Henkensä riistäneen Caroline Flackin omaiset julkaisivat suosikkijuontajan viimeiseksi jääneen viestin – lue riipaiseva kirje sanasta sanaan

Love Island -juontaja Caroline Flackin perhe julkaisi henkilökohtaisen kirjoituksen, jota suosikkijuontaja itse ei koskaan ehtinyt julkaista.

Britanniaa järkytti hiljattain maan suosituimpiin televisiokasvoihin lukeutuneen Caroline Flackin kuolema. Flack, 40, löydettiin kuolleena Lontoon asunnostaan viime lauantaina. Flackin omaiset ovat sittemmin vahvistaneet kuoleman olleen itsemurha.

Nyt Flackin omaiset ovat jakaneet suosikkijuontajan viimeiseksi jääneen viestin, jota hän itse ei koskaan ehtinyt julkaista, kertoo muun muassa Hello-lehti. Hello-lehden mukaan Flack kirjoitti viestinsä alun perin tarkoituksenaan jakaa se sosiaalisessa mediassa, kunnes häntä neuvottiin toimimaan toisin ja jättämään kirjoituksensa julkaisematta.

Flackin omaiset jakoivat kirjoituksen, jota suosikkijuontajaa kiellettiin alunperin julkaisemasta.

Kirjoituksessaan Flack otti kantaa hänen ja hänen parisuhteensa ympärillä velloneisiin huhuihin. Flack joutui hiljattain kohun keskelle, kun hänen miesystävänsä Lewis Burton syytti häntä pahoinpitelystä. Tapausta oli tarkoitus käsitellä oikeudessa muutamien viikkojen päästä.

– Monille ihmisille pidätetyksi tuleminen pahoinpitelyn seurauksena on eräänlainen herätys todellisuuteen. Minulle siitä on tullut arkipäivää. Olen painanut torkkunappulaa monissa stressaavissa tilanteissa, joita olen elämässäni kohdannut – koko elämäni ajan. Olen hyväksynyt häpeän ja myrkylliset mielipiteet elämästäni yli 10 vuoden ajan ja kertonut itselleni, että se on osa työtäni. En ole valittanut, Flack kirjoitti.

– Asioiden lakaisemisessa maton alle on kuitenkin ongelmansa. Ne ovat edelleen olemassa ja aina tulee se päivä, kun joku nostaa sen maton ylös ja tulet jälleen kokemaan häpeää. Joulukuun 12. päivä minut pidätettiin poikaystäväni pahoinpitelystä. Vuorokauden sisällä koko elämäni ja tulevaisuuteni ja muurit, joita olin rakentanut ympärilleni pitkään romahtivat. Olin yhtäkkiä aivan uudessa tilanteessa ja kaikki näkivät sen tapahtuvan, hän jatkoi kirjoitustaan.

Caroline Flack kiisti kirjeessään väitteet siitä, että kohuun johtaneessa tilanteessa kyseessä olisi ollut pahoinpitely.

Kirjoituksessaan Flack otti kantaa myös muutaman viikon takaiseen pahoinpitelykohuun. Hän kiisti jyrkästi väitteet siitä, että kyseessä olisi ollut pahoinpitely. Nainen kirjoitti tilanteen olleen puhdas vahinko.

– Olen aina kantanut vastuun siitä, mitä sinä iltana tapahtui. Mutta totuus on se, että se oli vahinko. En ole pahoinpitelijä. Meillä oli riita ja sattui vahinko. Veri, jonka joku myi sanomalehdille, oli omaa vertani. Puhun tästä siksi, että perheeni ei kestä tätä enää. Olen menettänyt työni, kotini ja kykyni puhua. Totuus on otettu pois käsistäni ja siitä on tehty viihdettä, Flack latasi kirjoituksessaan.

– En voi elää elämääni piileskellen, puhumatta kenellekään. Pyydän anteeksi perheeltäni, että tämä kaikki on kaatunut heidän niskaansa sekä ystäviltäni kaikesta, mitä he ovat joutuneet kestämään. En enää mieti, miten voisin saada työni takaisin vaan mietin, miten minä ja perheeni saisimme elämämme takaisin. En voi sanoa tämän enempää, Flack päätti kirjoituksensa.

Flack nousi supersuosioon Love Island UK -ohjelmasta, joka on erityisen suosittu Britanniassa. Flack juonsi ohjelmaa sen ensimmäisestä tuotantokaudesta alkaen, kunnes siirtyi syrjään tehtävästään tänä talvena juuri pahoinpitelykohun seurauksena. Hän on juontanut myös X Factoria ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.

Flack muistetaan erityisesti Love Island UK -suosikkiohjelman juontajana.

Brittimedian mukaan Flackin syöksykierteeseen ajanut, väkivaltainen välikohtaus olisi saanut alkunsa tekstiviesteistä, jotka Flack oli löytänyt miesystävänsä puhelimesta. Flack epäili miehellään olevan salasuhde toiseen naiseen ja hurjistunut juontaja oli hyökännyt nukkuvan Lewisin kimppuun. Mies perui myöhemmin väitteensä, mutta tapausta oli silti tarkoitus käsitellä oikeudessa.

Flackilla oli sosiaalisessa mediassa 2,4 miljoonaa seuraajaa. Hän päivitti Instagram-tiliään vain päivä ennen kuolemaansa, ystävänpäivänä. Tuolloin juontaja julkaisi kuvakollaasin koiransa kanssa, jonka kuvatekstiin hän kirjoitti vain sydämen.

Brittilehtien Mirrorin ja Daily Mailin mukaan Flackin viimeiset viikot ja päivät olivat vaikeita. Flackin kerrotaan taistelleen mielenterveysongelmien kanssa erityisesti viimeisen kahden viikon ajan.

Flack ehti urallaan juontaa myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa sekä X Factoria.

Tilanne kärjistyi ystävänpäivänä eli perjantaina, jolloin hän oli soittanut Lontoon-asuntoonsa apua. Lontoon ambulanssiviranomaiset vahvistivat brittilehdille, että ”ensihoitajat saapuivat paikalle ja tarkastettuaan tilanteen, häntä ei viety sairaalaan”.

Noin 16 tuntia myöhemmin Flack kuitenkin löydettiin kuolleena. Lehtitietojen mukaan Flack olisi kertonut viranomaisille itsetuhoisista ajatuksistaan.