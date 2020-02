Samu Haber työskenteli tehtaassa ennen julkisuutta – tunnistaisitko laulajatähteä?

Samu Haberin nuoruuskuva kirvoitti riemastuneita kommentteja.

Sunrise Avenuen solisti Samu Haber, 43, julkaisi Instagramissaan hauskan kuvan vuosikymmenten takaa. Otoksessa armeijasta juuri päässyt Haber seisoo silloisella työpaikallaan Valion juustotehtaalla valkoinen työasu yllään.

Haber kertoo löytäneensä kuvan käydessään läpi äitinsä kuva-albumeita tulevaa kirjaansa varten.

– Mikä on siistein työ, mikä sinulla on koskaan ollut? Minun on varmaan Valion juustotehtaan laitteiden siivoaminen. Vuoroni loppui iltakymmenen ja aamuneljän välillä. Kuulin myös huhuja, että joku kuoli siivotessaan laitteita, sillä hän juuttui laitteen sisään ja kukaan ei tiennyt aamulla asiasta. Pelottavaa. Tarvitsin kuitenkin rahaa armeijan jälkeen ja sain pitää kumipuvun kesän festareita varten. En voi valittaa, Haber naureskelee.

Fanit riemastuivat kuvamuistosta ja innostuivat vitsailemaan Haberin työasusta.

– Ja tällä coolilla asulla sitten legendaariseen Rantarockiin, niinkös se meni?! Olit varmaan tosi kuumaa kamaa hameväen keskuudessa jo tuolloin...

– Asuidea kesän keikoille?

– Luulin kuvan nähdessäni, että olet ollut töissä ydinvoimalassa.

– Ehkä sinun pitäisi pukea tämä jäähyväiskiertueellekin.

Sunrise Avenue järkytti fanejaan joulukuussa ilmoittamalla, että yhtye lopettaa. Jäähyväiskiertue Thank You for Everything rantautuu ensi kesänä eri puolille Eurooppaa. Kiertue päättyy Helsingin Olympiastadionille, jossa nähdään Sunrise Avenuen viimeinen keikka 15. elokuuta 2020.

Haber on ollut viime ajat otsikoissa jäätyään kiinni huumeiden käytöstä. Haber on myöntänyt käyttäneensä 0,2 grammaa kokaiinia heinäkuisena viikonloppuna Turussa viime vuonna, jolloin Turussa järjestettiin Ruisrock-festivaali. Syyttäjä vaatii Haberille kolmen kuukauden vankeusrangaistusta, joka voi olla ehdollinen. Vaihtoehtoisesti syyttäjä vaatii tuntuvaa sakkorangaistusta, joka pitää olla 90-100 päiväsakkoa.

Haberia on tarkoitus kuulla asiasta Helsingin käräjäoikeudessa myöhemmin keväällä. Ajankohdasta ei ole vielä tietoa.