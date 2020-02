Näyttelijä Drew Barrymore kertoo Instagramissa suhtautumisestaan kehoonsa ja jakoi rehellisen kuvaparin siitä, millaisen muodonmuutoksen hän on käynyt läpi.

Näyttelijä Drew Barrymore, 44, julkaisi keskiviikkona omalla Instagram-tilillään kuvaparin, jossa hän esittelee huimaa muodonmuutostaan. Kuvapari havainnollistaa hyvin sen, millaisen muutoksen näyttelijän vartalo on käynyt läpi viime vuosien aikana. Näyttelijä kertoo Instagramissa pudottaneensa painoaan miltei 10 kiloa.

– Kehoni läpikäymä vuoristorata on ollut haastava, mutta kaunis matka. Olen saanut kaksi lasta. He ovat tärkein syy sille, että olen tällä planeetalla. Se, että olen saanut nämä kaksi tytärtä, on todellinen ihme. Joten mitä ikinä se aiheuttaakaan vartalolleni, antaa tulla, Barrymore kirjoittaa päivityksessään.

Barrymorella on kaksi lasta Olive, 8, ja Frankie, 6, yhdessä entisen aviomiehensä Will Kopelmanin kanssa. Vaikka Barrymore kirjoittaakin olevansa äärimmäisen onnellinen kahdesta tyttärestään tunnustaa hän olleensa toisinaan erittäin epävarma vartalostaan, erityisesti raskauksien jälkeen.

– Olen toisinaan seisonut vaatekaappini edessä ja vain itkenyt. Vihasin pukeutumista, enkä kokenut oloani hyväksi. Joudun näkemään paljon vaivaa sen eteen, että näytän kelvolliselta. Minun täytyy syödä juuri oikealla tavalla ja treenata kuin hullu, Barrymore avautuu päivityksessään.

Näyttelijä muistuttaa, ettei ihmisten pitäisi koskaan verrata itseään siihen, mitä he näkevät lehtien sivuilla tai punaisella matolla.

– Älä anna sen, miltä jotkut ihmiset näyttävät synnytyksen jälkeen, huijata sinua. Älä vertaa itseäsi siihen, mitä näet lehdissä tai punaisella matolla. Jos olen näyttänyt kelvolliselta missä tahansa, mitä olen tehnyt lasteni syntymän jälkeen, se on seurausta kovasta työstä. Siitä huolimatta sitä on vaikea ylläpitää ja viedä elämästä paljon iloa, näyttelijä lataa.

– Mutta nyt olen löytänyt tasapainon. Se otti 45 vuotta löytää itseni. Olen nyt juuri siellä, missä minun pitääkin. En ole täydellinen, mutta olen minä. Mikä tärkeintä, haluan jakaa tämän kanssanne, hän iloitsee.

Barrymoren rehellinen päivitys on poikinut runsaasti ylistäviä kommentteja naisen seuraajilta. Näyttelijää kiitetään avoimuudesta ja monet kertovat kommenteissaan Barrymoren toimineen heille inspiraation lähteenä.

– Niin paljon rakkautta ja kunnioitusta sinulle, eräs kommentoi.

– Aina niin kaunis ja inspiroiva, komppasi toinen.

– Olet mahtava. Rakastan sitä, kuinka avoin olet matkastasi. Minun tarvitsi kuulla tällaista tänään, sillä pudotan parhaillaan painoani. Kiitos inspiraatiosta, kiitteli puolestaan kolmas.

Drew Barrymore nousi tunnetuksi jo lapsena, kun hän esiintyi huippusuositussa E.T.-elokuvassa vuonna 1982.

Sen jälkeen hän on esiintynyt lukuisissa Hollywoodin isoissa kassamagneeteissa, kuten Charlien enkeleiden uudemmissa elokuvaversioissa, Scream-kauhuelokuvassa, Donnie Darkossa, Jätä se! -komediassa ja Lomapainajainen-komediassa. Tällä hetkellä Barrymore tähdittää suoratoistopalvelu Netflixin hittisarjaa Santa Clarita Diet.