanmenoon.” Näin Hannu Salama kertoi Timo Harakan kirjoittamassa Markiisi de Salaman vuodet elämäkerrassaan 1986.

Hulluutta tai ei, 83-vuotias Hannu Salama kirjoittaa edelleen eikä ole aikeissa lopettaa.

– Minähän olen eläkeläinen eli virallisesti vetelehtijä. Mutta minulle on vaikeaa olla tekemättä mitään, Salama pohtii syitä nykyiseen kirjoittamiseen.

Tänään häneltä ilmestyy uusi romaani Läheltä pitäen, kaukaa käyden (Otava). Romaanissa Salaman alter ego Harri Salminen purkaa mieltään maailmanmenosta.

Yhteiskuntakriittisyydestä tunnettua kirjailijaa on arvosteltu menneinä vuosikymmeninä poliittisesti katsoen niin oikealta kuin vasemmalta laidalta.

Nykyään Salama on ennen kaikkea huolissaan maapallon tilasta.

– Maapallo on nyt tärvelty niin, että ei täällä voi apinatkaan asua. Ihminen hukkuu omiin jätteisiinsä.

Hannu Salama.

Romaanissa on myös käsitelty Salamalle henkilökohtaisempia asioita, kuten ikääntymistä.

– Joitakin positiivisiakin asioita ilmestyy ikääntyessä. Ihan samoja hölmöyksiä ei tee kuin nuorempana, Salama pohtii.

– Suhtautumiseni muihin ihmisiin on nykyään empaattisempaa, ja läheiseni kokevat sen positiivisena. Olen elämäni aikana ihmissuhteissani jotakin niin sanotusti tyrinyt.

Salama tuntee kiitollisuutta erityisesti siitä, että hänen lapsensa ovat pärjänneet. Salama tunnustaa, että ei aina osannut olla paras mahdollinen isä.

– Molemmat lapset ovat aikuisia, eikä kumpikaan käytä huumeita, Salama kiittelee.

Lisäksi terveys on pysynyt kohtuullisen hyvänä, mikä ei ole itsestäänselvyys. Salama vietti kosteaa taiteilijaelämää, kunnes haimatulehdus muutti miehen raittiiksi kolmisenkymmentä vuotta sitten.

– Huomioon ottaen entiset elämäntapani olen saanut aika pitkään elää. Ei mitään mainittavia kuolemantauteja ole.

Salama kertoo, että elämässä on tapahtunut myös asioita, joita tulee katuneeksi.

– Yksi asia on julkisuus. Mutta ihan itse olen sinne itseäni tyrkyttänyt. Ikävintä julkisuutta on ollut, kun joku on antanut vääriä todistuksia vahingoittamismielessä. Toivon, että en ole itse tehnyt sitä samaa.

Nuori radikaali joutui 1965 vastaamaan syytteeseen jumalanpilkasta. Tuomio tuli.

Millaisen perinnön Salaman tuotanto jättää suomalaiseen kulttuuriin? Salama on kovin vaatimaton kysymyksen edessä.

– Ehkä siinä jokin on vapauttanut ihmisiä ja kirjailijoita puhumaan asioista, on ne sitten sosiaalisia tai henkilökohtaisia.

Salaman kohdalla muistetaan aina mainita syyte jumalanpilkasta, jonka hänelle toi Juhannustanssit-romaani (1964).

Salama tuomittiin Helsingin hovioikeudessa 1966 kolmeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomiosta valitettiin Korkeimpaan oikeuteen, joka päätti vuonna 1968 pitää tuomion ennallaan, mutta presidentti Urho Kekkonen armahti hänet vuonna 1968.

Mitä Salama ajattelee sananvapauden tilasta nyt?

– Kyllä 60-luvusta on eteenpäin menty. Mutta sananvapautta käytetään myös paljon väärin.

Voiko nykyään vielä shokeerata kirjallisuudella, onko tabuaiheita vielä olemassa?

– Tämä ikuinen seksuaalisuus, ainahan se on ollut jollakin tavalla ongelmallista, Salama sanoo.

Salama uskoo, että uskonto aiheena voi nostattaa edelleen tunteita.

Aihe on herkkä varsinkin nyt, kun Suomeen on kasvanut useampia suuria uskontokuntia, kuten islam.

– Sitten voidaan riidellä, että kuka on oikeassa jumalan suhteen. Se kai nähdään vasta taivaan portilla, Salama hekottaa ilkikurisesti.