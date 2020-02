Kunnioittiko Harry Styles ex-tyttöystävänsä Caroline Flackin kuolemaa gaalassa? Miehen rintapielestä löytyi koskettava ele

Harry Styles ja Caroline Flack seurustelivat vuonna 2011.

Lontoossa vietettiin tiistaina Brit Awards -palkintogaalaa, jossa palkittiin viime vuoden menestyneimmät muusikot. Punaisella matolla on nähty vuodesta toiseen näyttävää pukuloistoa ja nokkelia kannanottoja.

Tämän vuoden juhlavieraisiin lukeutui laulaja Harry Styles, jonka asun pieni yksityiskohta vangitsi huomion. Hän oli pukeutunut viininpunaiseen pukuun, jonka takkiin oli kiinnitetty musta nauha. Mustan nauhan uskotaan olleen kunnianosoitus laulajan ex-tyttöystävän, juontaja Caroline Flackin muistolle, Daily Mail arvioi.

Caroline Flack, 40, löydettiin kuolleena Lontoon asunnostaan viime lauantaina. Flackin omaiset ovat sittemmin vahvistaneet kuoleman olleen itsemurha. The Telegraph puolestaan kertoi tänään kuolinsyytutkinnan vahvistaneen, että Flack riisti itseltään hengen hirttäytymällä.

Harry Styles kunnioitti asullaan ex-tyttöystävänsä muistoa.

Laulajan asuun kuuluivat myös violetinvärinen neule sekä helmikaulakoru. Hän voitti Brit Awards -gaalassa Britannian parhaan miesartistin ja parhaan albumin palkinnot.

Kuolinuutinen oli kova paikka laulajalle, sillä hänellä oli ollut läheinen suhde Love Island UK -juontajaan. Harry Styles ja Caroline Flack seurustelivat kolme kuukautta vuonna 2011, kun Styles oli 17-vuotias ja Flack oli kolmekymppinen.

Laulajan viikonloppu oli varsin synkkä, sillä kuolinuutisen lisäksi Styles joutui perjantaina ryöstön uhriksi, kertoi Mirror-lehti. Viranomaiset vahvistivat ryöstön brittimedialle.

Styles oli viettämässä ystävänpäivän iltaa Hampsteadissa Lontoossa, jossa hän kohtasi häntä uhanneen tuntemattoman miehen. Ryöstäjä uhkasi Stylesia veitsellä vaatien käteistä rahaa.

Nopeasti reagoinut Styles ojensi ryöstäjälle rahatukon. Hän selvisi painajaismaisesta välikohtauksesta vahingoittumatta.

– Hän toimi hyvin kylmänviileästi antaen nopeasti rahansa ja samalla piti itsensä ja ryöstäjän rauhallisena, brittimedian silminnäkijälähde kertoo uhkaavasta tilanteesta.

Lontoon poliisin mukaan pidätyksiä ei ole tehty. Rikostutkinta on parhaillaan käynnissä.

Harry Styles on keskittynyt viime vuosina soolouraansa.

Harry Styles nousi pinnalle One Direction -yhtyeen jäsenenä. Yhdeksi 2000-luvun menestyneimmistä poikabändeistä noussut yhtye jättäytyi vuonna 2015 määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Bändin jäsenet ovat kuitenkin luvanneet faneilleen palaavansa takaisin jonain päivänä.

Yhtyeen jäsenet ovat sittemmin siirtyneet soolourille. Harry Styles julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2017 ja hänen suurimpia hittejään sooloartistina ovat muun muassa Sign of the Times, Sweet Creature sekä Light’s Up. Stylesin toinen sooloalbumi Fine Line ilmestyi 13. joulukuuta.

Styles on kunnostautunut myös näyttelijänä, ja hänellä oli rooli Dunkirk-elokuvassa.