Kirjailija Hannu Mäkelä, 76, meni naimisiin – kertoo hääpäivästä yksityiskohtaisesti blogissaan

Kirjailija Hannu Mäkelä, 76, on mennyt naimisiin. Mäkelä kertoi ilouutisen blogissaan sunnuntaina.

Blogikirjoituksessaan Mäkelä kertoo tavanneensa nykyisen vaimonsa täysin odottamatta. Jo kuukausi ensitapaamisen jälkeen kirjailija alkoi kutsua häntä vaimokseen. Viikonloppuna pariskunta meni naimisiin.

– Jo kuukauden tapaamisesta kutsuin häntä vaimokseni ja vaimo hänestä kaksi päivää sitten virallisesti myös tuli. Ja minusta aviomies – vieläpä tyyni, tyytyväinen ja onnellinen sellainen, Mäkelä kirjoittaa.

Mäkelä kertoo kirjoituksessaan, että pariskunta vihittiin ystävänpäivänä Helsingissä maistraatissa. Vihkiminen oli kuitenkin vähällä epäonnistua, sillä sallittu aika avioliiton esteiden tutkinnasta oli jo ehtinyt ylittyä. Onnekseen Mäkelä kuitenkin muisti varmistaa maistraatista, oliko kaikki varmasti kunnossa vihkimistä varten.

– Kun tilaa avioliiton esteiden tutkinnan, pitää muistaa, että ne ovat voimassa vain neljä kuukautta. Onneksi menin maistraattiin katsomaan vihkitiloja ja samalla kyselin onko kaikki kunnossa. Vihkiaika piti edelleen paikkansa, mutta esteet olivat taas mäen- tai vuorenkorkuisina edessä, koska aikaa oli kulunut yli sallitun määrän, Mäkelä paljastaa.

– Jos olisimme siis menneet muina miehinä ja naisina Riisitunturin vihkitilaan (toinen vihkitila oli nimeltään Lemmenjoki!), emme olisi päässeetkään naimisiin. Mutta juuri ja juuri saimme esteet uudestaan tutkituiksi ja itsemme liittoon. Ihmeiden aika ei digiaikanakaan ole ohitse, hän jatkaa.

Kirjoituksessaan Mäkelä kertoo tuoreen avioparin suunnanneen vihkimisen jälkeen välittömästi Turkuun häämatkalle. Vastoinkäymisiltä ei kuitenkaan vältytty, sillä ravintola, johon pariskunta olisi kovasti tahtonut mennä, oli täynnä ystävänpäivän vuoksi. Se ei kuitenkaan tunnelmaa kirjailijan mukaan latistanut.

– Lopulta käväisimme Stockan Herkussa ja söimme pienen iltapalan hotellihuoneessa. Eikä siinä mitään vikaa ollutkaan. Kun vierellä on ihminen, jota rakastaa ja mieliala on hyvä, eivät olosuhteet ole koskaan este millekään. Yhdessä kaikki hoituu. Tämä on hyvä muistaa myös tulevina vuosina, joita mikään Dennis-myrskykään ei voine meiltä noin vain viedä, Mäkelä kertoo blogissaan.

Ilta-Sanomat tavoitti Mäkelän ilouutisen tiimoilta. Kirjailija totesi ystävällisesti, ettei halua kommentoida asiaa tämän enempää.

Mäkelä on ollut naimisissa neljästi aiemminkin. Edellisen vaimonsa Svetlana Aksjonovan kanssa hän meni naimisiin vuonna 2011. Aksjonova kuitenkin menehtyi yllättäen vuonna 2017. Mäkelä muisteli edesmenneen vaimonsa kuolemaa Ilta-Sanomille vuonna 2018.

Elokuussa 2017 Mäkelä sai odottamattoman puhelin vaimonsa äidiltä Sotshista. ”Sveta kuoli. Tässä kaikki”, puhelussa todettiin. Mäkelä on kertonut, että vaimon kuolemaa oli vaikea ymmärtää. Pariskunta ehti olla yhdessä kahdeksan vuotta.

Aksjonovan kuolinsyytä ei koskaan saatu selville. Mäkelä ei ole koskaan saanut Venäjältä myöskään edesmenneen vaimonsa virallista kuolintodistusta.

– Hän oli puhunut Venäjällä kesällä, että hänen sydämessään on kipua ja hän menee syyskuussa kardiologille, Mäkelä kuuli vaimonsa kuoleman jälkeen.

Tuore avioliitto on Mäkelän viides.

76-vuotias Mäkelä on menestynyt kirjailija ja hänet on palkittu urallaan muun muassa Valtion kirjallisuuspalkinnolla, Finlandia-palkinnolla sekä Eino Leino palkinnolla. Mäkelällä on aikuinen yli 50-vuotias poika Lauri ensimmäisestä avioliitostaan lastenkirjailija Maikki Harjanteen kanssa ja 15-vuotias pojantytär Sade.