Harry Stylesin järkyttävä ystävänpäivä: joutui puukkoryöstön uhriksi, sitten sai synkkiä kuolinuutisia

Brittimuusikko Harry Stylesin perjantai-ilta sai ylleen synkän verhon.

Laulaja Harry Styles, 26, joutui viime perjantaina järkyttävän ryöstön uhriksi, kertoo Mirror Online. Viranomaiset ovat vahvistaneet ryöstön brittimedialle.

Brittiläisestä One Direction -yhteyeestä pinnalle noussut tähti oli perjantaina viettämässä ystävänpäivän iltaa Hampsteadissa Lontoossa, jossa hän kohtasi häntä uhanneen tuntemattoman miehen. Ryöstäjä uhkasi Stylesia veitsellä vaatien käteistä rahaa.

Nopeasti reagoinut Styles ojensi ryöstäjälle rahatukon. Hän selvisi painajaismaisesta välikohtauksesta vahingoittumatta.

– Hän toimi hyvin kylmänviileästi antaen nopeasti rahansa ja samalla piti itsensä ja ryöstäjän rauhallisena, brittimedian silminnäkijälähde kertoo uhkaavasta tilanteesta.

Lontoon poliisin mukaan pidätyksiä ei ole tehty. Rikostutkinta on parhaillaan käynnissä.

Laulajatähden ystävänpäivä sai myöhemmin vielä synkemmän käänteen, kun hänen entinen kumppaninsa, Love Island -juontaja Caroline Flack löydettiin kuolleena vain muutama tunti ryöstön jälkeen. Flackin perhe vahvisti kuoleman olleen itsemurha.

Harry Styles on tullut tunnetuksi One Direction -yhtyeestä.

Yhdeksi 2000-luvun menestyneimmistä poikabändeistä noussut One Direction jättäytyi vuonna 2015 määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Bändin jäsenet kuitenkin vannottivat faneilleen, että yhtye tekisi paluun vielä jonain päivänä. Sittemmin Styles, kuten myös kaikki muut yhtyeen jäsenet ovat kukin tahollaan luoneet uraa sooloartisteina.

Harry Styles julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2017 ja hänen suurimpia hittejään sooloartistina ovat muun muassa Sign of the Times, Sweet Creature sekä Light’s Up. Stylesin toinen sooloalbumi Fine Line ilmestyi 13. joulukuuta

Styles on kunnostautunut myös näyttelijänä ja hänellä oli rooli kehutussa Dunkirk-elokuvassa.