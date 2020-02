Anne ”Heinäsirkka” Taskinen menehtyi joulukuussa 61-vuotiaana.

Laulaja ja kulttuuripersoona Anne ”Heinäsirkka” Taskinen löytyi kuolleena kotoaan Helsingin Pikku Huopalahdesta lauantaina 7. joulukuuta. Hän oli kuollessaan 61-vuotias.

Hänen kuolinilmoituksensa julkaistiin Helsingin Sanomissa torstaina 20.2.2020.

Kuolinilmoituksessa kerrotaan Taskisen kuolleen 4. joulukuuta. Hänet siunattiin Pyhän Laurin kappelissa läheisten ja ystävien läsnä ollessa.

Ilmoituksessa oli myös kaunis runo.

”Käy enkeli vierelläs taivaan rantaa, on kulkusi kevyttä jalkasi kantaa. Et kipua tunne taivaan tiellä, on monet rakkaat vastassa siellä, ja taivaan lintuna laulaa saat.”

Joulukuussa kuolemasta kertoi IS:lle Taskisen äiti Anja Repo. Taskisen perhepiirissä juhlittiin lauantaina 7. joulukuuta Revon 82-vuotissyntymäpäivää. Anne Taskinen ei tullut paikalle eikä häneen saatu puhelimitse yhteyttä.

Juhlan jälkeen Repo lähti tyttärensä asunnolle.

– Jouduin sanomaan muille, että nyt on ikävää kerrottavaa: ”Anne on menehtynyt.”

Hänen omaa surutyötään ovat ensivaiheessa tyttären kuolemaan liittyvät käytännön järjestelyt.

– Tuntuuhan se pahalta, kun lapsi lähtee ennen kuin vanhempansa.

Heinäsirkka vuonna 1979.

Anne Taskinen toimi kulttuurin kentällä monessa roolissa, mutta ennen kaikkea hänet muistetaan rocklaulajana. Heinäsirkka-taiteilijanimen hän sai valtavasta heinäsirkasta, jonka oli kirjaillut nahkatakkinsa selkämykseen 1970-luvulla. Sellaisena hänet napattiin myös tuolloin Suomen ykkösbändeihin kuuluneen Sleepy Sleepersin laulajaksi.

Musiikkiuran lisäksi Taskinen työskenteli toimittajana muun muassa Yleisradiossa. Hän näytteli, toimi aktiivisesti järjestötyössä sekä järjesti konsertteja ja kirjoitti kirjoja. Rockin korkeat korot: suomalaisen naisrockin historia (2003) oli toimittaja Arja Ahon kanssa tehty hakuteos naisista suomalaisessa rockissa.

Kirjaprojekteja oli työn alla loppuun saakka. IS:n haastattelussa Taskinen kertoi kirjoittavansa parhaillaan romaania. Sen valmistumisen jälkeen oli tarkoitus kirjoittaa elämäkerta.