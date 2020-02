Jutta ja Juha Larmin suhde on äärimmäisen rehellinen – parilla yhteiset salasanat puhelimiin: ”Ei siksi, että haluan kytätä...”

Jutta ja Juha Larm paljastavat ensi viikon Kimpassa-jaksossa olevansa toisilleen poikkeuksellisen rehellisiä.

Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus vierailevat Kimpassa-sarjassa ensi viikolla hyvinvointipariskunta Jutta ja Juha Larmin kotona.

Kaksikko kertoo jaksossa erilaisista säännöistä ja tavoista, joilla he saavat suhteensa toimimaan. Yksi suhteen kulmakivistä on äärimmäinen rehellisyys toiselle.

– Ollaan sovittu, että jos käy niin, että jompikumpi ihastuu kolmanteen osapuoleen, niin me ollaan niin rohkeita, että me uskalletaan sanoa se toisillemme, Jutta kertoo jaksossa.

Vaikka Larmien suhde on tuore, molemmat tiedostavat, että ihastumisia voi tulla myöhemmin.

Jutta ja Juha Larm avioituivat elokuussa 2018 Veronassa Italiassa.

Poikkeuksellisinta Larmien rehellisyydessä on kenties se, että Juha ja Jutta tietävät toistensa puhelinten salasanat.

– Meille luottamus on tosi tärkeä. Meillä on puhelimiin samat salasanat. Ei siksi, että haluan kytätä, mitä Juha tekee, Jutta kertoo.

Jutan mukaan toisen salasanan tietäminen auttaa muun muassa somettamisessa.

– Mulla ei ikinä ole ollut näin aukinaista oloa, kun mulla ei ole mitään salattavaa, Jutta sanoo.

Kaksikolla on myös muita sääntöjä, kuten se, että he ”valitsevat toisensa” joka päivä ja että he eivät koskaan mene riidoissa nukkumaan.

Jutta ja Juha Larm ovat olleet yhdessä jo kolmen vuoden ajan. He tapasivat työn merkeissä vuonna 2016, jonka jälkeen pari ystävystyi nopeasti ja alkoi uskoutua toisilleen esimerkiksi suhdekuvioistaan.

Jonkin ajan kuluttua he kuitenkin päättivät aloittaa seurustelusuhteen. Pari kertoo jaksossa, että läheisyys tuntui aluksi kömpelöltä, sillä päätös suhteesta tehtiin ennen ensimmäistäkään suudelmaa tai muuta romanttista kosketusta. Juttaa jännitti mennä ensimmäistä kertaa yöksi Juhan luo.

– Vitsi mua jännitti ihan sikana, koska tunsin rakastamani ihmisen hyvin, mutta se oli ihan uudenlainen. Että nyt mä yritän mennä sinne eroottisena naisena. Se oli ihan oikeasti tosi vaivaannuttavaa, Jutta kertoo jaksossa.

Larmit kertovat jaksossa, että he ovat parantaneet rakkaustaitojaan muun muassa tantrakursseilla.

– Nykyään ei ole räpellystä, on totista menoa kyllä!

Jutta ja Juha Larm ovat olleet yhdessä jo kolmen vuoden ajan.

Pari juhli häitään elokuussa 2018 Veronassa Italiassa. Molemmat ottivat tuolloin myös uuden yhteisen sukunimen.

Jutta Gustafsberg on ollut kolme kertaa naimisissa, mikä tarkoittaa sitä, että hänellä on ollut jo neljä sukunimeä. Hänen tyttönimensä oli Virtanen. Vuonna 2002 hän otti ensimmäisen miehensä sukunimen ja totteli nimeä Jutta Jussila. Myöhemmin hän otti toisen miehensä Harri Gustafsbergin sukunimen. Gustafsbergit erosivat vuonna 2011.

Kimpassa maanantaina kello 20 Nelosella.