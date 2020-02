Näin henkensä riistänyt Caroline Flack kommentoi salasuhdettaan prinssi Harryyn: ”Kun tarina lähti leviämään, se oli siinä”

Love Island -juontaja Caroline Flack paljasti kirjassaan tapailleensa prinssi Harrya, mutta orastava romanssi kaatui huhujen lähdettyä liikkeelle.

Britanniaa on järkyttänyt viime viikonloppuna suositun tv-kasvon Caroline Flackin kuolema. Vain 40-vuotias Flack löydettiin kuolleena asunnostaan Lontoossa lauantaina. Perhe vahvisti kuoleman olleen itsemurha

Flack nousi supersuosioon Love Island -realityn juontajana, joka on erityisen suosittu Britanniassa. Caroline Flackia onkin kutsuttu Britannian suosituimmaksi ”naimakauppiaaksi”, mutta hänellä itsellään on takanaan varsin myrskyinen ja epäonninen rakkauselämä.

Elämänsä aikana Flackilla on ollut lukuisia romansseja, joista tunnetuin lienee suhde prinssi Harryyn. Suosikkijuontaja yhdistettiin prinssiin uransa alkuaikoina.

Flackilla oli elämänsä aikana lukuisia romansseja, joista tunnetuimmat lienee prinssi Harry sekä laulajat Olly Murs ja Harry Styles.

Flack on kertonut suhteestaan prinssi Harryyn vuonna 2014 julkaistussa Storm in a C Cup -kirjassaan.

Kaksikon yhteinen ystävä, Caroline Pinkham, esitteli Flackin prinssille ja pari vietti yhteisen illan ravintolassa vuonna 2009. Flack oli hetkeä aiemmin eronnut edellisestä kumppanistaan.

Tuolloin 25-vuotias Harry palveli armeijan riveissä, Caroline puolestaan rakensi juontouraansa Gladiators -sarjassa.

– Tiesin hänen (Caroline Pinkham) olevan ystävä prinssi Harryn kanssa. En ollut koskaan tavannut prinssiä, joten ajattelin tilanteen olevan melko jännittävä, Flack kertoi kirjassaan kaksikon tapaamisesta.

– Joten istuin siellä ja hän saapui muutaman muun kanssa paikalle. Vietimme illan jutellen ja nauraen, hän jatkoi.

Huhut orastavasta romanssista ja paparazzikuvat vuotivat pian brittilehdistölle ja kaksikko lopetti toistensa tapaamisen.

– Kun tarina lähti leviämään, niin se oli siinä. Meidän piti lakata näkemästä toisiamme.

– En ollut enää siinä kohtaa Caroline Flack, tv-juontaja. Olin Caroline Flack, prinssi Harryn ”bit of rough”.

Termiä bit of rough käytetään englanninkielessä kuvaamaan alemmasta sosiaaliluokasta tulevaa seksikumppania.

Prinssi Harry ei ole kommentoinut julkisuudessa suosikkijuontajan kuolemaa.

Caroline Flackin nykyisessa suhteessa tapahtunut pahoinpitelytapaus oli kuin vasaran isku suosikkijuontajan huippu-uralle. Flack joutui hiljattain kohun keskelle, kun hänen miesystävänsä Lewis Burton syytti häntä pahoinpitelystä. Tapausta oli tarkoitus käsitellä oikeudessa muutamien viikkojen päästä.

Joulukuussa Flack avautui Instagram-tilillään vaikeasta elämäntilanteestaan, sillä hän joutui kohun myötä muun muassa luopumaan juontopestistään Love Islandissa.

Caroline Flack nousi suursuosioon Britannian suosituimmasta tv-sarjasta Love Island.

Brittimedioiden mukaan Flack teki itsemurhan vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun hän sai kuulla pahoinpitelytapauksen etenevän oikeuteen.

Suosikkijuontajan kuolemasta ollaan uutisoitu laajasti Iso-Britanniassa. Flackin kodin edusta on viime päivinä täyttynyt fanien tuomista kukista ja kynttilöistä.