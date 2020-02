Mikko Koivu ja Helena-vaimo: Avioero!

Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että Mikko Koivu on hakenut avioeroa yksin 4. helmikuuta.

Jääkiekkoilija Mikko Koivu ja hänen Helena-vaimonsa ovat hakeneet eroa. Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta vahvistetaan Ilta-Sanomille, että Mikko Koivu on hakenut avioeroa yksin 4. helmikuuta 2020. Pariskunnan erosta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Pariskunta meni kihloihin heinäkuussa 2013 ja parin häitä tanssittiin vuotta myöhemmin Turussa. Mikko ja Helena Koivulla on kolme yhteistä lasta. Parin esikoinen, Sofie-tytär syntyi vuonna 2013 ja kaksi vuotta myöhemmin perhe täydentyi Kasper-pojalla. Lokakuussa 2018 pariskunta sai kolmannen lapsensa, Oskar-pojan.

Mikko ja Helena Koivulla on avioehto. Avioehto on rekisteröity heinäkuussa 2014, ennen pariskunnan häitä. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Jokainen maistraatti on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan.

Perhe on asunut pitkään Pohjois-Amerikassa, missä Mikko Koivu on pelannut NHL-joukkue Minnesota Wildin riveissä vuodesta 2005 lähtien. Koivu toimii myös joukkueen kapteenina. Hän on tienannut urallaan noin 69 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.