Isac Elliot, 19, kertoo tv:ssä saaneensa porttikiellon norjalaiseen hotelliin – fanien hengenvaarallinen temppu oli liikaa

Laulaja Isac Elliot on erityisen suosittu Suomen lisäksi myös Norjassa.

Poptähti Isac Elliot kertoo Marja Hintikalle tv:ssä saaneensa kerran porttikiellon Oslossa sijaitsevaan hotelliin.

Tämän viikon Villa Hintikka -jaksossa juontaja Marja Hintikka saa vieraakseen vapaaottelija Teemu Packalénin, näyttelijä Alina Tomnikovin sekä laulaja Isac Elliotin. Isac Elliot, 19, on yksi Suomen suosituimpia miesartisteja ja laulaja on erityisen suosittu myös Norjassa.

Tulevassa jaksossa kansainvälisille musiikkimarkkinoille läpimurtoa suunnitteleva Isac tunnustaa Marjalle, että hänen faninsa ovat toisinaan jopa hieman fanaattisia. Marja tiedusteleekin Isacilta, mitkä ovat hulluimpia fanikohtaamisia, joihin nuori artisti on urallaan törmännyt.

Norjassa suurta suosiota nauttiva Isac kertoo Marjalle hetkestä, jolloin norjalaisfanit tekivät hengenvaarallisen tempun nähdäkseen edes vilauksen suosikkiartististaan. Marja ei ole uskoa korviaan kuullessaan Isacin tarinan.

– Noita tarinoita on niin paljon. Me oltiin Oslossa yhdessä hotellissa, joka oli aika korkea hotelli ja ravintola oli neljännessä kerroksessa. Sit me syötiin siinä ravintolassa, ja yhtäkkiä kuului vain kop kop kop, Isac muistelee.

– Ne roikkui niistä ikkunoista. Eli tosi vaarallista. Me saatiin porttikielto siihen hotelliin, laulaja paljastaa.

– Apua, jengi on siis valmis vaarantamaan henkensä sun puolesta, Marja henkäisee.

Isac Elliot nousi julkisuuteen ollessaan vasta 12-vuotias.

Isac Elliot nousi julkisuuteen ollessaan vasta 12-vuotias. Laulajan esikoissingle New Way Home nosti nuoren miehen välittömästi Suomen musiikkitaivaan kirkkaimpien tähtien joukkoon ja hän sai seuraukseen myös suuren fanilauman. Isac kuitenkin iloitsee, että siinä missä artisti itse on kasvanut vuosien varrella aikuiseksi, saman ovat tehneet myös hänen faninsa.

– Mutta nykyään jos katsoo sosiaalista mediaa ja spotifyta, niin mun fanit on tosi paljon vanhempia nyt. Se on tosi siistiä, että jengi voi tulla silleen, että ”hei, mä oon kuunnellut sun musiikkia tosi kauan”, et se ei oo aina sitä kiljumista, Isac selittää Marjalle.

– Mut en mä maindaa siitäkään, laulaja heittää.

– Eli on ihan okei, jos naiset kiljuu ympärillä, Marja nauraa.

Isac ja Maria keskustelevat muun muassa hulluista fanikohtaamisista.

Isac Elliot on aiemminkin kertonut törmänneensä fanaattisiin faneihin erityisesti Norjassa. Isacin suosiosta Norjassa kertoo myös se, kuinka paikallinen media hänestä uutisoi. Norjassa Isacin suosiota on vuosien varrella verrattu jopa Beatles-maniaan.

Vuonna 2017 Norjassa poliisit joutuivat sulkemaan Isacin hotellin ympäristön, kun faneille selvisi, missä tähti yöpyi.

– Bergenissäkin hotellin ympärillä oli todella paljon jengiä, useampi sata fania, mutta oli se silti vähemmän kuin Oslossa, Isac kertoi tuolloin.

