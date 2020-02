Kuningatar Elisabet kieltää yhden sanan käytön Harrylta ja Meghanilta – estää aikeet rikastua hovin kustannuksella

Kuningattaren uskotaan kieltäneen herttuaparilta Royal-sanan käyttämisen.

Moni asia jäi auki, kun herttuatar Meghan ja prinssi Harry karistivat alkuvuodesta brittihovin pölyt jaloistaan ja aloittivat uuden elämän Pohjois-Amerikassa. Sussexin herttuapari on joutunut muun muassa miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja Britannian valtion katkaistua herttuaparin rahahanat.

Nyt kuningatar Elisabet on brittilehtien tietojen mukaan laittanut lisää kapuloita parin rattaisiin. Palatsista kantautuvien tietojen mukaan Elisabet aikoo kieltää Harrya ja Meghania käyttämästä sanaa royal markkinoinnissaan. Herttuapari on käyttänyt pitkään titteliä Sussex Royal eli Sussexin kuninkaalliset, joka on myös heidän Instagram-tilinsä nimi. Pariskunta on aiempien tietojen mukaan ehtinyt myös rekisteröidä itselleen”Sussex Royal” -tavaramerkin, jota he aikovat käyttää markkinointitarkoituksiin.

People-lehden mukaan asiasta on käyty hovin seinien sisäpuolella kiivaita keskusteluja.

– Sanan ”kuninkaallinen” käyttämistä on harkittava tarkkaan siksi, että he ovat astuneet syrjään kuninkaallisista velvollisuuksistaan. Keskustelut ovat edelleen käynnissä. Yksityiskohdista tullaan kertomaan hieman myöhemmin, hovin sisäpiiristä kerrotaan lehdelle.

Myös Mirrorin ja Daily Mailin tietojen mukaan kuningatar on vaatinut, että Harry ja Meghan eivät voi käyttää sanaa kuninkaallinen missään markkinoinnissaan.

Kuningatar Elisabet otti Harrylta ja Meghanilta kuninkaalliset tittelit pois heti sen jälkeen, kun he ilmoittivat muuttoaikeistaan. Pariskunta ei siis ole enää saanut käyttää titteliä ”hänen kuninkaallinen korkeutensa”, koska he eivät enää työssään edusta kuninkaallista perhettä.

Näin ollen sanaa royal ei tulisi myöskään käyttää markkinoinnissa.

Sisäpiirilähteiden mukaan kuningattaren vaatimus tuli herttuaparille yllätyksenä, sillä he olivat jo ehtineet suunnitella tavaramerkkinsä toimintaa.

– Tämä on monin tavoin väistämätöntä, jos miettii heidän päätöstään siirtyä syrjään. Kaikesta huolimatta tämän on täytynyt tulla aikamoisena pommina, koska pari on panostanut niin paljon Sussex Royal -tavaramerkkiinsä, huhut kertovat.

– Kuningattarella ei ollut vaihtoehtoja. Harryn ja Meghanin alkuperäinen suunnitelma siitä, että he ovat puoliksi työskenteleviä kuninkaallisia ja puoliksi eivät, ei tule koskaan toimimaan.

Sussex Royalin Instagram-tilillä on 11,2 miljoonaa seuraajaa. The Sunin mukaan herttuapari on kesäkuusta asti valmistellut tavaramerkkiään ja painattanut Sussex Royal -logoa kaikkeen kynistä vaatteisiin ja kirjoihin. Lisäksi he ovat perustamassa Sussex Royal - hyväntekeväisyysjärjestöä.

On siis hyvin mahdollista, että herttuapari joutuu nyt tekemään markkinointisuunnitelmansa täysin uusiksi.

Sussexin herttuaparin kasvot ovat koristaneet tuotteita kihloista lähtien.

Asiantuntijat ovat tähän mennessä arvioineet Daily Mailille, että pariskunta voisi tienata kymmeniä miljoonia dollareita vuodessa Barack ja Michelle Obaman sekä Bill ja Hillary Clintonin jalanjäljissä muun muassa julkisilla esiintymisillä ja kirjoja kirjoittamalla.

Tästä huolimatta jo tammikuussa tiedettiin, ettei herttuaparin suunnitelmat välttämättä suju odotetunlaisesti. Asiantuntijat kertoivat tällöin, että kuninkaallisten titteleiden menettäminen voi romuttaa Sussex Royal -brändin.

Kuninkaallisten velvollisuuksien yhdistäminen kaupalliseen toimintaan ei ole aiemminkaan sujunut kovin hyvin. Ihmisten mieliin on jäänyt muun muassa Yorkin herttuatar Sarah Ferguson, joka päätyi ostos-tv:lle mainostamaan laihdutusvalmisteita pitääkseen yllä elintasoaan.

– Harry ja Meghan tarvitsevat valtavasti piinkovaa bisnestaitoa. Ei ole mitään järkeä iskeä kuuluisaa nimeä surkeaan tuotteeseen. Sen on oltava hyvin suunniteltu, hyvin tehty, kilpailukykyisesti hinnoiteltu ja loistavasti levitetty. Kaikki tämä on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää, asiantuntijat muistuttivat.