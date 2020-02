Pete Parkkonen sai vuosi sitten tarpeekseen ja lähti kiertämään maailmaa – kohtaaminen losangelesilaisessa baarissa muutti uran suunnan

Pete Parkkosen vuosi on ollut vaiherikas ja pitänyt sisällään elämänmuutoksia.

Pete Parkkonen joutui lähtemään valtameren taakse löytääkseen uralleen uuden suunnan. Nyt hän tähtää Suomen suurimmaksi tähdeksi.

Laulaja Pete Parkkosen, 30, vatsassa lentelevät perhoset. Jännitys on kuitenkin hyvää laatua. Perjantaina mieheltä ilmestyy uusi kappale Voimaa ja valoa, mutta liittyy poikamaiseen innostukseen paljon muutakin.

Parkkosella on nimittäin takanaan vaiherikas vuosi. Sen aikana hän on ehtinyt pitää tauon, reissata maailmalla ja tehdä isoja päätöksiä uransa suhteen. Se, että uusi kappale näkee juuri nyt päivänvalon, on pitkän itsetutkiskelun takana.

– Kappale on pohdiskeleva. Pohdiskelua minä olen omallakin kohdallani tehnyt. Olen ollut monella tavalla uuden edessä.

Mistään totaalisesta imagomuutoksesta ei ole kysymys, vaan suurin muutos on tapahtunut tällä kertaa Parkkosen sisällä. Mies kertoo löytäneensä vihdoin selkeän suunnan uralleen.

Miten tähän pisteeseen päästiin?

Pete Parkkonen koki valaistumisen reissatessaan maailmalla.

On mentävä vuoden päähän, jolloin Parkkonen piti tauon musiikista ja urastaan. Niiden kanssa hän oli työskennellyt vuoden 2008 Idols-kilpailusta lähtien ilman isompia hengähdystaukoja.

– Olin aika väsynyt. En välttämättä negatiivisessa mielessä, mutta en oikein tiennyt mihin pyrin urallani.

Parkkonen pakkasi laukkunsa ja lähti puoleksi vuodeksi pois Suomesta. Hän vietti aikaa muun muassa lempimaassaan Kuubassa, Meksikossa sijaitsevan Tulumin valkoisilla rannoilla ja Yhdysvaltojen ruuhkaisissa suurkaupungeissa.

– Tiesin, että minun oli päästävä rauhoittumaan. Se kannatti, sillä reissussa löysin paljon asioita, joita olin alitajuisesti etsinyt.

Valaistumisen hetki tuli Los Angelesissa.

Parkkonen nautti lomastaan Sunset Stripin varrella sijaitsevassa legendaarisessa Rainbow-baarissa. Hän oli törmännyt sattumalta ystäväänsä, jonka kanssa puhe kääntyi suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Keskustelun jälkeen Parkkonen oli vaikuttunut.

– Sillä hetkellä tajuntaani iskeytyi, että minähän olen brändi. Olen oman itseni pomo ja omassa firmassani töissä.

Tuo pieni hetki losangelesilaisessa kuppilassa muutti Parkkosen ajatusmaailman täysin. Siitä hetkestä alkaen hän alkoi tehdä töitä rakentaakseen firmansa – eli käytännössä oman itsensä – Suomen kovimmaksi tähdeksi.

– Vaikka en henkilökohtaisesti tykkäisi jostain asiasta, niin otan nykyään riskin, jos se hyödyttää firmaani. Haluan olla tämän maan suurin stara. Pitää päästää irti, että saa jotain tilalle.

Parkkonen soitti heti valtameren takaa muusikko Kalle Lindrothille ja tuottaja Ilkka Virtaselle. Studioaika varattiin Suomeen puolen vuoden päähän lokakuulle. Silloin Parkkonen pakkasi muutaman hengen telttasaunansa peräkonttiin ja suuntasi miesten kanssa viikon ajaksi työstämään studioille uutta musiikkiaan. Tuloksena syntyi Voimaa ja valoa sekä liuta muita kappaleita.

Uutta suuntaa Parkkonen hakee myös entistä harkitummalla ulkonäöllään. Poptähden olemusta hän pitää yllä juoksemalla, pelaamalla squashia ja käymällä kuntosalilla. Alkuvuonna matkustamista rakastava mies oli hikoilemassa cross fit -leirillä Balin helteissä.

Kovassa kunnossa olevaa Parkkosta ei haittaa tulla kutsutuksi seksisymboliksi, eikä hän siitä tittelistä pyri jatkossakaan eroon.

– Minulle heitettiin radiohaastattelussa, että voisinko olla vähemmän seksikäs. Sanoin, että hei, yritän kaikkeni, mies nauraa.

Yksityiselämästään vaitonainen laulaja ei ole kuitenkaan esitellyt julkisuudessa kumppaneitaan. Linja pysyy nytkin.

– En kommentoi olenko sinkku vai varattu, mutta olen tyytyväinen elämäntilanteeseeni.

–Haluan olla tämän maan suurin tähti, Pete Parkkonen sanoo.

Helmikuussa 30 vuoden rajapyykin saavuttaneen Parkkosen jalat ovat nyt tukevammin maassa kuin koskaan aiemmin.

– Palaset ovat loksahtaneet aika mukavasti itsestään paikoilleen. Aikuistun ja menen eteenpäin. Minuun on tullut paljon juurevuutta ja rauhoittumista, joka näkyy musiikissani.

Parkkosella on vuonna 2015 syntynyt poika. Myös isyys opettaa laulajaa joka päivä.

– Lapsi tuo arkeen uusia kulmia. Näen sen niin, että lapsi opettaa enemmän vanhempia kuin vanhemmat lapsia.

Nyt edessä on kiireinen keikkakevät. Albumin ilmestymistä katsotaan sitten, kun aika on kypsä. Yksi asia on kuitenkin päätetty: nyt Parkkonen luotsaa itseään kohti menestystä.

– Olen sisimmältäni pienessä pubissa istuja, mutta en voi olla varjossa, jos haluan jonain päivänä valloittaa Olympiastadionin.

Pete Parkkosen uusi kappale syntyi pitkän itsetutkiskelun tuloksena.