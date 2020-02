Tampereen Työväen Teatterin näytelmä järkytti katsojia – yli kolmasosa näytöksistä peruttu

Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto myöntää tehneensä virheen näytelmän markkinoinnissa.

Kun teatterin lavalla lentää ruumiinosia ja oksennusta, katsoja saattaa hätkähtää. Näin kävi Tampereen Työväen Teatterin Jeppe Niilonpoika -näytöksessä.

Alkoholismista kertovan näytelmän splatter-kuvasto on ollut osalle katsojista liikaa ja saanut aikaan reaktion myös sosiaalisessa mediassa. Osa teatterikävijöistä sulki silmänsä tai poistui salista, kun lavalla nähtiin verioksennusta ja irti hakattujen kehonosien lentelyä.

Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kauton mukaan näytös on jakanut mielipiteitä poikkeuksellisen rajusti.

– Toiset ovat pitäneet esitystä loistavana, toiset taas kammottavana. Luulen, että se liittyy esityksen tyylilajiin, joka on varsin epätyypillinen suuren näytöksen spektaakkelissa, Kautto pohtii.

Osa katsojista ihastui näytelmän realistisuuteen. Osalle sen sijaan tirskuva tekoveri oli liikaa.

Jeppe Niilonpoika on Ludvig Holbergin suosittu kansankomedia, jossa juopotteleva Jeppe eksyy kauppareissullaan ryyppäämään ja sammuu. Herättyään hän tajuaa olevansa paroni, jolla kaikki valta käsissään. Yhdessä kohtauksessa Jeppe oksentaa hovityöntekijän päälle litrakaupalla. Esityksessä nähdään myös valtavan kokoinen muovinen penis ja kielenkäyttö on roisia.

– Käsiteltävänä aiheena on alkoholismi ja halu juopua, jotka ovat riipaiseva osa suomalaista kulttuuria. Aihetta käsitellään kaunistelemattomasti ja realistisesti, Kautto avartaa.

Kautto myöntää, että hän teki näytelmän markkinoinnissa virheen. Hän tunnustaa, ettei näytelmän sisältöä kuvailtu tarpeeksi selvästi.

– Jos odotukset ja esitys eivät kohtaa, katsoja pettyy. Kaikille ei tullut selväksi, että kyseessä ei ole hekottelukomedia, vaan näytelmän komedia on absurdia ja surumielistä.

Yli kolmasosa näytöksistä peruttu

Jeppe Niilonpoika -näytelmän keväälle suunnitelluista 25 näytöksestä yhdeksän on peruttu. Kauton mukaan palaute ei ole ollut syynä esitysten perumisiin, vaan taustalla ovat taloudelliset syyt. Esitysten vähentämisellä varmistettiin, ettei vajaan yleisön näytöksistä aiheudu tappiota.

–Peruimme esityksiä huomattuamme, että halukkaat katsojat mahtuvat jäljelle jääneisiin esityksiin. Näin ollen jäljelle jääneissä esityksissä on parempi tunnelma, kun yleisöä on runsaasti.

Kautto huomauttaa, että kyseessä on normaali tuotannollinen ratkaisu. Mikäli johonkin esitykseen ei ole riittävästi kysyntää, esityksiä vähennetään. Peruutettujen näytösten yleisö siirretään muihin näytöksiin.

Myös negatiivinen palaute on vaikuttanut lippujen myyntiin.

– On huomattu, että negatiivinen palaute leviää laajemmin kuin positiivinen. Huonoista kokemuksista kerrotaan herkemmin.

Jeppe Niilonpoika on Ludvig Holbergin suosittu kansankomedia, jossa Jeppe heitetään kesken kaiken vallan ytimeen.

Poikkeuksellinen näytelmä

Näytöstä on kuvailtu myös sekavaksi ja osa on pitänyt kohtauksia liian pitkinä. Kauton mukaan reaktioiden syynä on esityksen erityinen kerrontatyyli. Kautto arvioi, että osa katsojista olisi kaivannut selkeän selityksen siitä, mistä näytelmässä on kysymys.

– Suomalainen yleisö arvostaa usein selkeää tekstiin liittyvää kuvitusta, mutta tässä kaikki se mikä on voitu esittää muuten kuin puhumalla, on tehty ilman puhetta. Esitys ei siis selitä itseään.

Palaute ei ole ollut pelkästään negatiivista. Kauton mukaan näytöksen realistisen kuvauksen ansiosta esitys on kolahtanut joihinkin katsojiin.

– Jokaisella on täysin oikeus pitää tai olla pitämättä esityksestä, hän korostaa.

Otso Kautto aloitti Tampereen Työväen Teatterin johtajana vuosi sitten.

”Taiteellinen malliteatteri”

Teatteriohjaaja ja kirjailija Otso Kautto, 57, siirtyi Tampereen Työväen Teatterin johtoon vuosi sitten. Koko ikänsä laitosteattereita kritisoinut Kautto koittaa nyt vastata huutoonsa.

– Tavoitteena on luoda taiteellinen malliteatteri. Uskon, että on mahdollista pyrkiä sellaisiin esityksiin, joissa korkea laatu ja katsojien kiinnostus kohtaavat. Hyvää esitystä ei voi aina mitata arvosteluissa tai yleisömäärissä.

– Suomalaisessa teatterissa on paljon rakenteellista tekemistä vielä. Meillä on hieno systeemi, mutta ei vielä valmis sellainen, hän tiivistää.

Esitysten perumisista kertoi ensimmäisenä Aamulehti.