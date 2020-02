Bachelor-kaunotar ylistää suomalaisrakastaan suloisella kuvalla: ”Niin kiitollinen sinusta”– vuosia täyttävä kulta on viime kauden SM-liigatähti

Amerikan Bachelor-sarjasta tuttu Hailey Ferguson löysi rakkauden AHL-kiekkoilija Oula Palveesta.

Amerikan Bachelor-sarjasta tuttu tosi-tv-kaunotar Hailey Ferguson esitteli hiljattain suomalaisen poikaystävänsä, AHL-kiekkoilijana tunnetun Oula Palveen sadoille tuhansille seuraajilleen.

Nyt piltates-ohjaajana työskentelevä Ferguson on jakanut virallisella Instagram-sivuillaan suloisen yhteiskuvan kaksikosta. Saatesanoissa hän onnittelee syntymäpäivää juhlivaa rakastaan. Palve täytti eilen 28 vuotta.

– Hyvää syntymäpäivää tälle muffinille! Niin kiitollinen sinusta, nainen kirjoittaa tuoreessa päivityksessään.

Kuvassa Ferguson makaa kultansa sylissä. Moni naisen seuraajista ihasteli kuvan kommenttiboksissa varsin hyvältä näyttävää pariskuntaa.

– Suloisin pari ikinä, eräs seuraaja kommentoi.

– Olette molemmat epäluonnollisen kauniita, toinen kirjoittaa.

Fergusonin Instagramin tarinaosiosta selviää, että pariskunta juhli Palveen syntymäpäivää golfin merkeissä sekä myöhemmin intiimillä ravintolaillallisella.

28-vuotias entinen SM-liigan tähtihyökkääjä Palve teki NHL-sopimuksen Pittsburgh Penguinsin kanssa viime vuonna. Hän on pelannut lähinnä AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta amerikkalaisohjelmassa yhdessä siskonsa Emily Fergusonin kanssa. Haley nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että Bachelor In Paradise -sarjassa. Kaksosilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?.