Räppäri Pop Smoke, 20, on kuollut – asemiehet tunkeutuivat kotiin ja ampuivat

Kaksi aseistettua miestä tunkeutuivat räppäri Pop Smoken kotiin ja avasivat tulen aikaisin keskiviikkoaamuna. Tähti kuoli saamiinsa vammoihin.

Amerikkalaisräppäri Pop Smoke, eli Bashar Barakah Jackson on kuollut tänään kotonaan ryöstön seurauksena, kertoo TMZ. Pop Smoke oli kuollessaan vain 20-vuotias.

Aseellinen ryöstö tapahtui aikaisin aamuyöstä räppärin kotona Hollywood Hillsillä. Kaksi huppareihin ja kasvomaskeihin pukeutunutta miestä tunkeutui tähden kotiin ja ampuivat häntä useita kertoja. Miehet pakenivat paikalta jalkasin.

Vakavasti vahingoittunut Pop Smoke kiidätettiin nopeasti sairaalaan länsi-Hollywoodiin, missä hänet todettiin kuolleeksi.

Epäiltyjä ei ole saatu kiinni eikä heidän henkilöllisyytensä ole vielä selvillä. On myös epäselvää, tunsiko Pop Smoke ampujia.

Pop Smoke julkaisi vielä tiistai-iltana Instagramin Stories-osiossaan videoita illanvietostaan ja yöllä maisemakuvan kotoaan Hollywood Hillsiltä. Tähden fanit ovat osoittaneet järkytyksensä miehen Instagramin kommenttiosiossa.

Kesällä viimeisimmän albuminsa julkaissut Pop Smoke oli musiikkiurallaan kovassa nousukiidossa. Tähden musiikkia on striimattu Spotifyssa kymmeniä miljoonia kertoja. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat muun muassa Dior, GATTI ja Welcome To The Party. Maailmankuulu räppäri Nicki Minaji julkaisi remix-version tästä viimeisestä kappaleesta.

Pop Smoken oli tarkoitus esiintyä Suomessa ensimmäisen kerran heinäkuussa Turussa Ruisrockissa.